/8 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு 15 லட்சம் தொழில் கடன்! சென்னை மக்களுக்கு அரசின் குட் நியூஸ்

uyegp scheme 2026, 15 lakh business loan : சென்னை மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுத்துள்ளார். தொழில் தொடங்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் UYEGP திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளார். 15 லட்சம் ரூபாய் தொழில் கடன், 15 விழுக்காடு மானியம் கிடைக்கும். இத்திட்டம் குறித்து சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆண்கள், பெண்கள், படித்த இளம் வயதினர் இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாடு அரசின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை, சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினரின், குறிப்பாக படித்த மற்றும் வேலையின்மை பிரச்சனைகளை குறைக்கும் வேலையில்லாதவர்களின் நோக்கத்தில் "வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (UYEGP)" என்ற திட்டத்தின் மூலம் 25% மானியத்துடன் (அதிகபட்ச மானியம் ரூ.3.75 லட்சம்) கூடிய வங்கி கடன் (அதிகபட்சம் ரூ. 15.00 லட்சம்) வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இப்போது 2026 ஆம் ஆண்டுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிப்பதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தில் இணைவதற்குப் பயனாளிகள் சில அடிப்படைத் தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். எனினும், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கு இந்த கல்வித் தகுதியில் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, விண்ணப்பதாரருக்குக் குறைந்தபட்சம் 18 வயது நிரம்பியிருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச வயது வரம்பு பொதுப் பிரிவினருக்கு 45 ஆகவும், சிறப்புப் பிரிவினருக்கு 55 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள், ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், சிறுபான்மையினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் திருநங்கையர் ஆகியோர் சிறப்புப் பிரிவின் கீழ் வருவார்கள். மேலும், விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் அதிகபட்சமாக ரூ.8 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசு தடை செய்துள்ள பொருட்களைத் தவிர்த்து, மற்ற அனைத்து விற்பனைத் தொழில்களுக்கும் இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெறலாம். உதாரணமாக, மளிகை கடை, பெட்டிக் கடை, பேன்சி ஸ்டோர், ஸ்டேஷனரி கடை, மொபைல்/உபரிபாகங்கள் கடை, வாகன உதிரிபாகங்கள் வாங்கி விற்கும் தொழில் போன்ற வியாபாரம் சார்ந்த தொழில் முயற்சிகளுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும்.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து மாவட்டத்தினரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் தகுதியுள்ள இளைஞர்கள், www.msmeonline.tn.gov.in என்ற தமிழக அரசின் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். பல மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்குமாறு 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான அறிவிப்பை சென்னை மாவட்டத்தினருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். தகுதியும் சொந்த தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்ற விருப்பமும் ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மாவட்ட தொழில் மையம் ஆகியவற்றை அணுகவும். இந்த தகவல் தெரிந்தவர்கள் தேவைப்படுபவர்களுக்கு பகிர்ந்து உதவவும்.