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முதல்வரின் உடல்மொழி மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது-விஜய்க்கு திருமா கண்டனம்!

முதல்வர் விஜய், சில நாட்களுக்கு முன்பு சட்டமன்றத்தில் பேசிய விஷயங்களும், செய்த செயல்களும் வலுவான கண்டனங்களை பெற்று வரும் நிலையில், அவருடன் கூட்டணி கட்சியில் இருக்கும் விசிக-வின் தலைவர் திருமாவளவனே அவரை விமர்சித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரம் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 09, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:28 PM IST
முதல்வரின் உடல்மொழி மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது-விஜய்க்கு திருமா கண்டனம்!
Image Credit: CM Vijay | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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