  • /திருமாவளவனை முதல்வராக்க திட்டமிட்ட அதிமுக-திமுக? அவரே கொடுத்த விளக்கம்!

Thirumavalavan : விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய பதிவு அனைவர் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. அதிமுகவும் திமுகவும் சேர்ந்து இவரை முதல்வராக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டதை அடுத்து, அவர் இதற்கு விளக்கமளித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 12, 2026, 04:59 PM IST|Updated: May 12, 2026, 04:59 PM IST
Image Credit: Thirumavalavan | File Photo

Yuvashree

