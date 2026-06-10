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இருட்டு அறையில் அரங்கேறிய ஆணவக் கொலை... UP-யை அதிரவைத்த சம்பவம்..!

Uttarpradesh Honour Killing: உத்திரபிரதேசம் அருகே, வேறு சமூக இளைஞர்களை காதலித்த மகள்களை தந்தை மற்றும் சகோதரர்களே அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 10, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:34 PM IST
இருட்டு அறையில் அரங்கேறிய ஆணவக் கொலை... UP-யை அதிரவைத்த சம்பவம்..!
Image Credit: Uttarpradesh Honour Killing

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Mathan

Mathan

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