/துணை முதல்வராகும் திருமாவளவன்.. திருச்சி கிழக்கில் போட்டி? விசிகவினர் செய்த சம்பவம்

VCK Thirumavalavan Trichy East Contest: விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவன் துணை முதல்வராக வேண்டுமென வலியுறுத்தி கட்சியினர் செயற்குழு கூட்டத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தமிழகத்தில் புதிதாக தவெக அரசு ஆட்சி அமைத்து வருகிறது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழக அரசியல் அரசியலின் களம் மொத்தமாக மாறி உள்ளது. கட்சி தொடங்கிய இரண்டு ஆண்டுகளிலே விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
இது தமிழகத்தின் 60 ஆண்டு கால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியை முற்றிலும் தகர்த்தெறிந்துள்ளது. தவெக ஆட்சி அமைக்க திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. மேலும் அமைச்சரவையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் அங்கம் வகித்து வருகிறது.
அமைச்சரவையில் எம்எல்ஏ வன்னி அரசுக்கு முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், சில நாட்களாகவே விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவன் வரும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்தன. ஆனால் இதற்கு நிலை திருமாவளவனோ தான் போட்டியிடவில்லை என கூறி இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டார்.
இந்த நிலையில் தான் சேலம் மாவட்டத்தில் ஓமலூர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சிறப்பு செயற்குழு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இந்த கூட்டத்திற்கு ஓமலூர் மாவட்ட செயலாளர் சாமுராய் குரு தலைமை தாங்கினார். இந்தக் கூட்டத்தில் முக்கிய தீர்மானம் ஒன்று நிறைவேற்றி இருப்பது தமிழக அரசே பெரும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அதாவது, திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் போட்டியிடுவதுடன், வெற்றி பெற்று மக்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்கும் வகையில் தலைவரை துணை முதலமைச்சர் ஆக்க வேண்டும் என சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. முன்னதாக தான் திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட மாட்டேன் என கரராக அவர் கூறியிருந்தார்.
எனக்கு பதவி ஆசை கிடையாது. வன்னியரசு அமைச்சராவது தான் சரியாக இருக்கும் என ஏற்கனவே அவர் கருத்து தெரிவித்து இருந்தார். இந்த நிலையில் நான் திருமாவளவன் திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட வேண்டும் என கட்சி நிர்வாகிகள் திறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றியது பேசும் பொருளாக மாறி உள்ளது. இதனால் திருமாவளவன் தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு விசிகவினர் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
தமிழக அரசில் இது ஒரு பெரிய டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் தாவிக்கா வேறொரு அதிரடி முடிவினை எடுத்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகிறது. அதாவது தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஏழு தொகுதிகளிலும் கூட்டணி கட்சிக்கு வழங்காமல் தமிழக வெற்றி கழகமே போட்டிட முடிவு செய்துள்ளதாக கட்சி வட்டாரத்தில் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இது சம்பந்தமாக தோழமைக் கட்சிகளுடன் கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் பேசியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே மதிமுக இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டோம் என திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டனர். ஆனாலும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் சிலர் ராஜினாமா செய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையும் சற்று அதிகரிக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த அடுத்து, உங்களுக்கு கிடைத்தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்த தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கு அதிமுக தலைமை தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இது தொடர்பாக ஆளுநர் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார்களும் அதிமுக அளித்துள்ளது. இப்படியாக தமிழக அரசியல் களம் மொத்தமாக மாறிய நிலையில், திருமாவளவன் போட்டியிடுவது என்பது பெரும் கேள்வியாக இருக்கிறது.