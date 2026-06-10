/இருட்டு அறையில் அரங்கேறிய ஆணவக் கொலை... UP-யை அதிரவைத்த சம்பவம்..!

Uttarpradesh Honour Killing: உத்திரபிரதேசம் மாநிலம், குஷிநகர் மாவட்டம் பிப்ராகாட் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராம்பிரசாத் என்பவர் அதேப் பகுதியில் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். இவருக்கு லாலி மற்றும் ஷீலா என்ற இரண்டு மகள்களும், இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர். சகோதரிகளான லாலி மற்றும் ஷீலா இருவரும் 5-ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துள்ள நிலையில் அதன்பிறகு வீட்டு வேலை கவனித்து வந்துள்ளனர்.
அதன்பிறகு அதேப் பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்களை இரு சகோதரிகளும் காதலித்து வந்துள்ளனர். இது அவரது தந்தைக்கு தெரியவரவே அவர்களை பலமுறை கண்டித்துள்ளனர். இதனை மகள்கள் கேட்காததால் அவர்கள் இருவரையும் அடித்தே கொலை செய்துள்ளார். இந்த சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சகோதரிகள் கடைக்கு செல்லும் போதும் வரும்போதும் அதேப் பகுதியில் இருக்கும் சகோதரர்களுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பழக்கம் நாளடையில் நெருக்கமாக மாறி காதலித்து வந்துள்ளனர். வீட்டிற்கு தெரியாமல் காதலித்து வந்த நிலையில் இவர்களின் காதல் விவகாரம் குறித்து அவரது தந்தைக்கு தெரியவந்துள்ளது. இதனால் காதலை கைவிடுமாறு கண்டித்துள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து தனது தந்தை மற்றும் சகோதரர்கள் வீட்டில் இல்லாதபோது காதலர்களிடம் செல்போனில் பேசி தங்களது காதலை வளர்த்து வந்துள்ளனர். இதை ஒருகட்டத்தில் தெரிந்துக் கொண்ட தந்தை ராம்பிரசாத், மகள்கள் காதலிக்கும் இளைஞர்கள் வேறுசமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பவர்கள் என்பதால் அந்த காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதனால் தங்களது காதலை தந்தை பிரித்துவிடுவார் என்ற அச்சத்தில் இருந்த பெண்கள் தங்களது காதலர்களுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருக்கின்றனர். உடனடியாக இது குறித்து ராம்பிரசாத் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கவே இரண்டு மகள்களையும் தேடி கண்டுபிடித்து தந்தையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். மீண்டும் காதலர்களுன் பேசி வந்த நிலையில் அடுத்தடுத்து மூன்று முறை தங்களது காதலர்களுடன் ஓடவே இருவரையும் போலீஸார் கண்டுபிடித்து தந்தையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
அப்போது, தங்களுடைய மகள் காதலிக்கும் இளைஞர்களுக்கே திருமணம் செய்து வைக்கவும் சொல்லி போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். ஆனால் அதனை தந்தை செய்யாததால், லாலி, ஷீலா ஆகிய இருவம் மீண்டும் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். இந்த முறை போலீஸிடம் செல்லாத அவர், தனது மகன்களுடன் சென்று தீவிரமாக தேடி வந்துள்ளனர். அதன்படி பல இடங்களில் தேடி அவர்களை கண்டுபிடித்து வீட்டிற்கு அழைத்து வந்துள்ளனர்.
மகள்களை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்த தந்தை, அறிவுரை கூறி தங்களது நல்ல இடத்தில் திருமணம் செய்து வைப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாத மகள்கள் கடந்த ஜூன் 8-ம் தேதி மீண்டும் தங்களது காதலர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.
இதனை பார்த்து ஆத்திரம் அடைந்த ராம்பிரசாத் தனது மகன்களுடன் சேர்ந்து அவர்களை தாக்கி தனி அறைக்குள் வைத்து கட்டை மற்றும் லத்தியால் கொடூரமாக தாக்கியுள்ளனர். இந்த தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த அவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்கள் இறந்ததை அறிந்த தந்தை மற்றும் மகன்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அக்கம்பக்கத்தினர் போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீஸார், இறந்தவர்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது தந்தையே மகள்களை அடித்துக் கொலை செய்ததாகவும், காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த இந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபட்டதாகவும் தெரியவந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து பெண்களை காதலித்த இரண்டு இளைஞர்களையும் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்த போலீஸார், அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், இந்த சம்பவத்தின் முக்கிய குற்றவாளியான தந்தை மற்றும் மகன்கள் என மூவரையும் போலீஸார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். வேறு சமூக இளைஞர்களை மகள்கள் காதலித்ததால் தந்தையே அவர்களை அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.