தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வாணியம்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வாணியம்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்-மே மாத நிலவரப்படி, வாணியம்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி (திருப்பத்தூர் மாவட்டம், தொகுதி எண்: 47) தேர்தல் பரபரப்பில் உள்ளது. இத்தொகுதிக்கான முக்கிய அம்சங்கள் இதோ!
வாணியம்பாடிதொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் வாணியம்பாடிதொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
வாணியம்பாடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
செந்தில் குமார் ஜி (அதிமுக)
அன்பரசு பி (எஜேபிகே)
சுப்ரமணி பி (பிளஸ்பி)
சையது ஃபாருக் பாஷா எஸ்.எஸ்.பி (ஜ.யு.எம்.எல்)
சந்தர்ம்மான் (MAK)
முருகேசன் ஜி (நாதக)
சையத் புர்ஹானுதின் (தவெக)
வாணியம்பாடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,32,871
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,15,420
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,17,356
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 95
வாணியம்பாடிதொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
வாணியம்பாடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஜி. செந்தில்குமார் (அ.தி.மு.க) – 1,09,005 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜி. ஜம்பு (தி.மு.க) – 98,630 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: வேட்பாளர் – 9,000+ வாக்குகள் (சுமார்)
வெற்றி வித்தியாசம்: சுமார் 10,000+ வாக்குகள்
வாணியம்பாடிதொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் வாணியம்பாடிதொகுதியில் 80.23% வாக்குகள் பதிவாகின.
