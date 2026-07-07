/திருமாவளவன் பேச்சு திரித்து பரப்பப்படுகிறது... விசிக சார்பில் விளக்கம்

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இன்று இரட்டைமலை சீனிவாசன் பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது மணிமண்டபத்தில் உள்ள திருவுருவச்சிலைக்கு மலர்மாலை அணிவித்து வீரவணக்கம் செலுத்தினார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திருமாவளவனிடம், திமுக-விசிக கூட்டணி குறித்து செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், கடந்த மே மாதத்தில் நிலவிய அரசியல் சூழல்களையும், கட்சியின் கடந்தகால நிலைப்பாடுகளையும் விளக்கினார். இந்த நிலையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொருளாளர் எஸ்.எஸ். பாலாஜி, திருமாவளவனின் கருத்துக்கள் திரித்து பரப்பப்படுவவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக எஸ்.எஸ். பாலாஜி எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது, 'திராவிடமணி' தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களின் பிறந்த நாளையொட்டி, மணிமண்டபத்தில் அவரது திருவுருவச்சிலைக்கு இன்று காலை 10.00 மணியளவில் மலர்மாலை அணிவித்து வீரவணக்கம் செலுத்தினோம். அதன்பின்னர் தலைவர் எழுச்சித் தமிழர் அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது கூட்டணி தொடர்பாக ஊடகவியலாளர் எழுப்பிய கேள்வி ஒன்றுக்கு விடையளிக்கும் போது கடந்தகால நிலைப்பாடுகளைப் பற்றிக் கூறினார். அதனை நிகழ்கால நிலைப்பாடாகத் திரித்து முரணான பொருள் தொனிக்கும் வகையில் ஊடகங்கள் பரப்புகின்றன.
“திமுக தான் கூட்டணியை முறித்தது என சொல்கிறீர்களே, நீங்கள் தவெக விற்கு ஆதரவளித்த போதே கூட்டணி முறிந்தது ஆகாதா?” -என செய்தியாளர் ஒருவர் வினவினார்.
இதற்கு விடையிறுத்த எழுச்சித் தமிழர் கடந்த மே மாதத்தில் கட்சி மேற்கொண்ட நிலைப்பாடுகளையும் அப்போதிருந்த அரசியல் சூழலையம் விளக்கினார். அதாவது, தவெக ஆட்சியமைக்க (மே 09 அன்று) விசிக ஆதரவளிக்கும் முடிவை எடுத்த போதும், பின்னர் அமைச்சரவையில் சேருகிற முடிவை (மே 21) எடுத்த போதும், திமுகவுடன் நட்புணர்வோடு தான் இருந்தோம் என்றும்; விசிக நிலைப்பாடுகளைத் திமுக தலைமைக்கும் அவ்வப்போது தெரியப்படுத்தினோம் என்றும் கூறினார்.
அத்துடன், தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்ததற்கான அதிகாரபூர்வமான எந்த நிகழ்வும் நடைபெறவில்லை என்றும் கூறினார்.
அத்தகைய சூழலில், விசிக முன்ணனி பொறுப்பாளரை திமுக'வில் சேர்த்த்தன் மூலம் "விசிக'வுக்கும் திமுக'வுக்கும் கூட்டணி உறவில்லை" என திமுகவே வெளிப்படுத்தியது என்றும்; அது தமக்கு அதிர்ச்சியளித்தது என்றும் கூறினார். ஆகவே தான் அவ்வாறு விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் பேசியதாகத் தெளிவுபடுத்தினார்.
இங்கே நினைவில் கொள்ள வேண்டிய கேள்வி, "யார் முதலில் கூட்டணியை முறித்தது?" என்பதே ஆகும். அதற்கு தலைவர் அவர்களின் பதில் “திமுக தான் கூட்டணியை முறித்தது என்பதாகும்
எமது தலைவர் எழுச்சித் தமிழர் அவர்கள், கடந்தகால நிகழ்வுகளை -நிலைப்பாடுகளைக் கடந்த கால வாக்கியங்களில் ( Past tense) வெளிப்படுத்தினார். ஆனால், வழக்கம் போல சில ஊடகங்கள் அவரது கருத்துகளை 'நிகழ்கால நிலைப்பாடுகளைப்போல' திரித்துத் திட்டமிட்ட அவதூறுகளைப் பரப்புகின்றன.
தொடர்ந்து இவ்வாறு உண்மைக்கு மாறாக, முரணான பொருள் தொனிக்கும்வகையில் எமது தலைவரின் கருத்துகளைத் திரித்து வெளியிடுவதை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம் என தெரிவித்துள்ளார். எஸ்.எஸ். பாலாஜியின் இந்த பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.