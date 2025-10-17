வாணியம்பாடி: கலாம் பிறந்த நாளில் 2.5 லட்சம் விதை பந்துகள் தயாரித்து பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த ஜனதாபுரம் பகுதியில் தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி (எஸ்.எஃப்.எஸ் பள்ளி) இயங்கி வருகிறது. இந்த பள்ளியில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் 94வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 250 பள்ளி மாணவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து 3 மணி நேரத்தில் 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் விதை பந்துகள் தயார் செய்யும் நிகழ்ச்சி பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் தாளாளர் டோனி தலைமை வகித்தார். பள்ளி முதல்வர் சவரிமுத்து அனைவரையும் வரவேற்றார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் புண்ணிய கோட்டி கலந்து கொண்டு பல்வேறு விதைகளை ஆசிரியர்களிடம் வழங்கி விதை பந்துகள் தயார் செய்யும் பணியை தொடங்கி வைத்தார். அதுமட்டுமின்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் 250 பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு 3 மணி நேரத்தில் 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் விதை பந்துகள் தயார் செய்து சாதனை படைத்தனர்.
பின்னர் விதை பந்துகளை கொண்டு பள்ளி மாணவர்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் உருவம், இந்திய வரை படம் ஆகியவற்றை உருவாக்கி சாதனை படைத்தனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ஐ.பி.எல் கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சய் யாதவு, தனியார் பள்ளி மாவட்ட கல்வி அலுவலர் நிசா பிரபா, நகர திமுக செயலாளர் சாரதி குமார், சமூக ஆர்வலர் என்.பிரகாசம், பள்ளி நிர்வாகிகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விதை பந்துகளை செய்து சாதனை படைத்த மாணவர்களை வெகுவாக பாராட்டினர்.
தயாரிக்கப்பட்ட 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் விதைப்பந்துகளை தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக பல்வேறு பகுதிகளில் விதைக்கப்படும். இதன் மூலம் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் கனவான ஒரு கோடி மரக்கன்றுகளை நடும் கனவை நினைவாக மாணவர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும் என்று கலந்து கொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் வலியுறுத்தினர்.
அப்துல் கலாம் அவர்கள் 15 அக்டோபர் 1931 ஆம் பிறந்தார். இவர் ஓர் இந்திய அறிவியலாளரும், நிர்வாகியும் ஆவார். இவர் இந்தியாவின் 11-ஆவது குடியரசு தலைவராக பணியாற்றினார். இவர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இராமேஸ்வரம் என்ற இடத்தில் பிறந்து வளர்ந்தார். திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள தூய வளனார் கல்லூரியில் இயற்பியலும் சென்னைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் விண்வெளி பொறியியலும் படித்தார்.
இவர் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்திலும் (DRDO), இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலும் (ISRO) ஏறத்தாழ நாற்பது ஆண்டுகள் விண்வெளி பொறியாளராகப் பணியாற்றினார். ஏவுகணை மற்றும் ஏவுகணை ஏவல் வாகன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் கலாமின் பங்களிப்பால், இவர் இந்திய ஏவுகணை நாயகன் என்று பிரபலமாக அறியப்படுகிறார். 1998-ஆம் ஆண்டில் நடந்த போக்ரான் - II அணு ஆயுத பரிசோதனையில் நிறுவன, தொழில்நுட்ப, மற்றும் அரசியல் ரீதியாக இவர் முக்கிய பங்காற்றினார்.
2002 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் ஆளும் கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் பிரதான எதிர்க் கட்சியான இந்திய தேசிய காங்கிரசு கட்சிகளின் ஆதரவுடன், இலட்சுமி சாகலை தோற்கடித்து, இவர் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பிற்கால வாழ்வில் இவர் கல்வி, எழுத்து மற்றும் பொதுச் சேவைக்குத் திரும்பினார். பல கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் வருகைப் பேராசிரியர் ஆகப் பணியாற்றினார்.
இவர் இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா உட்பட, பல மதிப்புமிக்க விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார். கலாம் தனது இந்தியா 2020 என்ற புத்தகத்தில் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்ற திட்டங்களை முன்மொழிந்துள்ளார். கலாம் தனது ஊக்குவிக்கும் முறையிலான பேச்சுகளுக்காகவும், இந்திய மாணவர் சமூகத்துடன் நடத்திய கலந்துரையாடல்களுக்காகவும் பெரிதும் அறியப்படுகிறார். இவர் 2011-ஆம் ஆண்டில் தேச இளைஞர்களுக்காக, இந்தியாவில் ஊழலை ஒழிப்பதை மையக் கருவாகக் கொண்டு, "நான் என்ன தர முடியும்" என்ற இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார்.
இப்படி பல சாதனைகளை செய்தி கலாம் அவர்கள் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 27 அன்று சில்லாங்கில் "வாழக்கூடிய புவியை உருவாக்குதல்" என்ற தலைப்பில் ஒரு விரிவுரையை வழங்குவதற்காகச் சென்றார். அங்கு படிக்கட்டுகளில் ஏறும் போது தடுமாறிய அவர், சிறிது ஓய்வுக்குப் பிறகு விரிவுரையைத் தொடங்கினார். சுமார் 6:35 மணியளவில், உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது, மயங்கி விழுந்தார். ஆபத்தான நிலையில் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட இவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்த போதிலும், ஏறத்தாழ 7:45 மணி அளவில் இவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், இவர் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க | அதிமுக வாக்குறுதி அளித்த செல்போன், பைக் எங்கே? - EPSக்கு அமைச்சர் பதிலடி
மேலும் படிக்க | நவம்பர் 10 கடைசி நாள்! உதவிப்பேராசிரியர் பதவி.. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ