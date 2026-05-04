தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வாசுதேவநல்லூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வாசுதேவநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென்காசி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வாசுதேவநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 220), தென்காசி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். பட்டியல் சாதியினருக்காக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த தனித்தொகுதி, கரும்பு மற்றும் எலுமிச்சை விவசாயத்தையும், பீடி சுற்றும் தொழிலையும் பிரதானமாகக் கொண்டதாகும். நீண்ட காலமாக அரசியல் ரீதியாகக் கவனிக்கப்படும் பகுதியாக உள்ள இத்தொகுதியில், ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது.
வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வாசுதேவநல்லூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். மொத்தம் 315 வாக்குச்சாவடிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் பலத்த போட்டி நிலவுகிறது.
வாசுதேவநல்லூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஈ. ராஜா
அதிமுக - பாஜக : ஆனந்தன் அய்யாசாமி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): இசை மதிவாணன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அமுதராணி
வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 228557
ஆண் வாக்காளர்கள்: 111507
பெண் வாக்காளர்கள்: 117037
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 13
வாசுதேவநல்லூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாசுதேவநல்லூர் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: டாக்டர் டி. சதன் திருமலைக்குமார் (மதிமுக - திமுக கூட்டணி) - 68,730 வாக்குகள் (39.08%)
இரண்டாம் இடம்: அ. மனோகரன் (அதிமுக) - 66,363 வாக்குகள் (37.73%)
வாக்கு வித்தியாசம்: மதிமுக வேட்பாளர் சதன் திருமலைக்குமார், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரை வெறும் 2,367 வாக்குகள் என்ற மிகச் சிறிய வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இது வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி அரசியல் ரீதியாக எவ்வளவு போட்டி நிறைந்தது என்பதை வெளிப்படுத்தியது.
மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சி. மதிவாணன் - 16,731 வாக்குகள் (9.51%)
அமமுக (AMMK): சு. தங்கராஜ் - 13,376 வாக்குகள் (7.61%)
தென்காசி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
சங்கரன்கோவில் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வாசுதேவநல்லூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கடையநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ