தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி, தமிழ்நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலிருக்கும் ஒரு தனி தொகுதியாகும். இது, 2008ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறிசீரமைப்பிற்கு பிறகு உருவானது. ஊத்தங்கரை மற்றும் போச்சம்பள்ளி தாலுகா பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. இத்தொகுதியில், அதிமுக தொடர்ச்சியாக 2011, 2016 மற்றும் 2021 வெற்றி பெற்றுள்ளது.
ஊத்தங்கரை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஊத்தங்கரை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
ஊத்தங்கரை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (INC): ஆர். குப்புசாமி (R. Kuppusamy)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மேகலா (Mekala)
தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): என். இளையராஜா (N. Elaiyaraja)
தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி (TVMK): கே. தவராஜ் (K. Thavaraj)
ஊத்தங்கரை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்:,2,33,500
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,16,918
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,16,541
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 41
ஊத்தங்கரை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 84.07% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
ஊத்தங்கரை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021:
வெற்றி: டி.எம். தமிழ்செல்வம் (அதிமுக - AIADMK) - 52.96% வாக்குகள்.
இரண்டாம் இடம்: ஜே.எஸ். ஆறுமுகம் (காங்கிரஸ் - INC) - 37.88% வாக்குகள்.
நாம் தமிழர் கட்சி: இளங்கோவன் 10,424
தேமுதிக: பாக்யராஜ் (DMDK): 2,291
ஊத்தங்கரை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் 82.66% வாக்குகள் பதிவாகின.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்:
ஊத்தங்கரை (தனி) சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
