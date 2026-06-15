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அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேறும் விசிக? திருமாவளவன் பேச்சால் பரபரப்பு - வன்னி அரசு விளக்கம்

அமைச்சரவரையில் இருந்து எப்போது வேண்டும் வெளியேறுவோம் என்ற திருமாவளவனின் கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், வெளியேறினாலும் ஆட்சிக்கான ஆதரவு நீடிக்கும் என விசிக துணை பொதுச்செயலாளரும் அமைச்சருமான வன்னி அரசு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:15 PM IST
அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேறும் விசிக? திருமாவளவன் பேச்சால் பரபரப்பு - வன்னி அரசு விளக்கம்
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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