யுபிஎஸ்சி தேர்வு முடிவுகள்: இந்திய அளவில் 2-வது இடம் பிடித்து தமிழக மாணவி! நான் முதல்வன் திட்டத்தின் தாக்கம்!

யுபிஎஸ்சி தேர்வு முடிவுகள் செய்திகள்: யுபிஎஸ்சி (UPSC) தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி, தமிழகத்திற்குப் பெருமை சேர்த்திருக்கும் இந்தச் செய்தி உண்மையிலேயே ஒரு கொண்டாட்டமான தருணம் தான்! அகில இந்திய அளவில் மதுரையைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி பூவே 2-வது இடத்தையும், சென்னையைச் சேர்ந்த ராஜா மொய்தீன் 7-வது இடத்தையும் பிடித்து அசத்தியிருப்பது, கனவுகளுக்காகப் போராடும் பல இளைஞர்களுக்குப் பெரிய உத்வேகம். இந்த வெற்றியை வெறும் தனிப்பட்ட வெற்றியாக மட்டும் பார்க்க முடியாது. தமிழக அரசின் 'நான் முதல்வன்' திட்டம் போன்ற முன்னெடுப்புகளும் இதில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிப்பதை மறுக்க முடியாது.
யுபிஎஸ்சி (UPSC) தேர்வு முக்கியத் தகவல்கள்
ராஜேஸ்வரி பூவே (All India Rank 2): இவர் ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 தேர்ச்சி பெற்று திண்டுக்கல்லில் பயிற்சி துணை ஆட்சியராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். பணியில் இருந்துகொண்டே சைட் பை சைடாகப் படித்து இவ்வளவு பெரிய இலக்கை எட்டியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
ராஜா மொய்தீன் (All India Rank 7): தனது 3-வது முயற்சியில் டாப் 10 இடங்களுக்குள் நுழைந்து சென்னைக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்.
தமிழகத்தின் பங்களிப்பு: தற்போது கிடைத்த தகவல்படி டாப் 100 இடங்களில் 2 பேர் இருந்தாலும், தமிழகத்திலிருந்து நேர்காணலுக்குச் சென்ற 140 பேரில், சுமார் 40 முதல் 50 பேர் வரை இறுதிப் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் தாக்கம்
யுபிஎஸ்சி தேர்வைப் பொறுத்தவரை முடிவுகள் வரும்போது மாநில வாரியான பட்டியலை அரசு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தராது. ஆனால், தமிழக அரசின் 'நான் முதல்வன்' திட்டம் மற்றும் அண்ணா மேலாண்மை நிறுவனம் (Anna Institute of Management) வழியாகப் பயிற்சி பெற்றவர்களின் தரவுகளை வைத்துத்தான் நாம் துல்லியமான எண்ணிக்கையைக் கணிக்கிறோம்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மாதாந்திர ஊக்கத்தொகை மற்றும் பிரத்யேக தேர்வுகள் மூலம் கிடைக்கும் நிதி உதவி, டெல்லி போன்ற இடங்களுக்குச் சென்று படிக்க முடியாத எளிய பின்னணி கொண்ட மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய 'கேம் சேஞ்சராக' (Game Changer) மாறியிருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டை விட இந்த முறை தமிழக மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் அதிகரித்திருக்கிறதா என்பது இன்னும் சில மணிநேரங்களில் தெரிந்துவிடும். அதிகாரப்பூர்வமான அந்த முழுப் பட்டியலை 'நான் முதல்வன்' அமைப்பு ஒருங்கிணைத்து வெளியிடும் வரை காத்திருப்போம்.
