வந்தே மாதரம் சர்ச்சை: ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கத்திலும் குழப்பம்... விஜய்க்கு வன்னி அரசு கேள்வி!

Aadhav Arjuna Explanation On Vande Mataram Controversy: தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் நேற்று (மே 10, 2026) பதவியேற்றுக்கொண்டார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் ஆளுநர் மாளிகையின் ஏற்பாட்டில் பதவியேற்பு விழா நேற்று நடைபெற்றது.
பதவியேற்பில் ஷாக் சம்பவம்
பதவியேற்பு விழாவின் தொடக்கத்தில் தமிழக மக்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் 'வந்தே மாதரம்' பாடல் முதலில் பாடப்பட்டது. அதையடுத்து, தேசிய கீதமும், மூன்றாவதாக தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தும் பாடப்பட்டது. நிகழ்ச்சியின் முடிவில் வந்தே மாதரம் மற்றும் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது. இதை நடைமுறைதான், நேற்று ஆளுநர் மாளிகையில் தற்காலிக சபாநாயகராக கருப்பையா பதவியேற்பு நிகழ்விலும் பின்பற்றப்பட்டது.
ஆதரவு கட்சிகளின் ஆதங்கம்
இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமின்றி, தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவளித்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிகவிடம் இருந்தும் கூட கண்டனக் குரல் எழுந்தன. அதிலும் குறிப்பாக, வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு முதன்மைத்துவம் அளித்தது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்திருந்தார்.
திருமா வெளியிட்ட பதிவு
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இன்றைய நிகழ்வில் 'தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து' மூன்றாவதாக ஒலிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வழக்கமாக, அரசு விழாக்களின்போது தொடக்கத்தில் 'தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தினை' ஒலிக்கச் செய்வது நீண்டகாலமாகப் பின்பற்றப்பட்டுவரும் ஒரு மரபாகும்.
ஆனால், இன்று அம்மரபினை மீறி, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலை மூன்றாவதாகப் பாடி உள்ளனர். அதாவது, வழக்கத்திற்கு மாறாக 'வந்தே மாதரம்' பாடலை முதலாவதாகவும், தேசிய கீதத்தை இரண்டாவதாகவும் இசைத்த பின்னரே, கடைசியாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தினைப் பாடியுள்ளனர். இந்த அணுகுமுறை மிகவும் அதிர்ச்சயளிப்பதாக உள்ளது.
வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு முதன்மைத்துவம்:
தமிழ்நாடு அரசு விளக்கமளிக்க வேண்டும்!
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் அறிக்கை!
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பதவி ஏற்றுக்கொண்ட தவெக தலைவர் திரு. ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கும் மற்றும்… pic.twitter.com/tMoEwSnhG6
— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) May 10, 2026
மதச்சார்பற்ற அரசு
இது அதிகாரிகளின் கவனக்குறைவால் நிகழ்ந்ததாகக் கருத இயலவில்லை. மாறாக, ஆளுநரின் விருப்பப்படியோ அல்லது ஆளுநரை மகிழ்விக்கவோ செய்யப்பட்டதா என்கிற கேள்வி இயல்பாகவே எழுகிறது. இதுகுறித்து விளக்கமளிக்க வேண்டியது முதலமைச்சரின் கடமையாகும்" என முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து அவரது அறிக்கையில், "மதசார்பற்ற அரசமைக்கவே காங்கிரசு, இடதுசாரிகள், முஸ்லீம் லீக் மற்றும் விசிக ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவைக் கோரியதாக தவெக தரப்பில் சொல்லப்பட்டது. அதனடிப்படையில்தான் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்தாலும் அக்கட்சிகள் ஆதரவளிக்க முன்வந்தன.
முதல்வர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்
ஆனால், மதசார்புடைய கருத்தைக் கொண்டது என்கிற விமர்சனத்துகுள்ளாகும் வந்தே மாதரம் பாடலை பதவி ஏற்புவிழாவில் இசைக்கச் செய்த நிகழ்வு நெருடலை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது ஆதரவளித்த கட்சிகளுக்கும் எதிரான விமர்சனங்களை உருவாக்கி உள்ளது. எனவே, இதற்கு உரிய விளக்கமளிக்க வேண்டியது தவிர்க்க இயலாததாக மாறியுள்ளது.
'மாற்றம்' என்னும் முழக்கத்தை முன்னிறுத்தி மக்களின் பேராதரவைப் பெற்று முதலமைச்சராக ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள ஜோசப் விஜய், அவரது அரசு மதச்சார்பற்ற அரசாகவே இருக்கும் என்ற உறுதிமொழியைத் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இனிவரும் காலங்களில்...
மேலும், திருமாவளவன், "இனிவரும் காலங்களிலும் அரசு விழாக்களில் 'வந்தே மாதரம்' பாடல் ஒலிக்கப்படுமா? அதுவும் முதலில் இடம்பெறுமா? அல்லது அப்பாடல் இனி ஒலிக்கப்படாமல் தவிர்க்கப்படுமா? அடுத்து, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலுக்கு வழக்கம்போல முதலிடம் தரப்படுமா? இது தொடர்பாகவும் அரசு விளக்கமளிக்க வேண்டும்" என விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசிடம் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஆதவ் அர்ஜுனா அவரது X பக்கத்தில், "நீராரும் கடலுடுத்த... என தொடங்கும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலுக்கு நூற்றாண்டு கடந்த வரலாற்றுப் பெருமிதம் உள்ளது.
இந்தப் பாடல் 'உலகெங்கும் பரவ வேண்டும்...' என்ற லட்சியத்தின் தொடர்ச்சியாகவே, தமிழ்நாடு அரசு மாநிலப் பாடலாக அதை அறிவித்தது. இத்தகைய பெருமைமிக்க தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலே, தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் அரசு நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் ஒலிக்கப்படும். நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும். அதுதான் வழக்கமான நடைமுறை; பொருத்தமான நடைமுறை" என பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசுக்கு உடன்பாடில்லை
மேலும், அவர், "தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையில் அமைந்திருக்கும் புதிய அரசுக்கும் வழக்கமாக உள்ள இந்த நடைமுறையில் எந்தவிதமான மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. இப்படியான சூழலில், இன்று தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் தலைமையில் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழாவில், முதலில், வந்தே மாதரமும், பிறகு தேசிய கீதமும், மூன்றாவதாக தமிழ்தாய் வாழ்த்தும் இசைக்கப்பட்டது.
'நீராரும் கடலுடுத்த...' எனத் தொடங்கும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலுக்கு நூற்றாண்டு கடந்த வரலாற்றுப் பெருமிதம் உள்ளது. இந்தப் பாடல் 'உலகெங்கும் பரவ வேண்டும்...' என்ற இலட்சியத்தின் தொடர்ச்சியாகவே, தமிழ்நாடு அரசு மாநிலப் பாடலாக அதை அறிவித்தது. இத்தகைய பெருமைமிக்க தமிழ்த்தாய்…
— Aadhav Arjuna (@AadhavArjuna) May 10, 2026
இந்தப் புதிய நடைமுறை தமிழ்நாட்டிற்கு ஒவ்வாதது. தாய்த் தமிழ்நாட்டில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் மூன்றாவதாக இசைக்கப்படுவதில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையில் அமைந்திருக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உடன்பாடில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆளுநர் தரப்பு சொன்னது
மேலும் "இதுகுறித்து நாங்கள் ஆளுநர் தரப்பிடம் வலியுறுத்தியபோது, ஒன்றிய அரசின் புதிய சுற்றறிக்கையின்படி செயல்படவேண்டிய பொறுப்பு ஆளுநருக்கு இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதையொட்டி தவிர்க்க முடியாத சூழலில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் மூன்றாவது பாடலாக ஒலிக்கப்பட்டது" என ஆளுநர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக ஆதவ் அர்ஜுனா அந்த பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.
இனி இது இருக்காது...
ஆனால், இனிவரும் காலங்களில் இந்தப் புதிய நடைமுறை பின்பற்றப்படாது என்றும் மாறாக, இதற்கு முன்பிருந்த நடைமுறைப்படியே, நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் தேசிய கீதமும் இசைக்கப்படும் என்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் அவரது பதிவில் இறுதியாக, "தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும், அந்தந்த மாநில மொழி வாழ்த்துப் பாடலே நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் இசைக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் உணர்வும் ஒருமித்த எண்ணமும் அதுதான். எங்களுடைய உறுதியான நிலைப்பாடும் அதுதான்" என மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கையும் விடுத்துள்ளார், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா.
வன்னி அரசு எழுப்பும் சந்தேகம்
ஆதவ் அர்ஜுனாவின் விளக்கத்திற்கு பிறகும், விசிக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், திண்டிவனம் எம்எல்ஏவுமான வன்னி அரசு, தமிழ்நாடு அரசின் மீது சந்தேகம் எழுப்பி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது X பதிவில், "ஒன்றிய அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள்படியும், தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவின்படி நடைமுறையில் உள்ள வழக்கத்தின்படியும், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடுவதற்கு எந்தவித தடையும் இல்லை. அதேநேரம் வந்தே மாதரம் பாடல் முதலில் பாடப்பட வேண்டியதும் இல்லை.
இந்திய தேசிய பாடலான
'வந்தே மாதரம்' பாடப்படுவது குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடந்த
சனவரி 28ஆம் தேதி ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டது. 5 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட பாடல் எந்தெந்த நிகழ்வுகளில் இசைக்கப்பட வேண்டும், எங்கெங்கெல்லாம் பாடப்பட வேண்டும், அப்பாடலின்… https://t.co/Z3GlJ6djtI pic.twitter.com/LiRhnqfQuL
— வன்னி அரசு (@VanniTamizhVCK) May 10, 2026
எனவே, தமிழ்நாடு அரசு உரிய விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும். ஆளுநருடன் இணைந்தே தமிழ்நாடு அரசும் இந்த அநீதியை அரங்கேற்றியதா என்பதையும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். தேசிய இனத்தின் அடையாளத்தையும் இறையான்மையையும் பாதுகாப்பது தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய கடமையாகும்" என்றார்.
