  • இளைஞரின் கன்னத்தில் 'பளார்'.. பரப்புரையில் டென்ஷனான திருமா.. நடந்தது என்ன?

Thirumavalavan Latest News:  தேனியில் பிரச்சார வாகனத்தின் மீது ஏறிய தொண்டரின் கன்னத்தில் திருமாவளவன் அறைந்துள்ளார். இது சம்பந்தமான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. இதற்கு பலரும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 9, 2026, 11:21 AM IST
  • தேனியில் திருமாவளவன் பரப்புரை
  • பரப்புரையில் இளைஞரின் கன்னத்தில் அறைந்த திருமா
  • பலமுறை கூறி பரப்புரை வாகனத்தில் அந்த இளைஞர் ஏறி நடனமாடியதாக கூறப்படுகிறது

Thirumavalavan Latest News: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்ரேவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ளன. இதனால், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்து வருகிறது. இந்த தேர்தலில் திமுக மாபெரும் கூட்டணியை அமைத்துள்ளது. கிட்டதட்ட 23 கட்சிகளுடன் திமுக இந்த முறை கூட்டணி வைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. 

திருமாவளவன் பரப்புரை

இந்த தேர்தலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 8 தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கியுள்ளது. இந்த முறை விசிக இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதி ஒதுக்கும்படி திமுகவிடம் கூறியது. ஆனால், அதனை சற்றும் ஏற்காத திமுக, விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கியது.  இதில் 6 தனித் தொகுதிகள், 2 பொதுத் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அதன்படி, காட்டுமன்னார் கோவில், செய்யூர், திருப்போரூர், அரக்கோணம், திண்டிவனம், கள்ளக்குறிச்சி, பெரியகுளம், பண்ருட்டி  ஆகிய தொகுதிகளில்  விசிக போட்டியிடுகிறது. இதில்  காட்டுமன்னார் கோயிலில் திருமாவளவன் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் , திடீரென பின்வாங்கினார். 2026 தேர்தலுக்கு தமிழ்நாடு அரசியலின் களம் மாற இருப்பதால், இந்த முடிவை எடுத்ததாக திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

 ஆனால்,  அந்த முடிவில் இருந்து திருமாவளவன் பின்வாங்கினார்.  எனவே, காட்டுமன்னார்கோவிலில் ஜோதிமணி என்பவர் போட்டியிடுகிறார்.   திருமாவளவன் தேர்தலில் இருந்து பின்வாங்கியதற்கு திமுகவின் அழுத்தமே காரணம் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால்,  அதற்கு திருமாவளவனும் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். 

மாநில அரசியலுக்கு வராத திருமா, தற்போது அனைத்து வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த நிலையில், திருமாவளவன் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதாவது, தேனி மாவட்டத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்ட திருமாவளவன், கட்சி தொண்டரை கன்னத்தில் அறைந்துள்ளார். இந்த வீடியோ வெளியாக கண்டனங்களை எழுப்பி இருக்கிறது. 

தொண்டரை கன்னத்தில் அறைந்த திருமாவளவன்

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வேட்பாளர் சக்திவேலை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் நேற்று தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். திருமாவளவன் வருகையையொட்டி பெரியகுளம் பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான கட்சித் தொண்டர்களும், பொதுமக்களும் திரண்டிருந்தனர். 

அவர் வருகைக்கு முன்பாக, உற்சாகமடைந்த தொண்டர்கள் சாலையின் நடுவே திரண்டு அங்கு ஒலிபரப்பப்பட்ட பாடலுக்கு ஏற்ப நடனம் ஆடினர். மேலும், பிரச்சார வாகனத்தில் ஏறி, திருமாவளவனை பேச விடாமல் தடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், பிரச்சார வாகனத்தில் ஏறியும் நடனம் ஆடியிருக்கின்றனர். திருமாவளவன் பலமுறை கூறியும் வாகனத்தில் இருந்து தொண்டர்கள் இறங்காமல் தொடர்ந்து ஆடி வந்துள்ளனர். பலமுறை கீழே இறங்காத இளைஞர் மதுபோதையில் இருந்ததகாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், திருமாவளவனை பேச விடாமல் தொடர்ந்து நடனமாடி வந்தனர். 

 

தொண்டர்கள் செய்த அட்டூழியம்

இதனால், ஆத்திரம் அடைந்த திருமாவளவன் வாகனத்தில் ஏறிய இளைஞர் ஒருவரின் கன்னத்தில் அறைந்துள்ளார். கன்னத்தில் அறைந்து  வாகனத்தில் இருந்து இறங்க வேண்டும் என கண்டித்துள்ளார். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, தொண்டர்கள் சாலையை மறித்து நடனமாடியதால், அந்த வழியாகச் சென்ற வாகனங்கள் அனைத்தும் அணிவகுத்து நின்றன. 

நீண்ட நேரமாக வாகனங்கள் நகர முடியாமல் பெரும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இந்த நெரிசலில் அவசர நோயாளி ஒருவரை ஏற்றி வந்த ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் ஒன்று சிக்கிக் கொண்டது. சைரன் ஒலியெழுப்பியும், தொண்டர்கள் வழிவிடாமல் தொடர்ந்து நடனம் ஆடியதால் ஆம்புலன்ஸ் நீண்ட நேரம் நகர முடியாமல் தவித்தது. 

சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த இந்த போக்குவரத்து குழப்பத்தால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பின்னர் காவல்துறையினர் தலையிட்டு கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்திய பிறகே, ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் இதர வாகனங்கள் அங்கிருந்து செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டன.  அவசர கால ஊர்திகளுக்கும் இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
திருமாவளவன் தொண்டரை கன்னத்தில் அறைந்தது பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது. கட்சி தலைவரே இவ்வாறு செயல்பட்டதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனத்தை பதிவு செய்து வருகின்றனர். 

திருமாவளவன் பரப்புரையில் பேசியது என்ன?

பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசிய திருமாவளவன், "பெரியகுளம் தொகுதியில் முதல் முறையாக போட்டியிடும் வாய்ப்பை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் நமக்கு வழங்கியுள்ளார். அதிமுக மட்டும் தனித்து நிற்கவில்லை. அவர்கள் பாஜகவினரை தோளில் சுமந்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு அளிக்கும் வாக்கு பாஜகவிற்கு செலுத்தும் வாக்கு. பாஜக நம்மைப் போல் சராசரியான அரசியல் கட்சி இல்லை. 

அவர்கள் சாதி வெறி, மத வெறியை தூண்டுகிற கட்சி. வெறுப்பு அரசியலை தூண்டுகிற கட்சி. தமிழர்களையும், தமிழகத்தையும் மதிக்காத கட்சி. அதிமுகவிற்கு வாக்கு செலுத்தி அவர்கள் ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் வந்தால் பாஜகவினர் தான் முதலமைச்சராக வரும் நிலை உருவாகும்.  பாஜகவை எதிர்த்து தான் திமுக தலைமையிலான இந்த கூட்டணி போட்டியிடுகிறது. மீண்டும் திமுக 200 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும். அதில் விசிக எட்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார். 

