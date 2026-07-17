/அரசியல் வாழ்க்கைல 2 தப்பு....ஜெயலலிதாவை பார்க்காமல் தவிர்த்திருக்கலாம்...கலைஞருடனான ‘போஸ்டர்’ போட்டி...!

vaiko : திமுக தலைமையின் விமர்சங்களுக்கு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ நீநீநீநீநீநீநீநீநீண்ட விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறார். அவர் அளித்த அறிக்கையின் முக்கியமான சாராம்சங்களை பார்க்கலாம்!
1993ம் ஆண்டு. நாகர்கோவிலில் கலைஞர் கருணாநிதியின் பொதுக்கூட்டம். அதற்காக கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில் முழுக்கவும் வைகோவின் போஸ்டர்களை திமுகவினர் ஒட்டிவிட்டார்களாம். ஒருகட்டத்தில் ஆற்காடு வீராசாமி தொலைபேசியில் அழைத்து, ‘என்னங்க...நாகர்கோவில் பூரா உங்க போஸ்டர்தான் இருக்கு. இதனால கலைஞர் கூட்டத்தையே ரத்து செய்யச் சொல்லிட்டார்’னு சொன்னாராம்.
அதற்குப் பிறகு துரைமுருகனும், ஆற்காடு வீராசாமியும் தன்னை ஹோட்டலில் சந்திக்க வந்ததாகவும், தலைவருடன் ஏன் பிரச்சனை பண்ணுகிறாய் எனக் கேட்டதாகவும் மனம் திறந்து தனது அனுபவங்களை சொல்லிச் செல்கிறார் வைகோ!
அந்தக் கடிதத்தில் கலைஞருக்கும், தனக்குமான உறவை, "என் நெஞ்சை பிளந்து பார்த்தால் அங்கு ராமபிரான்தான் இருக்கிறார் என்று அனுமன் கூறியதாக கம்பர் வர்ணித்தார். அதுபோல, என்னுடைய மார்பை பிளந்து பார்த்தால் அங்கே டாக்டர் கலைஞர்தான் கொலு வீற்றிருக்கிறார்" என்று பதிவிட்டிருக்கிறார். மேடையில் வைகோ இதை பேசியவுடன், சிறிது நேரத்தில் கலைஞர் இப்படி பதில் அளித்ததாக அந்தக் கடிதத்தில் இருக்கிறது,"என் பெயரைச் சொல்லி, தம்பி இங்கே உணர்ச்சிவயப்பட்டுப் பேசினார். மூன்று மாதத்திற்கு முன்பே இதைச் சொல்லியிருக்கலாமே?!"
1993ம் ஆண்டில் வேண்டுமென்றே கொலைப்பழியை தன் மீது போட்டு, திமுகவில் இருந்து நீக்கிய தலைமை, தற்போது கூட்டணியில் இருந்து பிரிந்து விமர்சனம் செய்வதால் தன் மீது திட்டமிட்டு அவதூறுகளை ஏவி வருவதாக வைகோ கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதிமுகவுக்கு நான்கு சீட்கள் தான். மறுபேச்சுக்கே இடமில்லை. இதை ஏற்றுக்கொண்டு உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுங்கள் என்று திமுக தலைமை வலியுறுத்தித் திணித்ததாக அந்த கடிதத்தில் வருத்தம் அடைந்திருக்கிறார் வைகோ. ஒருவேளை கூட்டணியில் இருக்கும்போது தான் அரசையோ, திமுகவையோ விமர்சித்து ஒரு சொல் சொன்னால்கூட அடுத்த கட்டமாக மதிமுகவை கூட்டணியில் இருந்து விலக்கி வைத்திருப்பார்கள் என்று வைகோ ‘உச்’ கொட்டியிருக்கிறார்.
இதற்குப் பிறகுதான் தன் அரசியல் வாழ்க்கையில் செய்த மாபெரும் பிழைகளை ஒத்துக்கொள்கிறார் வைகோ. முதலில், 2006ம் ஆண்டு அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்ததாம். இவருக்கு விருப்பமில்லையாம்; மதிமுக நிர்வாகிகள் நிர்பந்தத்தின் பேரில் வேறு வழியில்லாமல் ஒத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒருவேளை அன்று அதிமுக பொதுச்செயலாளரை (அப்போது பொதுச்செயலாளராக இருந்தவர் ஜெ.ஜெயலலிதா) சந்திக்காமல் விட்டிருந்தால் மதிமுக இன்று வலிமை பெற்றிருக்கும் என வைகோ யூகம் தெரிவித்திருக்கிறார். 2வது பெரும் பிழை 2017ம் ஆண்டில் பாஜகவை எதிர்ப்பதற்காக திமுகவுடன் உடன்பாடு கொண்டது என கூறுகிறார் வைகோ.
கடைசியாக, தொண்டர்களுக்கு கடிதத்தில் ஓர் எழுச்சியுரை நிகழ்த்துகிறார். வைகோவின் வரிகளிலேயே அதனை வாசித்து முடிப்போம், "பொதிகைமலை உறுதியாக இருப்பதைப் போல நானும், நமது இயக்கமும் சரியான முடிவுகளை இன்றைய அரசியலில் நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். இனி நமக்கு எந்தவித கேடும் யாரும் செய்ய முடியாது....வைரம் பாய்ந்த வஜ்ரம் போன்ற கண்மணிகளே நீங்கள் இலட்சோப இலட்சம் பேர் இருக்கிறீர்கள். கிரேக்க புராணத்தில் பீனிக்ஸ் பறவை என்று குறிபிடப்பட்டது கற்பனைதான். நடைமுறையில் சரிவிலிருந்து மீண்டு, ஓங்கி உயர்ந்து தலைநிமிர்ந்து தமிழக அரசியலில் நமது இயக்கம் பயணிக்கிறது. இனி நமக்குத் தோல்வி இல்லை...."