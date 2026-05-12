/திருமாவளவனை முதல்வராக்க திட்டமிட்ட அதிமுக-திமுக? அவரே கொடுத்த விளக்கம்!

Thirumavalavan : விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய பதிவு அனைவர் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. அதிமுகவும் திமுகவும் சேர்ந்து இவரை முதல்வராக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டதை அடுத்து, அவர் இதற்கு விளக்கமளித்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
Thirumavalavan : தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள், பலருக்கும் பலவிதமான ஆச்சரியங்களையும், அதிர்ச்சியையும் அள்ளித்தந்த தேர்தல் முடிவுகளாக இருந்தது. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புதிதாக தொடங்கப்பட்ட தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி இந்த தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெறும் என்பதை பெரிய அரசியல் தலைகள் யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அதே சமயத்தில், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பின்பு அவருக்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு கொடுக்க, திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஐஎம், ஐயுஎம்எல், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் செல்லும் என்பதையும் மக்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. விஜய், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய Floor test நாளை நடைபெற உள்ளது.
விஜய்யின் தவெக கட்சிக்கு சிபிஐ, சிபிஐஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்த போதும், திருமாவளவன் தலைமையிலான விசிக கட்சி ஆதரவு தெரிவிக்குமா இல்லையா என்பது மதில் மேல் உள்ள பூனையாக இருந்தது. 2 நாட்கள் இழுத்தடிப்புகளுக்கு பிறகு கடைசியில் விசிக தவெகவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்து விட்டது. இதற்கிடையில், அதிமுக-திமுக கூட்டணி அமைக்கப்போவதாக ஒரு தகவல் பரவியது. இது குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடந்ததா என்று பிற கூட்டணி தலைவர்களிடம் பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி கேட்ட போது, அதற்கு அனைவரும் மழுப்பலான பதில்களையே அளித்தனர். இதையடுத்து, திருமா கூறிய பதிலும் வைரலானதை அடுத்து அவர் அதற்கு விளக்கமளித்திருக்கிறார்.
விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன், தனது பதிவில் குறிப்பிட்டிருக்கும் விஷயங்கள் பின்வருமாறு:
இன்று செய்தியாளர்கள் சிலர் என்னை சந்தித்தார்கள். அப்போது பல்வேறு கேள்விகளைக் கேட்டார்கள்.
“இன்று செய்தியாளர்கள் சிலர் என்னை சந்தித்தார்கள். அப்போது பல்வேறு கேள்விகளைக் கேட்டார்கள். அப்போது, "தங்களை முதல்வராக்க நடந்த முயற்சியை காங்கிரஸ் முறியடித்துவிட்டதாகச் சொல்கிறார்களே" - என்று ஒருசெய்தியாளர் கேட்டார். அதற்கு நான், ' அப்படியொரு முயற்சி நடந்ததாக எனக்கும் தகவல் கிடைத்தது' என்று பதிலளித்தேன்.
எனக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் சிலர் என்னை அணுகி அதைப் பற்றி பேசினார்கள் என்பதையே கூறினேன். 'திமுகவோ அதிமுகவோ அதிகாரபூர்வமாக யாரும் என்னை அப்படி அணுகவில்லை. நானும் யாரிடமும் பேசவில்லை” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
திருமாவின் பதிவில் மனதை உலுக்கும் இன்னொரு விஷயமும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. “நேற்றும் இன்றும் இது குறித்து ஊடகங்களில் உறுதிபடுத்தப்படாத செய்திகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில் தான். அவ்வினாவுக்கு நான் விளக்கமளித்தேன். ஆனால், அதனை வேறு பொருள்படும்படி தலைப்பிட்டு செய்திகளைப் பரப்பி பரபரப்பை ஏற்படுத்துவது ஊடக அறமில்லை. தமிழ்நாட்டில் தலித் சமூகத்தைச் சார்ந்த ஒருவர் முதல்வர் ஆகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை என்பது அனைவரும் அறிந்த கசப்பான உண்மையாகும்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
தொடர்ச்சியாக, “இந்தியாவில் உத்தரபிரதேசம், ஆந்திரா, மகாராஷ்ட்ரா, பீகார் மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் தலித்துகள் முதலமைச்சர்களாக ஆட்சி பீடத்தில் கோலோச்சிய வரலாறு நடந்தேறியுள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒரு நூறாண்டானாலும் அது கனவாகவே இருக்கும் என்பதை அறிந்தவன் நான்.
எனினும், இன்றைய அரசியல் சூழலில் அப்படியொரு பேச்சு நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது. ஆகவே, 'எனக்கும் தகவல் கிட்டியது' என்று ஒரு ஊடகப் பணியாளரின் கேள்விக்கு நான் விடையிறுத்தேன்.
அதனைத் திரித்து 'பிறிதொரு பொருளைத்தரும் உள்நோக்கத்தோடு' ஒருசில ஊடகங்கள் செய்திகளைப் பரப்புவது வேதனையளிக்கிறது” என்று கூறியிருக்கிறார்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தவெக கட்சி, தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில், 108 இடங்களை மட்டுமே பெற்றிருந்தது. பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவை என்பதால் அவர்களுக்கு பிற எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்ததால், 108+5 ஆனது. பின்னர், சிபிஐ 2, சிபிஐஎம் 2 உள்ளிட்டவையும் ஆதரவு தெரிவித்தன. விசிக, ஐயுஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவை விஜய் கேட்டிருந்த நிலையில் அதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மட்டுமே அப்போது ஆதரவு தெரிவித்தன.
திருமாவளவன் கட்சி மட்டும் நீண்ட ஆலோசனைகளில் ஈடுபட்டிருந்தது. அவர், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக சொல்லப்பட்டது. ஆதரவா இல்லையா என்ற விவரமே தெரியாமல், இழுத்தடிக்கப்பட்டது.
திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சியமைக்க முடிவு செய்ததாகவும், விஜய் முதல்வராவதை முறியடிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு கொடுத்தது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதியான நிலையில், இந்த தாமதம் குறித்து திருமாவிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது.
இந்த தாமதத்தை வைத்து திருமாவை முதல்வராக்க பேச்சுவார்த்தை இழுபறியில் இருந்ததாகவும், இதனால் திருமா கடிதத்தை தாமதமாக கொடுத்ததாகவும் சில செய்தி ஊடகங்கள் செய்திகளை பரப்பின. இது குறித்து பத்திரிகையாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு தான் அளித்த பதில் தவறாக திரித்து கூறப்பட்டிருப்பதாக திருமா கூறியிருக்கிறார்.
தொல்.திருமாவளவன் என்ன விளக்கம் அளித்துள்ளார்?
தன்னை முதல்வராக்க திமுக-அதிமுக அதிகாரபூர்வமாக எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை என்றும், நண்பர்கள் மூலம் அப்படிப்பட்ட தகவல் வந்ததாக மட்டுமே கூறியதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
திருமாவளவனை முதல்வராக்க முயற்சி நடந்ததாக யார் கூறினர்?
செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளிக்கும் போது, “அப்படியொரு தகவல் எனக்கும் கிடைத்தது” என்று திருமாவளவன் கூறியிருந்தார்.
விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு விசிக ஆதரவு கொடுத்ததா?
ஆம். ஆரம்பத்தில் ஆலோசனையில் இருந்த விசிக, பின்னர் தவெக அரசுக்கு அதிகாரபூர்வ ஆதரவு வழங்கியது.
திருமாவளவன் கூறிய “கசப்பான உண்மை” என்ன?
“தமிழ்நாட்டில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் முதல்வராகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை” என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களில் தலித் முதல்வர்கள் இருந்துள்ளனரா?
ஆம். உத்தரபிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, பீகார், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முதல்வர்களாக இருந்துள்ளனர் என்று திருமாவளவன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.