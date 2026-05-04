தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Uthiramerur Election Result 2026:  காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் (Uthiramerur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 06:59 AM IST
உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உத்திரமேரூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 36 தொகுதியாகும். உத்திரமேரூர்  தொகுதியின் முதன்மை தொழில் விவசாயம் ஆகும். மேலும்  இத்தொகுதி நெசவுத் தொழிலுக்கு உலகப்புகழ் பெற்றது. இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் பட்டு மற்றும் பருத்தி சேலைகள் உள்நாட்டிலும், வெளிநாடுகளிலும் பெரும் வரவேற்றை பெற்றுள்ளன்.

உத்திரமேரூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் உத்திரமேரூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

உத்திரமேரூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கே. சுந்தர் 

பாமக (PMK):  பி. மகேஷ்குமார்  (அதிமுக கூட்டணி)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மரம் மாசிலாமணி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):  ஜே. முனிரத்தினம்

உத்திரமேரூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,46,177

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,19, 559

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,26,556

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 62

உத்திரமேரூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 91.08% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

உத்திரமேரூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: கே. சுந்தர் (திமுக) - 93,427 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: வி. சோமசுந்தரம்  அதிமுக - 91,805 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: எஸ்.காமக்தி (நாதக) - 11,405 வாக்குகள்

உத்திரமேரூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் உத்திரமேரூர் தொகுதியில் 80.86% வாக்குகள் பதிவாகின.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

