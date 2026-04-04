தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை... காரணத்தை சொன்ன திருமா! மாற்று வேட்பாளர் அறிவிப்பு

VCK President Thirumavalavan Latest News: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் போட்டியிட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அந்த முடிவில் இருந்து அவர் பின்வாங்கி உள்ளார். முன்னர் தகவல் வெளியான நிலையில், சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து இதை அவர் உறுதிப்படுத்தினார்.
மாற்று வேட்பாளர் அறிவிப்பு
இன்னும் காட்டுமன்னார்கோவிலில் திருமாவளவன், வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்யாத நிலையில், அவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. இந்நிலையில், தற்போது போட்டியிடவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தினார். எனவே, காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவனுக்கு பதில், சாதி ஒழிப்பு போராளியும் முன்னாள் காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவருமான இளையபெருமாளின் மகன் ஜோதிமணியை வேட்பாளராக அறிவித்தார்.
8 தொகுதிகளில் விசிக
திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, தற்போதைய 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 8 இடங்களில் போட்டியிட உள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தலில் 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 4இல் வெற்றிபெற்ற விசிக, இம்முறை தங்களின் எம்எல்ஏக்களை அதிகப்படுத்தவும் விசிக திட்டமிட்டுள்ளது. கண்டிப்பாக, இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை திமுகவிடம் கோரிக்கை வைத்த விசிகவுக்கு குறைந்தபட்சம் 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கடந்த 5 ஆண்டுகளின் செயல்பாடுகளின் மூலம் விசிகவும் தன்னை அதற்கு தகுதிப்படுத்திக்கொண்டது. ஆனால், திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவின் வருகையாலும், காங்கிரஸ் கட்சி 3 தொகுதிகளை கூடுதலாக பெற்றதாலும் விசிகவுக்கு வரவேண்டிய அந்த 2 தொகுதிகளில் சிக்கல் ஏற்படவே, 8 தொகுதிகள் மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டது.
இந்த 8 தொகுதிகளுக்குமான விசிக வேட்பாளர்களை திருமாவளவன் சமீபத்தில் அறிவித்தார். அதில், காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் தான் போட்டியிடுவதாக அவரே அறிவித்தார். 2026 தேர்தலுக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் களம் மாற இருப்பதால் இந்த முடிவை எடுத்ததாக திருமாவளவன் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், தற்போது அந்த முடிவில் இருந்து பின்வாங்கி உள்ளார்.
காரணத்தை சொன்ன திருமாவளவன்
மீண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வேண்டும் என விரும்பினேன். ஏற்கெனவே திமுக கூட்டணியில் மங்களூர் எம்எல்ஏவாக வென்றவன். 25 ஆண்டுகளாக சட்டமன்றத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என ஆசைப்பட்டேன். 2006இல் செல்வப்பெருந்தகைக்காக என் தொகுதியை நான் விட்டுக்கொடுத்தேன்.
எனவே, வரும் தேர்தல் முடிவில் தொங்கு சட்டசபை வரும் என சந்தேகப்பட்டு நான் போட்டியிடுவதாக சொல்லப்படும் கருத்து தவறானது. எனது நோக்கத்தை கொச்சைப்படுத்தும் காரணத்தினால், என் நிலைப்பாட்டு தள்ளிவைக்கிறேன். என் யுக்தியை மாற்றி அமைக்கிறேன்" என திருமாவளவன் இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறினார். "ஒருவேளை தொங்கு சட்டசபை அமைந்தால், அதில் துணை முதல்வர் பதவி கிடைக்கும் என நினைத்திருந்தால், அதை வெளியில் இருந்துகூட செய்வேன். ஆனால், இந்த காலச்சூழலில் கூட்டணி ஆட்சி கோரிக்கை வைக்க மாட்டேன், எனக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமில்லை என்பதை ஏற்கெனவே சொல்லியிருக்கிறேன்" என்றார் அவர்.
மேலும், "பதவிக்காக நான் போட்டியிடவில்லை, நான் போட்டியிடுவதால் இந்தக் கூட்டணி வெற்றிபெறாது என்ற தோற்றத்தை உருவாக்குவது ஏற்புடையது அல்ல. 200 இடங்களில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வெற்றிபெறும்" என பேசினார்.
திருமா பின்வாங்கியதன் பின்னணி
குறிப்பாக, காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் வெற்றிபெற்றால், சிதம்பரம் மக்களவை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் வரும். அதில் விசிக யாரை நிறுத்தி வெற்றிபெறும் என்ற கேள்வியும் எழுந்தது. மேலும், சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் முடிவை திருமாவளவன் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் திமுகவுக்கு முன்னரே தெரிவிக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. இது திமுகவுக்கு சற்று அதிருப்தியை அளித்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், திடீரென மாநில அரசியல் பக்கம் திரும்பும் முடிவும், ஆளுர் ஷா நவாஸுக்கு வாய்ப்பு வழங்காததும் உட்கட்சியிலேயே சிறு மாற்றுக் கருத்துகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. எனவே, திருமாவளவன் இந்த ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.
விசிகவின் தற்போதைய வேட்பாளர் பட்டியல்
காட்டுமன்னார்கோவில் - திருமாவளவன்
செய்யூர் - சிந்தனைச் செல்வன்
திருப்போரூர் - பன்னீர் தாஸ்
பெரியகுளம் - ஆற்றல் அரசு
பண்ருட்டி - அப்துல் ரகுமான்
திண்டிவனம் - வன்னி அரசு
அரக்கோணம் - எழில் கரோலின்
கள்ளக்குறிச்சி - மாலதி
