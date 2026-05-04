தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வேதாரண்யம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Vedaranyam election result : வேதாரண்யம் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் முழுமையான தேர்தல் புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 06:46 AM IST
  • வேதாரண்யம் சட்டமன்ற தொகுதி முடிவுகள்
  • திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் விவரம்
  • வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் அப்டேட்

Vedaranyam election result : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வேதாரண்யம் (Vedaranyam), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 165-வது தொகுதியாகும். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உப்புச் சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற தலம், வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் கோடிக்கரை பறவைகள் சரணாலயம் ஆகியவற்றால் இத்தொகுதி உலகப் புகழ்பெற்றது. வேதாரண்யம் மற்றும் தலைஞாயிறு ஊராட்சி ஒன்றியங்களை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் உப்பு உற்பத்தியை முதன்மை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டுள்ளது. இது நாகப்பட்டினம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.

வேதாரண்யம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

வேதாரண்யம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அதிமுக: ஓ.எஸ். மணியன் (முன்னாள் அமைச்சர் & தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

திமுக: மா. மெ. புகழேந்தி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஏ. கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): இடும்பாவனம் கார்த்திக்

வேதாரண்யம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,86,034

ஆண் வாக்காளர்கள்: 91,200

பெண் வாக்காளர்கள்: 94,830

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 04

வேதாரண்யம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் வேதாரண்யம் தொகுதியில் 85.30% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை (81.69%) விட அதிகமாகும். இப்பகுதியில் உப்பு உற்பத்தித் தொழிலாளர்கள் மற்றும் மீனவ சமூகத்தினர் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்தனர்.

வேதாரண்யம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஓ.எஸ். மணியன் (அதிமுக) – 78,719 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எஸ்.கே. வேதரத்தினம் (திமுக) – 66,390 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: க. ராஜேந்திரன் – 9,106 வாக்குகள்

அமமுக: பி.எஸ். ஆறுமுகம் – 1,284 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 12,329 வாக்குகள்

வேதாரண்யம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் வேதாரண்யம் தொகுதியில் 81.69% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

