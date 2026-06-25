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திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகல்? – வைகோவின் அதிரடி பேச்சால் அரசியலில் பரபரப்பு!

திமுக தங்களை அவமதித்துவிட்டதாகக் கூறி கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவதை சூசகமாக அறிவித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, விஜய் தலைமையிலான தவெக-விற்குத் தனது பகிரங்க ஆதரவை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 26, 2026, 12:12 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:12 AM IST
திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகல்? – வைகோவின் அதிரடி பேச்சால் அரசியலில் பரபரப்பு!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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திமுக கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகல்? – வைகோவின் அதிரடி பேச்சால் பரபரப்பு
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