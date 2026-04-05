English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
குழப்பத்தில் திருமா.. ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் மறைமுக டீலிங்? பரபர தகவல்

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள் அனைவரது மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், அவர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் மறைமுக தொடர்பில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 5, 2026, 05:06 PM IST
  • தொகுதி பங்கீட்டில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் திமுக மீது திருமாவளவன் அதிருப்தி
  • திருமாவளவன் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவதில் இருந்து பின்வாங்கினார்
  • திருமாவளவனின் இந்த குழப்பம் அவரது இயல்புக்கு மாறானது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்

திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திமுகவுடன் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறது. 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தல், 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் மற்றும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் என அனைத்து வெற்றிகரமாக சென்றது. இந்த சூழலில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், தற்போது சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் திமுக மீது பெரும் அதிருப்தியில் உள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இத்தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கிறது. கூட்டணியில் முக்கிய கட்சிகளாக அதாவது பெரிய கட்சிகளாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் உள்ளன. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி 30 தொகுதிகளுக்கு மேல் கேட்கப்பட்டு 28 தொகுதிகள் கொடுக்கப்பட்டன. தேமுதிகவிற்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இந்த சூழலில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தேமுதிகவை காட்டி கூடுதல் தொகுதிகளை திருமாவளவன் கேட்டார். 

இறுதியில் 8 தொகுதி 

ஆனால் திமுக கடந்த முறை கொடுத்தது போல, 6 தொகுதிகளை கொடுக்களை மட்டுமே கொடுக்க முன்வந்த நிலையில், விசிக விடாப்பிடியாக இருந்து இறுதி 8 தொகுதிகளை பெற்றது. இந்த தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையே பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. இதில் இருந்தே திருமாவளவனும் திமுக மேல் அதிருப்தி அடைந்தார். இதையடுத்து எந்தெந்த தொகுதி என்ற பேச்சுவார்த்தை தொங்கி இதுவும் இழுபறியாக சென்றது. 

கேட்ட தொகுதிகள் கொடுக்கவில்லை 

திருமாவளவன் சமீபத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில் கூட, நாங்கள் அரூர் தொகுதி கேட்டோம் அரக்கோணம் கொடுத்தார்கள், பல்லாவரம் கேட்டோம் பண்ருட்டி தொகுதியை கொடுத்தார்கள் என கூறி இருந்தார். அதேபோல், வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு தள்ளிப்போய் கொண்டே இருந்தது என்றும் அதனால் திமுக தனது அவசரகதியில் தொகுதிகளை ஒதுக்கி கொடுத்தது என்றும் திருமாவளவன் கூறி இருந்தார். 

ஒரே ஒரு சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கு வாய்ப்பு  

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திமுக, காட்டுமன்னார்கோவில், செய்யூர், திருப்போரூர், பெரியகுளம், பண்ருட்டி, திண்டிவனம், அரக்கோணம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இதில் ஒரே ஒரு மட்டுமே சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. விசிகவில் சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக ஆளூர் ஷாநவாஸ், பனையூர் பாபு, எஸ். எஸ். பாலாஜி மற்றும் சிந்தனை செல்வன் ஆகிய 4 பேர் இருந்தனர். இதில் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக இருந்த சிந்தனை செல்வனுக்கு மட்டுமே இம்முறை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு 

ஒரே ஒரு சிட்டிங் எம்எல்ஏவுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது விவாதத்திற்கு உள்ளான நிலையில், இது தொடர்பாகவும் திருமாவளவன் விளக்கம் அளித்திருந்தார். அவர் கூறியதாவது, கட்சிக்காக உழைத்த பலர் இங்கு உள்ளனர். ஏற்கனவே இருப்பவர்களுக்கு கொடுப்பதைவிட கட்சிக்காக உழைக்கும் அவர்களுக்கு இம்முறை வாய்ப்பளிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் பல்லாவரம் கேட்டிருந்தோம், ஆனால் திமுக எங்களுக்கு அத்தொகுதியை ஒதுக்கவில்லை. அத்தொகுதி கொடுத்திருந்தால், ஷா நவாஸுக்கு அதனை ஒதுக்கிருப்போம். ஆனால் அத்தொகுதி ஒதுக்கவில்லை என கூறியிருந்தார். அதேபோல் இனி வேட்பாளர் தேர்வு நான் செய்யப்போவதில்லை, அந்தெந்த மாவட்ட செயலாளர்களே இனி செய்வார்கள் எனவும் கூறி இருந்தார். 

திருமாவளவன் விலகல் 

காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்திருந்தார். இந்த சூழலில், அதில் இருந்து பின்வாங்குவதாகவும் காட்டுமன்னார்கோவிலில் ஜோதிமணி என்பவர் எனக்கு பதிலாக போட்டியிடுவார் என்றும் அவர் நேற்று (ஏப்ரல் 04) தெரிவித்தார். திருமாவளவனின் இந்த விலகலுக்கு திமுகவின் அழுத்தம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றால், எம்பி ஆக வென்ற சிதம்பரம் தொகுதியில் இடைதேர்தல் வரும், அதில் யாரை நிற்க வைப்பது போன்ற அழுத்தம் திமுக தரப்பில் இருந்து கொடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

திருமா பின்னால் ஆதவ் அர்ஜுனா? 

இப்படி பல குழப்பங்கள் நிலவி கொண்டிருக்கும் நிலையில், திருமாவளவன் விசிகவில் இருந்து விலகி, விஜய்யின் தவெகவில் இணைந்த ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் தொடர்ந்து தொடர்ப்பில் இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. திருமாவளவன் இப்படியான குழப்பத்தில் பல விஷயங்களை செய்வது அவரது இயல்புக்கே மாறனது என்றும் அவரது பின்னார் யாரோ இருக்கிறார்கள் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். ஆதவ் அர்ஜுனா திமுகவில் இருந்து விசிகவில் சேரும்போதே திருமாவளவன் சிந்தித்திருக்க வேண்டும். விஜய் பேசும்போது கூட்டணி ஆட்சி வேண்டும் என ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுகிறார். அபோதாவது அவரை நீக்கி இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் பொறுமையாக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறார் என்றும் அரசியல் விமசகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 

திருமாவளவன் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவதில் இருந்து பின்வாங்கியதற்கு ஆதவ் அர்ஜுனா, உதயநிதிக்கு திருமாவளவன் போட்டியாக இருப்பார் என்பதால் திமுக அழுத்தம் கொடுத்து பின்வாங்க வைத்துள்ளது போன்ற கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்.  

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
ThirumavalavanAadhav ArjunaDMKTN Assembly ElectionVCK

Trending News