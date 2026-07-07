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திருமாவளவன் பேச்சு திரித்து பரப்பப்படுகிறது... விசிக சார்பில் விளக்கம்

கடந்த கால கூட்டணி விவகாரம் குறித்து விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசிய கருத்துக்கள் தவறாகத் திரிக்கப்படுவதாக, அக்கட்சியின் பொருளாளர் எஸ்.எஸ். பாலாஜி விளக்கம் அளித்து கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:06 PM IST
திருமாவளவன் பேச்சு திரித்து பரப்பப்படுகிறது... விசிக சார்பில் விளக்கம்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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