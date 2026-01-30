திமுக தான் டப்பா மாடல் அரசு - வானதி சீனிவாசன் பதிலடி!

Tamil Nadu political news: கோவை மேட்டுப்பாளையம் அருகே காரமடை அடுத்த புங்கம்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள பழமையான குழந்தை வேலாயுத சுவாமி திருக்கோவிலில் இன்று மாலை பாஜக மகளீரனி தேசிய தலைவர் வானதி சீனிவாசன் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டார்.
Vanathi Srinivasan: வானதி சீனிவாசன் பேட்டி
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வானது சீனிவாசன் பேட்டி அளித்தார். அப்போது, நாள்தோறும் தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை, சீண்டல்கள், கொள்ளைகள், கொலைகள் நடந்து வருகிறது. ஆனால், தமிழகம் தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலம் என்றும் தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா என்றும் கூறுவது திமுக அரசுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை என்பதை காட்டுகிறது. மேலும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்காதது போல நடந்து கொள்வது வேடிக்கையாக உள்ளது.
DMK: டப்பா மாடல் அரசு
பிரதமர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இணைந்த கூட்டணியை டப்பா எஞ்சின் என முதல்வர் விமர்சிக்கிறார். திராவிட மாடல் அரசு என கூறிக்கொண்டு வெற்று விளம்பரங்களையும், ஸ்டிக்கர் ஒட்டி அறிவிப்புகளையும் மட்டும் வெளியிடும் திமுக திராவிட மாடல் அரசு தான் டப்பா மாடல் அரசு.
பாஜக தமிழ்நாட்டுக்கு அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பால் முடங்கிய கோவை, திருப்பூர் போன்ற பகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்ட பின்னலாடை தொழிலை மீட்டெடுக்க யூரோபிய நாடுகளுடன் புதிய ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு மீண்டும் தொழிலை மேம்படுத்தியுள்ளார். அதற்காக பலமுறை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாங்கள் சந்தித்து தொழில்துறையினரையும் அழைத்து சென்று குறைகளை செய்துள்ளோம்.
BJP vs DMK: பாஜகவை விமர்சிக்கவே கட்சி நடத்துகிறார்கள்
ஆனால் இன்றைய தினம் ஜவுளித்துறை உற்பத்தி மாநாட்டில் பேசும் முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்வர் ஜவுளித்துறைக்கு என்ன செய்தார்கள். பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசை விமர்சிக்கவே திமுக கட்சியை நடத்துகிறார்கள் என பா.ஜ.க தேசிய மகளீரனி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
