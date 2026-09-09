/முதல்வரின் உடல்மொழி மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது-விஜய்க்கு திருமா கண்டனம்!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை முடிவதற்கு ஒரு நாளுக்கு முன்பு, முதல்வர் விஜய் பேசிய விஷயங்கள் பல்வேறு கட்சிகளிடையே கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகிறது.
கடந்த 4ஆம் தேதி, எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையை பற்றி சுட்டிக்காட்டினார். முதல்வரிடத்தில் 15 கேள்விகளை முன் வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின், இவை அனைத்திற்கும் குட்டிக்கதை சொல்லாமல், ரீல்ஸ் கன்டண்டிற்காக பேசாமல், நியாயமான பதில்களை வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார். இதற்கு திங்கட்கிழமை பதில் சொல்கிறேன் எனக்கூறிய முதல்வர் விஜய், “நான் பதில் சொல்லும் போது ஓட வேண்டாம்னு சொல்லுங்க” என கூறி சட்டசபையை விட்டு வெளியேறினார்.
திங்கட்கிழமை அவர் சட்டசபைக்கு வந்த போது, அவர் சர்க்காரிய கமிஷன் குறித்தும், மிசா குறித்தும் பேசினார். அப்போது “ஆனா ஊனா மிசாவ தொட்டுக்குறீங்களே! அப்போ என்ன நடந்ததுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும்” என்று கூறி தன் தவடையை அடுத்து காண்பித்தார். இந்த உடல் மொழி மிசா போராட்டத்தின் போது ஜெயிலுக்கு சென்றதாக கூறப்படும் முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொச்சைப்படுத்துவது போல இருப்பதாக பலரும் கண்டனங்களை எழுப்பினர்.
விஜய்யின் இந்த பேச்சுக்கு ஏற்கனவே மார்க்ஸிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட பல முக்கிய தலைவர்கள் கண்டனஙகளை தெரிவித்திருந்தனர்.
முதல்வர் விஜய், தன் செய்கை குறித்து சமீபத்தில் விளக்கமளித்தார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், ”சட்டமன்றத்தில் 7.9.2026 அன்று காவல்துறை மானிய கோரிக்கையில், என்னுடைய பதிலுரையின் இடையேயான எனது உடல்மொழி எதேச்சையாக வெளிப்பட்டதுதானே தவிர, அது எவ்வகையிலும் உள்நோக்கம் கொண்டதில்லை என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஆகவே, தனிப்பட்ட முறையில் யார் மனதையும் புண்படுத்துகிற செயலாக அதை அர்த்தம் கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
சட்டமன்றத்தில் 7.9.2026 அன்று காவல்துறை மானிய கோரிக்கையில், என்னுடைய பதிலுரையின் இடையேயான எனது உடல்மொழி எதேச்சையாக வெளிப்பட்டதுதானே தவிர, அது எவ்வகையிலும் உள்நோக்கம் கொண்டதில்லை என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஆகவே, தனிப்பட்ட முறையில் யார் மனதையும் புண்படுத்துகிற செயலாக அதை…— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 8, 2026
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் முதல்வர் விஜய் குறித்த பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “முதல்வரின் உடல்மொழி, மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானதாகும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், காவல்துறை மானியத்தில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ஆற்றிய பதிலுரையின்போது, திமுக தலைவரும் மேனாள் முதல்வருமான தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களைக் கேலி செய்யும் வகையில் அவரது உடல்மொழி அமைந்திருந்ததாக கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், முதல்வர் தரப்பில் 'அது உள்நோக்கம் கொண்டதல்ல' என்று விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனினும், இதுபோன்ற 'உடல்மொழிகள்' கண்ணியமான அணுகுமுறை இல்லை என்பதையும் மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது என்பதையும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் சுட்டிக்காட்டுகிறோம்.
எந்தவொரு சூழலிலும் ஒருவரின் 'தன்மதிப்பைக்' குறைத்து மதிப்பிடுவதோ, காயப்படுத்துவதோ நாகரிகம் ஆகாது. தனிநபர் ஒருவரின் மீதான அரசியல் விமர்சனங்கள் என்பது வேறு; தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவரின் தன்மதிப்பைக் காயப்படுத்தும் விமர்சனங்கள் என்பது வேறு. கல்வி, பொருளாதாரம், அதிகாரம் போன்ற வலிமையில்லாத எளிய மனிதரையும்கூட காயப்படுத்தும் அணுகுமுறை ஒருபோதும் ஏற்புடையதில்லை.
முதல்வரின் உடல்மொழி:— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) September 9, 2026
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மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானதாகும்! _______________________________
காவல்துறை மானியத்தில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ஆற்றிய பதிலுரையின்போது, திமுக தலைவரும் மேனாள் முதல்வருமான தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களைக் கேலி செய்யும் வகையில் அவரது உடல்மொழி…
அகவையில் மூத்தோரை மதிப்பது மனித மாண்புகளில் மிகவும் உயர்ந்ததாகும். எனவே, மாண்பு நிறைந்த ஒரு மகத்தான பொறுப்பிலுள்ள முதலமைச்சர் இனிவரும் காலத்தில் தனது உடல்மொழியில் மிகுந்த கவனமுடன் இருத்தல் நலம் பயப்பதாகும்.
முதல்வரின் பதிலுரையையொட்டி அடுத்தநாள் திமுக தரப்பில் முதல்வரின் உரையில் சில பகுதிகளை அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அந்த விவாதத்தின் போது இடைமறித்து சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கூறிய கருத்து வரலாற்றுப் பிழையாகும்.
மிசா காலத்து அரசப்பயங்கரவாதம் எத்தகையது என்பது நாடறிந்த ஒன்றாகும். அந்தக் கொடிய ஒடுக்குமுறைக்குள்ளான திமுக தலைவர் குறித்து முற்றிலும் தவறான கருத்தினைப் பதிவு செய்தது கண்டனத்துக்குரியதாகும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அதனை திரும்பப் பெறுவதாக அறிவிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறோம்” என கூறியுள்ளர்.