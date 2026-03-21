குறைவான தொகுதிகள் கிடைத்தால்... தொண்டர்களுக்கு திருமாவளவன் அறிவிப்பு!

தமிழகத் தேர்தல் களம் பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு எத்தனை சீட்டுகள் ஒதுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவருக்கும் இருந்து வருகிறது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இந்த எண்ணிக்கையில் சீட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இதனால் திமுக கூட்டணியில் நீண்ட காலமாக அங்கம் வகிக்கும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி
இந்த முறை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கூடுதலாக சில தொகுதிகளை கேட்பதாகவும், அதற்கு திமுக தலைமை செவிசாய்க்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இந்நிலையில், தொண்டர்கள் மத்தியில் ஃபேஸ்புக் நேரலையில் பேசிய விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன், “நமக்கு வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் குறைவான இடங்கள் கிடைத்தாலும் சோர்வடையாமல் நமது அரசியல் நிலைப்பாட்டை மேலும் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக அரசியல் களம்
ஃபேஸ்புக் லைவ் வீடியோவில் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் பேசிய திருமாவளவன், தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலையை பற்றி எடுத்துரைத்தார். “தேர்தல் களத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இன்னும் போராடித்தான் நமக்கான தொகுதிகளை பெற வேண்டியுள்ளது. கட்சிக்கு தேவையான நிதியையும் அப்படித்தான் திரட்ட வேண்டியுள்ளது. இந்த நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில், சரியான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பொறுப்பும் நம் கையில்தான் உள்ளது. நாம் அரசியலுக்கு வந்து 25 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டாலும், இந்த அரசியல் களம் நமக்கு இன்னும் புதியதாகவே உள்ளது. நாம் இன்னும் இந்த அரசியல் களத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்மை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை; இந்த சமூக சூழலும் நமக்கு சாதகமாக அமையவில்லை.
விடுதலை சிறுத்தைகள் எந்த வகையிலும் வலிமை பெற்றுவிட கூடாது என்று கருதுபவர்களின் எண்ணிக்கைதான் இங்கு அதிகமாக உள்ளது. நாம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அரசியல் சக்தியாக உருவாகிவிட கூடாது என்று பலரும் நினைக்கின்றனர். நம்மை வாழ்த்துவதற்கோ ஊக்கப்படுத்துவதற்கோ யாரும் இல்லை என்பது தான் நிதர்சனமான உண்மை. இவை அனைத்தையும் தாண்டித்தான் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக தேர்தல் களத்தில் நாம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக தாக்குப்பிடித்து நிற்கிறோம். இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் குறைவான தொகுதிகளில் போட்டியிட்டாலும், தமிழகம் முழுவதும் விருப்பமனு பெறுவது ஒரு ஜனநாயக கடமை. அதன் மூலம் தான் எந்தெந்த தொகுதிகளில் யார் யார் போட்டியிட விரும்புகிறார்கள் என்ற முழுமையான கள நிலவரத்தை நம்மால் அறிய முடியும்.
விருப்பமனு தாக்கல்
விருப்பமனு தாக்கல் செய்யும் அனைவருக்கும் சீட் கிடைத்துவிடும் என்று சொல்ல முடியாது. கடந்த காலங்களில் மக்கள் நல கூட்டணியில் இருந்தபோது நமக்கு 25 தொகுதிகள் கிடைத்தன. அப்போது நான் பலருக்கும் வாய்ப்பளித்தேன். ஆனால், தற்போது பத்துக்கும் குறைவான இடங்களை மட்டுமே நாம் பெறும்போது, கட்சிக்காக பல ஆண்டுகளாக உழைத்து காத்திருக்கும் நீண்ட நெடிய பட்டியலை கணக்கில்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு உள்ளது. அந்தந்த தொகுதிகளை சேர்ந்த உள்ளூர் நபர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் நான் பரிசீலிக்க வேண்டியுள்ளது” என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
தொண்டர்களுக்குக் கோரிக்கை
“வேட்பாளரை தேர்வு செய்யும் விஷயத்தில் கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் எனக்கு முழு சுதந்திரம் அளிக்க வேண்டும்” என்று திருமாவளவன் தொண்டர்களுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார். “என்னை நேரில் சந்தித்து சீட் கேட்டு நெருக்கடி கொடுக்கும் நிலை அதிகரித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேறு எந்தவொரு அரசியல் கட்சி தலைவரையும் இவ்வளவு எளிதாக சந்தித்து, இந்த அளவுக்கு நெருக்கடியை யாராலும் கொடுக்க முடியாது. எனவே, சுதந்திரமாக முடிவெடுக்கும் உரிமையை தோழர்கள் எனக்கு வழங்க வேண்டும். விடுதலை சிறுத்தைகளின் வலிமையை தக்கவைப்பதுதான் நமது உண்மையான அரசியல் வெற்றி” என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். இன்னும் அடுத்த சில நாட்களில் திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவல் தெரிய வரும்.
