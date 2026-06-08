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8 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு 15 லட்சம் தொழில் கடன்! சென்னை மக்களுக்கு அரசின் குட் நியூஸ்

uyegp scheme 2026, 15 lakh business loan : சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் தொழில் தொடங்க நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்தின் (UYEGP) கீழ் 25 லட்சம் ரூபாய் தொழில் தொடங்க விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:46 AM IST
8 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு 15 லட்சம் தொழில் கடன்! சென்னை மக்களுக்கு அரசின் குட் நியூஸ்
Image Credit: Chennai youth can apply for UYEGP Scheme 2026 and get up to ₹15 lakh business loan with government subsidy

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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8 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு 15 லட்சம் தொழில் கடன்! சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்
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