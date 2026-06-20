/'சோபா மாடல் அரசு அல்ல... SOFA அரசு!' - வன்னி அரசு கொடுத்த புதிய விளக்கம்

தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இடையே நடைபெற்ற சந்திப்புகளின் போது அரங்கேறிய சோபா விவகாரம் பெரும் பேசுபொருளாகியிருந்த நிலையில், அது குறித்து அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், தனித்து ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இதனால் கூட்டணி ஆட்சிக்காக விசிக, ஐயுஎம்எல் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக கோரியிருந்தது. அவர்களின் ஆதரவோடு அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றும் கொண்டார்.
இருப்பினும், கூட்டணி தலைவர்களை சந்திப்பதற்கு முன்பாக, தவெக தரப்பில் இருந்து அவர்களின் அலுவலகங்களுக்கு 'புஷ்பா' திரைப்பட பாணியில் சொகுசு சோபாக்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன. இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்த திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள், தவெக அரசை "சோபா மாடல் அரசு" என்று கடுமையாக விமர்சித்து வந்தன.
இந்த விமர்சனங்கள் குறித்து தனியார் ஊடக நேர்காணல் ஒன்றில் பேசிய அமைச்சர் வன்னி அரசு, எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு புதிய பாணியில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
"விமர்சிப்பவர்கள் சொல்வது போல இது வெறும் சோபா அரசு அல்ல. இது SOFA (S-Social Justice, O-Organised Action, F-Freedom, A-Anti Corruption & Caste) அரசு. அதாவது சமூக நீதி, திட்டமிட்ட செயல்பாடு, சுதந்திரம், ஊழல் மற்றும் சாதி ஒழிப்பு ஆகியவற்றின் அடையாளமே இந்த அரசு" என்று அவர் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் பேசிய அவர், "முதலமைச்சர் விஜய் வீண் விமர்சனங்களுக்கு பதில் அளிப்பதில் நேரத்தை செலவிடாமல், தனது மக்கள் பணிகளின் மூலமாகவே பதிலடி கொடுத்து வருகிறார். கொள்கை அளவில் முந்தைய திமுக அரசுக்கும் தவெக அரசுக்கும் இடையே பெரிய வேறுபாடுகள் எதுவும் இல்லை. கடந்த கால திமுக அரசின் நல்ல திட்டங்களும் நிலைப்பாடுகளும் இந்த ஆட்சியிலும் தொய்வின்றித் தொடர்கின்றன" என்றார்.
தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், "முதலமைச்சர் பதவியே தேடி வந்தபோதும், கொள்கைக்காக அந்த வாய்ப்பை மறுத்தவர் எங்கள் தலைவர் திருமாவளவன். இன்று தமிழகத்தில் தவெக அரசு சுமுகமாகத் தொடர்கிறது என்றால் அதற்குத் திருமாவளவன் எடுத்த அரசியல் முடிவுதான் முக்கியக் காரணம். அவர் அன்று அந்தப் முற்போக்கான முடிவை எடுக்கத் தவறியிருந்தால், இன்றைய அரசியல் சூழலே தலைகீழாக மாறியிருக்கும். எனவே, தற்போதைய ஆட்சி மாற்றத்தின் உண்மையான கிங் மேக்கர் திருமாவளவன் தான்" என்று வன்னி அரசு திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.