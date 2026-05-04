தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வானூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வானூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வானூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 73), கடந்த 2001-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து அதிமுகவின் கோட்டையாக விளங்கி வரும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் இத்தொகுதியை அதிமுகவே கைப்பற்றியது. ஆனால், இந்த 2026 தேர்தலில் அதிமுக சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ சக்கரபாணிக்கு பதிலாக, சாதாரணக் கட்சித் தொண்டரான பி. முருகன் என்பவரைப் புதிய வேட்பாளராகக் களமிறக்கியுள்ளது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இவரை எதிர்த்து, திமுக சார்பில் மாவட்ட கவுன்சிலரான 32 வயது இளைஞர் கௌதம் திராவிடமணி முதல் முறையாகக் களமிறங்கியுள்ளார். இந்த முறை வானூர் தொகுதியில் அதிமுக மற்றும் திமுக இடையே நேரடியான மற்றும் மிகக் கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது.
வானூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வானூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
வானூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): டி. கௌதம்
அதிமுக (AIADMK): பி. முருகன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பி. கரிகாலன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜி.பி. சுரேஷ்
வானூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வானூர் (தனி) தொகுதியில் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: சக்கரபாணி (அதிமுக) - 92,219 வாக்குகள் (50.61%)
இரண்டாம் இடம்: வன்னி அரசு (விசிக) - 70,492 வாக்குகள் (38.69%)
வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் சக்கரபாணி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக) வேட்பாளர் வன்னி அரசுவை 21,727 வாக்குகள் என்ற பெரிய வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தித் தொடர்ந்து தொகுதியைத் தக்கவைத்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
