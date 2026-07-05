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துணை முதல்வராகும் திருமாவளவன்.. திருச்சி கிழக்கில் போட்டி? விசிகவினர் செய்த சம்பவம்

VCK Thirumavalavan Trichy East Contest: திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் போட்டியிட வேண்டும் என வலியுறுத்தியும், துணை முதல்ராக வலியுறுத்தியும் சேலம் மாவட்ட ஓமலூரில் நடந்த விசிக கூட்டத்தில் சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:15 AM IST
துணை முதல்வராகும் திருமாவளவன்.. திருச்சி கிழக்கில் போட்டி? விசிகவினர் செய்த சம்பவம்
Image Credit: VCK Thirumavalavan Trichy East ContestSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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