/திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகல்? – வைகோவின் அதிரடி பேச்சால் அரசியலில் பரபரப்பு!

தமிழக அரசியல் களம் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகும் பரபரப்பின் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக நீடித்து வந்த மதிமுக, தற்போது அக்கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுவதற்கான அனைத்து அறிகுறிகளையும் வெளிப்படுத்த தொடங்கியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை வைகோ மற்றும் துரை வைகோ எடுத்து வருவது இதன் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
அருப்புக்கோட்டையில் நடைபெற்ற திருமண விழா ஒன்றில் கலந்துகொண்டு பேசிய மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, திமுக தங்களை நடத்திய விதம் குறித்தும், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாரி வழங்கியது குறித்தும் பெயர் குறிப்பிடாமல் மிக கடுமையான விமர்சித்துள்ளார்.
அவர் பேசுகையில், "அரசியல் அரங்கில் காணாமல் போகும் நிலையில் இருந்த ஒரு கட்சிக்கு 10 சட்டமன்ற இடங்களும், ஒரு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை இடமும் திமுக ஒதுக்கியது. அதேபோல், பல மாவட்டங்களில் முறையான கிளைகள் கூட இல்லாத, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்களில் ஆள் பலமே இல்லாத மற்றொரு கட்சிக்கு 8 இடங்களை வாரி வழங்கினார்கள். வட மாவட்டங்களின் பல பகுதிகளில் கூட ஊருக்கு 10 பேர் கூட அந்த கட்சிக்கு கிடையாது. அவர்களுக்கு அள்ளி கொடுத்துவிட்டு, நம்மை அவமானப்படுத்தினார்கள்" என்று சாடினார்.
சுயமரியாதையை இழந்து பயணித்தோம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், திமுகவுக்காக தாம் ஆற்றிய உழைப்பை சுட்டிகாட்டினார். கூட்டணிக்காக தன்மானத்தை விட்டு கொடுத்ததாக ஆதங்கப்பட்டார். "என்னைப்போல திமுகவை மேடைகளில் உயர்த்தி பிடித்து பேசிய தலைவர் யாராவது உண்டா? சுயமரியாதையையும், தன்மானத்தையும் ஓரளவுக்கு இழந்துதான் இத்தனை காலம் திமுக கூட்டணியில் பயணித்தோம். 9 ஆண்டு கால கூட்டணியில் நமக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை. தொண்டர்களின் காயங்களுக்கு விரைவில் மருந்திடுவோம். தன்மானத்தைக் காக்க பொதுக்குழுவில் நல்லதொரு முடிவு எடுக்கப்படும்" என்று கூட்டணி முறிவை சூசகமாக அறிவித்தார்.
தவெக-வை நோக்கி நகரும் மதிமுக?
தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு மதிமுகவின் கவனம் விஜய் தலைமையிலான தவெக நோக்கி திரும்பியுள்ளதை வைகோவின் பேச்சு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. "நடிகர் விஜய் இன்னும் 6 மாத காலத்திற்குள் தன்னை முழுமையாக தயார்படுத்திக் கொள்வார். அவரிடம் தெளிவான கருத்து இருக்கிறது" என விஜய்க்கு ஆதரவாக வைகோ பேசினார்.
தவெகவுடன் இணைவதற்கு மதிமுக பேரம் பேசியதாக எழுந்த வதந்திகளுக்கு பதிலடி கொடுத்த வைகோ, "தவெகவுடன் சேர நாங்கள் ரூ.50 கோடி பேரம் பேசினோமா? நானும் என் மகனும் அண்ணா சாலையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பா கட்டியுள்ளோம்? நரம்பில்லாத நாக்கு எதை வேண்டுமானாலும் பேசும். எனக்கு பணத்தாசை துளியும் கிடையாது. நம் கட்சியின் சோதனை காலம் முடிந்து, வசந்த காலம் வரப்போகிறது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.
முன்னதாக, உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டது குறித்துப் பேசிய துரை வைகோ, "மதிமுக 4 இடங்களில் போட்டியிட்டு 2 இடங்களில் வென்றிருந்தாலும், உதயசூரியன் சின்னத்தில் நின்றது துரதிர்ஷ்டவசமானது" என்று கூறி தவெக பக்கம் செல்வதற்கான தடையை மறைமுகமாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.