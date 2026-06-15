/அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேறும் விசிக? திருமாவளவன் பேச்சால் பரபரப்பு - வன்னி அரசு விளக்கம்

தவெக அமைச்சரவையில் இருந்து எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் விசிக வெளியேறும் என அக்கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கூறி இருந்தது அனைவரது மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது. மேலும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பேசும் பொருளானது. இந்த நிலையில், திருமாவளவனின் இந்த பேச்சுக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 107 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இதையடுத்து பெரும்பான்மைக்கு 13 இடங்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், கம்யூனிஸ்ட்கள், காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு அளித்தன. பின்னர் அமைச்சரவையிலும் கம்யூனிஸ்ட்கள் தவிர்த்து விசிக, ஐயூஎம்எல், காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் இடம் பெற்றன.
இந்த சூழலில், அமைச்சரவையில் இடம் பெற்ற கட்சிகள் மீது பலரும் கடுமையான விமர்சனங்கள் வைத்து வந்தன. குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மீது அடுக்கடுக்கான விமர்சனங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் விமர்சித்தனர். இந்த விமர்சனங்களுக்கு திருமாவளவன் விளக்கம் அளித்திருந்தார். அவர் தவெக அமைச்சரவையில் இருப்பதால் அந்த கட்சியுடன் கூட்டணியில் இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் கிடையாது.
நாங்கள் இன்னும் தவெகவுடன் கூட்டணி வைக்கவில்லை. அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததன் வெகுமதியே அமைச்சரவையில் இடம். எனவே கருத்து முறன்பாடு இருந்தால் எப்போது எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் வெளியேறலாம் என திருமாவளவன் கூறி இருந்தார். அவரது இந்த பேச்சு தவெக தரப்பினரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், திருமாவின் இந்த கருத்துக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக விசிகவின் துணை பொதுச்செயலாளரும் அமைச்சருமான வன்னி அரசு அவரது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, “ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பது வேறு; அமைச்சரவையிலிருந்து வெளியேறுவது என்பது வேறு. அமைச்சரவையிலிருந்து வெளியேறினாலும் ஆட்சிக்கு அளிக்கும் ஆதரவு நீடிக்கும் என்பது தான் தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் அவர்களின் கருத்து. இதில் உள்நோக்கம் கற்பிப்பது திரிபுவாதமாகும்” என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
முன்னதாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, திருமாவளவனின் கருத்துக்களை சமூக வலைத்தளங்களில் திமுகவினர் திரித்து பேசுகின்றனர். நான் அவரிடம் பேசினேன். விசிக-வால் தவெக ஆட்சிக்கு என்றைக்கும் பிரச்சனை வராது என கூறினார். ஆட்சிக்கு ஆபத்து வரும் என்று இந்த அமைச்சரவையை விஜய் உருவாக்கவில்லை. அமைச்சரவையை உருவாக்கியது ஆட்சியை காப்பாற்ற இல்லை. நாளை தேர்தல் நடந்தாலும் விஜய் தனியாக நிற்பார் என ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.