விசில் அடிப்பட்டவர்கள் சட்டமன்றத்திற்கு எதற்கு? விஜயை சாடிய திருமாவளவன்

VCK Thirumavalavan On TVK Vijay: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 4 நாட்களே உள்ளன. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், விருத்தாசலத்தில் போட்டியிடும் பிரேமலதா விஜயகாந்த்தை ஆதரித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
தேமுதிகவிற்கு எத்தனை சீட் வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம்
அப்போது அவர் பேசுகையில், ”பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்களை முரசு சின்னத்தில் வாக்களித்து பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுங்கள். இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி கண்ட மாவீரன் விஜயகாந்த், அவருடைய அரசியல் வாரிசு பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று விருதாச்சலத்தில் போட்டியிடுகிறார். ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு ஒரு பெண்மணி ஒரு அரசியல் இயக்கததிற்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்று அவரை நாம் தூங்கிக் கொண்டாட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.
அவரை அதிமுக கூட்டணியில் சேர்க்க எவ்வளவோ முயற்சி மேற்கொண்டார்கள். அவர் சாதுரியமாக பாஜக வலதுசாரிகளின் கூட்டணியில் சேர மாட்டேன் என மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் தேமுதிகவை இணைத்துக் கொண்டார். அன்றே தமிழ்நாடு அரசியலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தான் இருப்போம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணியில் தான் இருப்போம், முடிவெடுத்ததை ஒரு துணிச்சலான முடிவு.
தேமுதிகவிற்கு எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் இடம் கொடுங்கள். அதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை.தேமுதிக நம்மோடு வந்தது நம் அணிக்கு மதிப்பு கூடி இருக்கிறது. தேமுதிகவை அதிமுக இழுக்க முயன்ற நிலையில் தாங்கள் திமுகவிற்கு தான் போவோம் என கூறிய அவருக்கு தொகுதியை அள்ளிக் கொடுக்கலாம் என நான் ஸ்டாலினிடம் கூறினேன். கடலூரில் முதலமைச்சர் வந்தபோது வேட்பாளரை அறிமுகப்படுத்தும் வேலை எனக்கு இல்லை. நான் கூட்டணி கட்சி தலைவர் அவ்வளவுதான்.
பிரேமலதாவுக்கும் எனக்கும் கருத்து வேறுபாடா?
நமது கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்திய போது விருத்தாசலம் பிரேமலதா விஜயகாந்த் என்று சொன்னேன். அப்படி சொல்லுகின்ற போது அவர் எழுந்து வணக்கம் சொல்ல வேண்டிய எந்த கட்டாயமும் இல்லை. அவசியமும் இல்லை. அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு முதலமைச்சர் உடைய பொறுப்பு. அவர் நான் சொன்னபோது சிரித்துக் கொண்டே அமர்ந்திருந்தார்.
திருமாவளவனை அவமதித்துவிட்டார் என்று அவதூறுகளை பரப்பினார்கள். கேப்டன் விஜயகாந்த் திருமாவளவன் நட்பை பற்றி அறியாதவர்களின் பேச்சு. எனக்கும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்களுக்கும் இடையே எந்த முரண்பாடும் இல்லை. இடையூறும் இல்லை. பாகுபாடு இல்லை. அவமதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம கூட்டணியில் சேர்ந்து விட்டார் என பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் பரப்புகின்ற வதந்தி.
விருத்தாசலம் தொகுதியில் நம்ம ஓட்டு முரசு சின்னத்திற்கு. வேட்பாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்க்கு ஓட்டு போடக்கூடாது என்பதற்காக பரப்புகின்ற வதந்தி. அந்த வதந்தியை ஒருபோதும் ஏற்க கூடாது . மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் 200 இடங்களில் வெற்றி பெறும்” என்று கூறினார்.
விசில் அடிப்பவர்களை சினிமாவுக்கு அனுப்ப வேண்டும்
தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், ”விசில் அடிக்கும் தோழர்கள் இப்போது வந்திருக்கிறார்கள். தியேட்டரில் மட்டுமே விசில் அடிக்க முடியும். சட்டமன்றத்திற்கு சென்று விசில் அடிக்க முடியாது. உங்கள் கிராமத்தில் பேசி விசில் அடிக்கும் இளைஞர்களை எல்லாம் முரசு சின்னத்தில் வாக்களிக்க செய்ய வேண்டும்.
சினிமா மோகத்தால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் விஜய் பக்கம் சென்று விட்டார்கள் என கூறுகிறார்கள். நீங்கள் தந்தை பெரியார் அம்பேத்கர் மார்க்சிய கொள்கைகளை உள்வாங்கிய தோழர்கள்/எங்களுக்கு சினிமா மோகம் கிடையாது என உறுதிப்படுத்த வேண்டும். கூட்டணி தர்மத்தை மீறக்கூடியவர்கள் அல்ல விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் .
எந்த கூட்டணியில் இடம் பெற்று இருக்கிறோமோ அந்த கூட்டணி வெற்றி தான் நமக்கு முழுமையானது. எங்கெல்லாம் திமுக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் உதயசூரியனுக்கு தான் எங்கள் ஓட்டு. முரசு சின்னத்திற்கு தான் எங்கள் ஓட்டு. அம்பு சின்னத்திற்கு தான் எங்கள் வாக்குகள். சாதி அடையாளம் செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல நாங்கள். உங்களை சிதறடிக்க ஒருபோதும் இடம் கொடுக்க மாட்டோம். உடைந்த பாமக இங்கே போட்டியிடுகிறது. பிரேமலதா விஜயகாந்த் சட்டமன்றம் செல்வது உறுதியாகிவிட்டது. அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள்" என்றார்.
விருத்தாசலம் கள நிலவரம்
விருத்தாசலம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெற்றி பெறும் கட்டாயத்தில் இருக்கிறார். ஏனென்றால், 2006ஆம் ஆண்டு மறைந்த தலைவர் விஜயகாந்த் விருத்தாசலம் தொகுதியில் முதல்முறையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இதனால், இந்த தொகுதியில் பிரேமலதா களம் இறங்கியுள்ளார். இந்த தொகுதியில் பாமக சார்பில் டாக்டர் தமிழரசி, நாதகவில் ஆனந்தி, தவெகவில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் பிரேமலதா வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. விஜயகாந்த் முதலில் வெற்றி பெற்ற தொகுதி என்பதும், தேமுதிக இரண்டு முறை தக்கவைத்த தொகுதி என்பது பிரேமலதாவுக்கு பிளஸ் பாயிட்டடாக இருக்கிறது. இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணி பலத்தாலும், அதிரடி பரப்புரை காரணமாக பிரேமலதா வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மேலும் படிக்க: அதிமுகவுக்கு வேலை செய்யும் பிரேமலதா.. போட்டு உடைத்த சுந்தர் சி... பரபரப்பு தகவல்
மேலும் படிக்க: ”ரொம்ப பீல் பண்றேன்.. தவறான கூட்டணியில் இருந்தோம்" வருத்தத்தில் பேசிய பிரேமலதா!
