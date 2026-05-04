தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Vandavasi Election Result 2026: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 10:14 AM IST

வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வந்தவாசி (தனி - SC), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 69வது தொகுதியாகும். வந்தவாசி தாலுகாவின் ஒரு பகுதியை உள்ளடக்கியது. வந்தவாசி நகரம் ஒரு இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகச் செயல்படுகிறது. இப்பகுதி விவசாயத்தை முதன்மையாகக் கொண்டது. நெல் மற்றும் சிறுதானியங்கள் அதிகம் பயிரிடப்படுகின்றன. மேலும், இப்பகுதியைச் சுற்றியுள்ள மக்கள் கைத்தறி மற்றும் சிறு தொழில்களையும் நம்பியுள்ளனர்.

வந்தவாசி (தனி - SC) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் வந்தவாசி (தனி - SC) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

வந்தவாசி (தனி - SC) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK): வந்தவாசி (தனி - SC) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK): பி. ராணி

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எஸ். அம்பேத்குமார்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம். உதயகுமார்

வந்தவாசி (தனி - SC) தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,13,474
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,05,370
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,08,099 
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 5 

வந்தவாசி (தனி - SC) தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.63% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எஸ்.அம்பேத்குமார் - திராவிட முன்னேற்ற கழகம் - 102,064 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: முரளி சங்கர் (பாட்டாளி மக்கள் கட்சி) - 66,111 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: க. பிரபாவதி - 9,284 வாக்குகள்

Nota: 1,769 வாக்குகள்

வந்தவாசி (தனி - SC) தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் வந்தவாசி (தனி - SC) தொகுதியில் 77.28% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செய்யாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

