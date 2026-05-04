தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வாசுதேவநல்லூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Vasudevanallur Election Result 2026: தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள வாசுதேவநல்லூர் (Vasudevanallur) (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:53 AM IST

வாசுதேவநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென்காசி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வாசுதேவநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 220), தென்காசி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். பட்டியல் சாதியினருக்காக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த தனித்தொகுதி, கரும்பு மற்றும் எலுமிச்சை விவசாயத்தையும், பீடி சுற்றும் தொழிலையும் பிரதானமாகக் கொண்டதாகும். நீண்ட காலமாக அரசியல் ரீதியாகக் கவனிக்கப்படும் பகுதியாக உள்ள இத்தொகுதியில், ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. 

வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வாசுதேவநல்லூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். மொத்தம் 315 வாக்குச்சாவடிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் பலத்த போட்டி நிலவுகிறது.

வாசுதேவநல்லூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): ஈ. ராஜா
அதிமுக - பாஜக : ஆனந்தன் அய்யாசாமி 
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): இசை மதிவாணன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அமுதராணி

வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

மொத்த வாக்காளர்கள்: 228557
ஆண் வாக்காளர்கள்: 111507
பெண் வாக்காளர்கள்: 117037
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 13

வாசுதேவநல்லூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாசுதேவநல்லூர் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்

வெற்றி: டாக்டர் டி. சதன் திருமலைக்குமார் (மதிமுக - திமுக கூட்டணி) - 68,730 வாக்குகள் (39.08%)
இரண்டாம் இடம்: அ. மனோகரன் (அதிமுக) - 66,363 வாக்குகள் (37.73%)

வாக்கு வித்தியாசம்: மதிமுக வேட்பாளர் சதன் திருமலைக்குமார், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரை வெறும் 2,367 வாக்குகள் என்ற மிகச் சிறிய வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இது வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி அரசியல் ரீதியாக எவ்வளவு போட்டி நிறைந்தது என்பதை வெளிப்படுத்தியது. 

மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சி. மதிவாணன் - 16,731 வாக்குகள் (9.51%) 
 அமமுக (AMMK): சு. தங்கராஜ் - 13,376 வாக்குகள் (7.61%)

