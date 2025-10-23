English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பெரியார் சிலை மீது கை வைத்தால் கை துண்டாகும் - வைகோ கடும் எச்சரிக்கை

பெரியார் சிலை மீது கை வைத்தால் கை துண்டாகும் - வைகோ கடும் எச்சரிக்கை

Vaiko : "பெரியார் சிலையை உடைப்பேன் என நினைத்தால் கை துண்டாக்கப்படும்" என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 23, 2025, 06:59 AM IST
  • வைகோ கடும் எச்சரிக்கை
  • பெரியார் சிலை மீது கை வைப்பீர்களா?
  • நாள் சொல்லி வந்தால் கை துண்டாகும்

Trending Photos

அரசு ஊழியர்களுக்கு 186% சம்பள உயர்வுடன் அட்டகாசமாய் வரப்போகும் 8வது ஊதியக்குழு: எப்போது?
camera icon11
8th Pay Commission
அரசு ஊழியர்களுக்கு 186% சம்பள உயர்வுடன் அட்டகாசமாய் வரப்போகும் 8வது ஊதியக்குழு: எப்போது?
புதன் பெயர்ச்சி: அக்டோபர் 24 முதல் 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான ராஜயோகம், செல்வம் பெருகும்
camera icon10
Mercury
புதன் பெயர்ச்சி: அக்டோபர் 24 முதல் 5 ராசிகளுக்கு அமோகமான ராஜயோகம், செல்வம் பெருகும்
அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: சூடுபிடிக்கும் 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்க பணிகள்
camera icon11
8th Pay Commission
அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: சூடுபிடிக்கும் 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்க பணிகள்
வலுக்கும் கனமழை: இன்றும், நாளையும் எங்கெல்லாம் ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்ச் அலர்ட்?
camera icon8
Tamilnadu
வலுக்கும் கனமழை: இன்றும், நாளையும் எங்கெல்லாம் ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்ச் அலர்ட்?
பெரியார் சிலை மீது கை வைத்தால் கை துண்டாகும் - வைகோ கடும் எச்சரிக்கை

Vaiko : வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள வி.ஐ.டி தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நாவலர் செழியன் அறக்கட்டளை மற்றும்  பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தமிழ் இலக்கியமன்றம் சார்பில் பேரறிஞர் அண்ணா மற்றும் தந்தை பெரியார் நினைவு சொற்பொழிவானது வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக வேந்தர் விசுவநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் வி.ஐடி பல்கலைக்கழக துணை தலைவர்கள் செல்வம்,சங்கர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக திராவிட கழகத்தலைவர் கி. வீரமணி மற்றும் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக பொது செயலாளர் வைகோ வழக்கறிஞர் அன்புமணி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்  இக்கூட்டத்தில் திராவிட கழக தலைவர் கி வீரமணி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு பேசினார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பேசுகையில், இப்போதெல்லாம்  தொண்டர்களை எளிதில் தொடர்புகொள்ள முடிகிறது. ஆனால் அண்ணா காலத்தில், உலகச் செய்திகளை கடிதம் மூலம் தொண்டர்களிடம் அனுப்பினார். அண்ணா கூறிய பெரியார் கனவை, கலைஞர் சட்டங்களாக மாற்றினார். இயக்கத்தில் பிளவு வந்தாலும், கொள்கையில் ஒருமைப்பாடு இருந்தது என தெரிவித்தார். 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், பார்ப்பனிய சக்திகள், இந்துத்துவா சக்திகள், சனாதன சக்திகள் ‘சந்திரப்பவாத’ வகையில் தமிழகத்தில் நுழைய முயல்கின்றனர் என கூறினார். அவர்கள் மனப்பாலை குடிக்கிறார்கள் என கூறிய வைகோ, ஒருவர் பெரியார் சிலையை உடைப்பேன் என மிரட்டுகிறார், நாள் குறித்துவிட்டு வந்தால், அவரது கையை துண்டாக்குவேன் என கடுமையாக பேசினார். இது பகிரங்க எச்சரிக்கை என்றும் தெரிவித்தார். 

மேலும்,  வைகோ பேசும்போது, " இன்றைய காலக்கட்டத்தில் தொண்டர்களை எளிதில் தொடர்புகொள்ள முடிகிறது. ஆனால் அண்ணா காலத்தில், உலகச் செய்திகளை கடிதம் மூலம் தொண்டர்களிடம் அனுப்பினார். அண்ணா கூறிய பெரியார் கனவை, கலைஞர் சட்டங்களாக மாற்றினார். இயக்கத்தில் பிளவு வந்தாலும், கொள்கையில் ஒருமைப்பாடு இருந்தது.

இப்போது, பார்ப்பனிய சக்திகள், இந்துத்துவா சக்திகள், சனாதன சக்திகள் ‘சந்திரப்பவாத’ வகையில் தமிழகத்தில் நுழைய முயல்கின்றனர். அவர்கள் மனப்பாலை குடிக்கிறார்கள். இத்தகைய சூழ்நிலையில், ஒருவர் பெரியார் சிலையை உடைப்பேன் என மிரட்டுகிறார். நாள் குறித்துவிட்டு வந்தால், அவரது கையை துண்டாக்குவேன். நான் அங்கு இருப்பேன். இது ஒரு பகிரங்க எச்சரிக்கை, செய்யவும் செய்வேன்.”

மேலும், “இது திராவிட இயக்கத்தின் ஆட்சி. பகுத்தறிவு, சமத்துவம் மற்றும் சமூக நீதி ஆகியவற்றை நிலைநாட்டும் இயக்கம். முதல்வர் அண்ணா சட்டமன்றத்தில் ‘இந்த அரசாங்கமே பெரியாருக்குக் காணிக்கை’ என்று பேசியது இன்று நினைவுகூரத்தக்கது” என்றும் வைகோ வலியுறுத்தி பேசினார்.

மேலும் படிக்க | மது விற்பனையில் சாதனை செய்வதுதான் திமுக அரசு - நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்!

மேலும் படிக்க | பெங்களூரு – ஓசூர் மெட்ரோ வாய்ப்பே இல்லை: கைவிரித்த கர்நாடகா - என்ன பிரச்சனை?

மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் நாளை எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை மையம் அப்டேட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
VaikoVaiko warningPeriyar StatueVaiko speech Vellore 2025Vaiko DMK statement

Trending News