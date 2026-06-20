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'சோபா மாடல் அரசு அல்ல... SOFA அரசு!' - வன்னி அரசு கொடுத்த புதிய விளக்கம்

தவெக அரசுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் வைத்த 'சோபா மாடல் அரசு' என்ற விமர்சனத்திற்கு, அது வெறும் சோபா அல்ல, சமூக நீதி மற்றும் சாதி ஒழிப்பை உள்ளடக்கிய 'SOFA' அரசு என்றும், தற்போதைய ஆட்சியின் உண்மையான கிங் மேக்கர் திருமாவளவன் தான் என்றும் விசிக அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:07 PM IST
'சோபா மாடல் அரசு அல்ல... SOFA அரசு!' - வன்னி அரசு கொடுத்த புதிய விளக்கம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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