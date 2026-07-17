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அரசியல் வாழ்க்கைல 2 தப்பு....ஜெயலலிதாவை பார்க்காமல் தவிர்த்திருக்கலாம்...கலைஞருடனான ‘போஸ்டர்’ போட்டி...!

vaiko : பழம்பெரும் மூத்த அரசியல் தலைவரான வைகோ, மனம் விட்டு சில சம்பவங்களை கடிதமாக எழுதியிருக்கிறார். 1993ம் ஆண்டின் சில ஃளேஷ்பேக் கதைகளை தனது ‘ஸ்டைலில்’ கடிதமாக எழுதியிருக்கிறார் வைகோ.!

Written Byநவீன் டேரியஸ்
Published: Jul 17, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:35 PM IST
அரசியல் வாழ்க்கைல 2 தப்பு....ஜெயலலிதாவை பார்க்காமல் தவிர்த்திருக்கலாம்...கலைஞருடனான ‘போஸ்டர்’ போட்டி...!
Image Credit: vaiko (image source - x) Source: Bureau

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நவீன் டேரியஸ்

நவீன் டேரியஸ்

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