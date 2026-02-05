'கமல் பேசியது எனக்கு புரியவில்லை...' பார்லிமென்டில் பேசியதற்கு வானதி பதிலடி!

Vanathi Srinivasan Latest News Updates: கோவை சங்கனூர் பகுதியில் பாஜக சார்பில் 'மோடி முகாம்' இன்று (பிப்ரவரி 5) நடைபெற்றது. இந்த முகாமில் சாலையோர வியாபாரிகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இதில், கோவை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பாஜக மகளிர் அணி தேசிய தலைவருமான வானதி சீனிவாசன், தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர்.
Vanathi Srinivasan: மக்களின் குறைகளை அறிய புதிய செயலி
இந்நிகழ்வை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் கூறியதாவது,"ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நேரில் சென்று பாஜக நிர்வாகிகள் மக்களின் குறைகளை கேட்டறிய ஒரு புதிய செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த செயலி மூலம் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள், கோரிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவை கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையில் சேர்க்கப்படும்" என்றார்.
Vanathi Srinivasan: மோடி முகாமால் என்ன பயன்?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மோடி முகாம் என்ற இந்த முகாம், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் ஒருங்கிணைந்து முதல்முறையாக நடத்தப்படுகிறது. ஏற்கனவே நூற்றுக்கணக்கான முகாம்கள் நடந்தாலும் இந்த வடிவம் புதுமையானதாக இருக்கிறது. இந்த முகாமில் காப்பீட்டு அட்டைகள் வழங்கப்படுகிறது. 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு உடனடியாக காப்பீட்டு அட்டைகள் வழங்கப்படுகிறது. அதேபோல் நலவாரிய அட்டைகளும் உடனடியாக வழங்கப்படுகிறது. மேலும் செல்வமகள் திட்டத்திலும் பயனாளிகள் உடனடியாக இணைக்கப்படுகிறார்கள், அதன் முதல் தவணை இந்த முகாமிலேயே தொடங்கப்பட இருக்கிறது.
நான் கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து கட்சி தலைமைதான் முடிவு செய்யும். திமுக தேர்தல் அறிக்கையின் நகலாக அதிமுக வாக்குறுதிகள் இருப்பதாக கூறுவது தவறு, அவற்றை திமுக வாக்குறுதிகளின் இரண்டாம் பதிப்பு என கூறுவது சரியல்ல. மோடி முகாமில் அந்தந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பயனடையலாம். பொதுப் பிரச்சனைகளுக்காக மக்கள் தங்களை நேரடியாக அணுகி வருகின்றனர்" என்றார்.
Vanathi Srinivasan: திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம்
மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசை தற்போதைய திராவிட மாடல் அரசு தோல்வியடைந்த மாடல் அரசு என்பதைக் மக்கள் உணர்ந்துள்ளனர். எப்போது இந்த ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுவீர்கள் என்று மக்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள். முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிப்போம் என கனவில் இருக்கிறார். மக்களுக்கும் பாஜகவுக்கும் ஒரு கனவு உள்ளது, அது தற்போதைய ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புவதுதான் " என்றார்.
Vanathi Srinivasan: வைரலான கமல் பேச்சு
மாநிலங்களவையில் நேற்று நிர்மலா சீதாராமனை குறிவைத்து கமல்ஹாசன் பேசியது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கமல்ஹாசன் நேற்று பேசியது எனக்கு புரியவில்லை. அவர் பேசியது புரியாததால் தான் கோவை மக்கள் ஏற்கனவே அவரை அரசியலில் இருந்து அனுப்பி விட்டார்கள்" என கடுமையாக விமர்சித்தார்.
கமல்ஹாசனோட பேச்சு உங்களுக்காவது புரிஞ்சதா சொல்லுங்க..! #DMKFailsTN pic.twitter.com/b5RpNaCYdN
— Vanathi Srinivasan (@VanathiBJP) February 5, 2026
"ஊடக நண்பர்கள் எந்தவித அதிகாரத் தலையீடும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக செய்தி சேகரிக்க வேண்டும் என்பதே பாஜகவின் கனவு. பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை சட்டமன்றத்துக்குள் வர வேண்டும் என்பது கட்சியின் விருப்பம். அவரது தந்தையின் உடல்நிலை காரணமாக அவர் சில முடிவுகளை தெரிவித்துள்ளார். அதனை அரசியல் ரீதியாக பூதாகரமாக மாற்றுவது தவறு. இதில் எந்த அரசியலும் இல்லை" என்றார்.
Vanathi Srinivasan: வானதி ஸ்ரீனிவாசன் vs கமல்ஹாசன்
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் மயூரா ஜெயகுமார், மக்கள் நீதி கட்சியின் சார்பில் கமல்ஹாசன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இதில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் 53,209 வாக்குகளையும், கமல்ஹாசன் 51,481 வாக்குகளையும் பெற்றார். வானதி ஸ்ரீனிவாசன் 1,728 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கமல்ஹாசனை வீழ்த்தி பெற்றார். இதில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் 42,383 வாக்குகளை பெற்று, வாக்குகளை பெரியளவில் பிரித்தார். இதனால் கமல்ஹாசன் தோல்வியடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
