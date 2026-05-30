/கடலூர்: வடலூர் பெண் கொலை வழக்கு, குற்றவாளியின் பரபரப்பு வாக்குமூலம் வெளியீடு!

Cuddalore District News: தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ள வடலூர் கொலை வழக்கின் பின்னணி என்ன? காவல்துறை கொலையாளியை கண்டுபிடித்தது எப்படி? போலீசின் அதிரடி விசாரணையில் குற்றவாளி அளித்த பகீர் வாக்குமூலம் என்ன?
Vadalur Crime News: வடலூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முகம் சிதைந்த நிலையில் இளம்பெண் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில், அதிரடி திருப்பமாக அவரது கள்ளக்காதலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ள அந்தப் பெண் தொடர்ந்து வற்புறுத்தியதால், ஆத்திரத்தில் இந்த கொடூரக் கொலையைச் செய்ததாக கைதான வாலிபர் போலீசாரிடம் பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ள இந்த கொலை வழக்கின் பின்னணி என்ன? காவல்துறை கொலையாளியை கண்டுபிடித்தது எப்படி? போலீசின் அதிரடி விசாரணையில் குற்றவாளி அளித்த பகீர் வாக்குமூலம் என்ன? முழு விவரத்தையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் கண்ணுத்தோப்பு அருகே, சென்னை - கும்பகோணம் தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு, பார்ப்பதற்கே நெஞ்சை பதறவைக்கும் வகையில் முகம் சிதைந்த நிலையில் இளம்பெண் ஒருவரின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. சாலையோரம் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மணல் குவியலுக்குள் பாதி புதைந்த நிலையில் அந்த சடலம் கிடந்தது. இது வடலூரையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
இதைப்பார்த்து பீதியடைந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் உடனடியாக வடலூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இதுகுறித்து கொலை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
கொல்லப்பட்ட பெண் யார்? அவரை கொலை செய்தது யார்? என்பது குறித்து துப்புலக்க கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (SP) ஜெயக்குமார் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில், உடனடியாக தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
போலீசார் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட பெண் வடலூர் ஓ.பி.ஆர். நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணன் என்பவரின் மனைவி மஞ்சுளா என்பது தெரியவந்தது. மஞ்சுளாவின் செல்போன் எண்கள் மற்றும் அவரது நட்பு வட்டாரங்களை நோக்கி போலீசார் தங்களது விசாரணையைத் திருப்பியபோதுதான், இந்த கொலையின் பின்னணியில் இருந்த கள்ளக்காதல் விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
மஞ்சுளாவின் செல்போன் அழைப்புகளை (Call Details) ஆய்வு செய்தபோது, அவர் நெய்வேலி அருகே உள்ள சேப்பளாநத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த சம்பத்குமார் என்பவருடன் அடிக்கடி பேசி வந்தது தெரியவந்தது. இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே திருமணத்தை மீறிய தகாத உறவு இருந்து வந்துள்ளது.
சம்பத்குமாரின் மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் வலுக்கவே, தனிப்படை போலீசார் அவரை ரகசிய இடத்தில் வைத்து தீவிர விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டு வந்தனர். போலீசாரின் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில், சம்பத்குமார் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்துள்ளார். ஆனால், ஆதாரங்களை முன்வைத்து போலீசார் நடத்திய அதிரடி விசாரணையில், மஞ்சுளாவை தானே கொலை செய்ததாக சம்பத்குமார் ஒப்புக்கொண்டு, வாக்குமூலம் அளித்தார்.
குற்றவாளி சம்பத் குமார் அளித்த வாக்குமூலத்தில், நள்ளிரவில் நடந்த பயங்கரம் அம்பலமாகியுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட சம்பத்குமார் போலீசாரிடம் அளித்த பரபரப்பு வாக்குமூலத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
"மஞ்சுளாவுக்கும் எனக்கும் இடையே கடந்த சில வருடங்களாக திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்து வந்தது. கடந்த புதன்கிழமை இரவு மஞ்சுளா சென்னையில் இருந்து பேருந்து மூலம் வடலூருக்கு வந்து கொண்டிருந்தார். நான் அவரை அழைத்து வருவதற்காக விழுப்புரம் மாவட்டம் கோலியனூர் கூட்ரோடு பகுதிக்கு எனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றேன்.
அங்கிருந்து மஞ்சுளாவை எனது பைக்கில் ஏற்றிக்கொண்டு வடலூர் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தேன். அப்போது பைக் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போதே மஞ்சுளா என்னிடம், 'நாம் இருவரும் எப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறோம்? என்னை முறைப்படி கல்யாணம் செய்துகொள்' என்று வற்புறுத்தினார். நான் அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவே, இருவருக்கும் இடையே காரசாரமான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
பைக் வடலூர் அடுத்த கண்ணுத்தோப்பு பகுதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்தபோது, வாக்குவாதம் முற்றியது. இதில் ஆத்திரத்தின் உச்சிக்குச் சென்ற நான், வண்டியை நிறுத்திவிட்டு, என்னிடம் இருந்த கத்தியால் மஞ்சுளாவை சரமாரியாக வெட்டினேன். அவர் அலறியடித்தும் நான் விடவில்லை. அடையாளம் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக அவரது முகத்தை கொடூரமாக சிதைத்தேன்.
பின்னர், சாலையோரம் மலைபோல் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மணலில் அவரது உடலை அரைகுறையாகப் புதைத்துவிட்டு, யாருக்கும் சந்தேகம் வராதவாறு அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டேன்."
இவ்வாறு சம்பத்குமார் தனது வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த கொடூரக் கொலை சம்பவம் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (SP) ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
"இது முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட கொலை அல்ல. இருசக்கர வாகனத்தில் வரும்போது இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட திடீர் வாக்குவாதத்தின் விளைவாக, ஆத்திரத்தில் நடந்த சம்பவமாகவே முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவருகிறது இருப்பினும், குற்றவாளி சம்பத்குமாரிடம் தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதம் மற்றும் பைக் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது." என்று கூறினார்.
திருமணத்தை மீறிய தகாத உறவால், ஒரு இளம்பெண் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டு, மணலில் புதைக்கப்பட்ட சம்பவம் வடலூர் மற்றும் கடலூர் மாவட்ட மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.