UYEGP : இளைஞர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! 15 லட்சம் கடன் பெறுவது எப்படி?

UYEGP Scheme : படித்து முடித்துவிட்டு வேலை தேடிக் கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களைத் தொழில்முனைவோராக மாற்றத் தமிழக அரசு ஒரு சிறப்பான திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. அதுதான் UYEGP (Unemployed Youth Employment Generation Programme). இத்திட்டத்தின் மூலம் குறைந்த முதலீட்டில் லாபகரமான தொழில்களைத் தொடங்க அரசு கடனுதவியும், மானியமும் வழங்குகிறது.
திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் நிதி உதவி
இளைஞர்கள் மற்றவர்களிடம் வேலைக்குச் செல்வதை விட, தாங்களே பலருக்கு வேலை கொடுக்கும் நிலைக்கு உயர வேண்டும் என்பதே இத்திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கம்.
* கடன் அளவு: இத்திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ.15 லட்சம் வரை உங்கள் தொழிலுக்காக வங்கி மூலம் கடன் பெறலாம்.
* அரசு மானியம்: நீங்கள் வாங்கும் கடன் தொகையில் 25% மானியமாக (அதிகபட்சம் ரூ.3.75 லட்சம்) தமிழக அரசே வழங்குகிறது. இது நீங்கள் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லாத ஒரு பெரிய நிதி உதவியாகும்.
விண்ணப்பிக்கத் தகுதிகள் என்ன?
கல்வித் தகுதி: விண்ணப்பதாரர் குறைந்தபட்சம் 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அதற்கு மேல் எவ்வளவு படித்திருந்தாலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
வயது வரம்பு: பொதுப் பிரிவினருக்கு: 18 முதல் 45 வயது வரை.
சிறப்புப் பிரிவினருக்கு (பெண்கள், SC/ST, BC, MBC, சிறுபான்மையினர், முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளிகள்): 18 முதல் 55 வயது வரை.
வருமான வரம்பு: விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.5 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
குடியுரிமை: தமிழகத்தில் குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் வசித்திருக்க வேண்டும்.
எந்தெந்த தொழில்களுக்குக் கடன் பெறலாம்?
இத்திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி சார்ந்த தொழில்கள், சேவை சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் வியாபாரத் தொழில்களுக்குக் கடன் உண்டு.
1. உற்பத்தி: பேக்கரி, தையல் கூடம், சிலைகள் செய்தல், உணவுப் பொருட்கள் தயாரிப்பு போன்றவை.
2. சேவை: மொபைல் சர்வீஸ் கடை, ஆட்டோமொபைல் ஒர்க்ஷாப், ஜெராக்ஸ் சென்டர், பியூட்டி பார்லர் போன்றவை.
3. வியாபாரம்: மளிகைக்கடை, ஜவுளிக்கடை, எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் விற்பனை போன்றவை.
4. விலக்கு: நேரடி விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு (ஆடு, மாடு, கோழி) தொழில்களுக்கு இத்திட்டத்தில் கடன் கிடைக்காது.
தேவையான ஆவணங்கள்
பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், கல்விச் சான்றிதழ் மற்றும் மாற்றுச் சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்று, அதாவது ஆதார் அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை கொடுக்கலாம். சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் சுய உறுதிமொழிப் பத்திரம் (Affidavit), நீங்கள் வாங்கப் போகும் இயந்திரங்கள் அல்லது பொருட்களுக்கான விலைப்பட்டியல் (Quotation).
விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறை
* முதலில் தமிழக அரசின் msmeonline.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று 'UYEGP' பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
* உங்கள் அடிப்படை விவரங்களை உள்ளிட்டுப் பதிவு செய்த பிறகு, ஆன்லைன் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யவும்.
* தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றவும்.
* விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்கள் மாவட்டத் தொழில் மையத்தில் (DIC) இருந்து நேர்காணலுக்கு அழைப்பு வரும்.
நேர்காணலில் உங்கள் தொழில் திட்டம் குறித்து அதிகாரிகள் கேட்டறியப் பின், அது வங்கிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். வங்கி மூலம் கடன் அனுமதிக்கப்பட்டதும் தொழில் தொடங்கலாம். தமிழக அரசின் இந்தத் திட்டம் இளைஞர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. கைவசம் தொழில் நுணுக்கங்கள் அல்லது தெளிவான தொழில் திட்டம் வைத்திருக்கும் இளைஞர்கள், இந்த 25% மானியச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி தங்கள் கனவுத் தொழிலை நிஜமாக்கலாம்.
