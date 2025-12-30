பக்திப் பெருங்கடலில் மிதந்த பக்தர்கள்: "கோவிந்தா... கோவிந்தா..." முழக்கத்துடன் பெருமாள் தரிசனம்

தேனி அல்லிநகரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஶ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோயிலில், இன்று வைகுண்ட ஏகாதசிப் பெருவிழா மற்றும் சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி மிகுந்த பக்தி சிரத்தையுடனும், கோலாகலத்துடனும் நடைபெற்றது.
மார்கழி மாதத்தின் மிக முக்கிய நிகழ்வான வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு, தேனி அல்லிநகரம் ஶ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயில் இன்று அதிகாலை முதலே விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது. அதிகாலை 4 மணி முதலே தேனி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள், கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் சொர்க்கவாசல் கதவின் முன்பாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர். "கோவிந்தா... கோவிந்தா..." என பக்தர்கள் எழுப்பிய பக்தி முழக்கங்கள் கோயில் வளாகம் முழுவதும் எதிரொலித்தன.
சரியாக அதிகாலை 5:30 மணியளவில், வேத மந்திரங்கள் முழங்க, மேள தாளங்கள் அதிர, கோயிலின் பரமபத வாசல் எனப்படும் சொர்க்கவாசல் கதவுகள் திறக்கப்பட்டன. அப்போது உற்சவர் ஶ்ரீ வரதராஜ பெருமாள், சர்வ அலங்காரங்களுடன் சொர்க்கவாசல் வழியாக எழுந்தருளி பக்தர்களுக்குக் காட்சியளித்தார்.
அந்தப் புனிதமான தருணத்தில், அங்குக் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கரகோஷம் எழுப்பியும், கைகளை உயர்த்தி 'கோவிந்தா, கோவிந்தா..' என முழக்கமிட்டும் பக்திப் பரவசத்துடன் பெருமாளைத் தரிசனம் செய்தனர்.
உற்சவர் பெருமாள், வைரக் கிரீடம் மற்றும் பல்வேறு திருவாபரணங்கள் அணிந்து, பட்டு வஸ்திரங்களுடன் மிகச் சிறப்பான அலங்காரத்தில் ஜொலித்தார். சொர்க்கவாசல் கடந்து வந்த பெருமாள், பின்னர் சப்பரத்தில் அமர்ந்து கோயில் பிரகாரத்தை வலம் வந்தார். இந்த ஊர்வலத்தின் போது பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த சுவாமி, மீண்டும் தனது சன்னதியை அடைந்தார்.
சன்னதியை அடைந்த உற்சவருக்கு, நறுமணப் புகைகளுடன் கூடிய தூப தீபங்கள் காட்டப்பட்டு, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. கோயிலின் அர்ச்சகர்கள் வைணவ முறைப்படி மந்திரங்களை ஓதி பூஜைகளைச் சிறப்பாகச் செய்தனர். பக்தர்களுக்குப் பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன.
வைகுண்ட ஏகாதசி நாளில் சொர்க்கவாசல் வழியாக எழுந்தருளும் பெருமாளைத் தரிசிப்பது, ஏழு பிறவிகளிலும் செய்த பாவங்களை நீக்கி மோட்சத்தை அளிக்கும் என்பது பக்தர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை.
இந்த ஆண்டு வைகுண்ட ஏகாதசி விழா, தேனி அல்லிநகரம் பகுதியில் மிகுந்த மனநிறைவோடும் ஆன்மீக உணர்வோடும் நடந்து முடிந்தது.
