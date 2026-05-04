தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Vedasandur Election Result 2026: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள வேடசந்தூர் (Vedasandur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:28 AM IST

வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 133), கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கிய தொகுதியாகும். பாரம்பரியமாக அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்பட்டு வந்த இத்தொகுதியை, கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கைப்பற்றியது அரசியல் களத்தில் ஒரு முக்கிய மாற்றமாக பார்க்கப்பட்டது. 

வேடசந்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்  

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வேடசந்தூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். மீண்டும் இத்தொகுதியைத் தக்கவைக்க திமுகவும், இழந்த தொகுதியை மீட்க அதிமுகவும் மும்முரமாகச் செயல்பட்டு வருகின்றன. 

வேடசந்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026  

திமுக (DMK): வீரா. சாமிநாதன் 
அதிமுக (AIADMK): வி.பி.பி. பரமசிவம்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அ. ஹுசைன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): நாகஜோதி

வேடசந்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026  

மொத்த வாக்காளர்கள்: 243774
ஆண் வாக்காளர்கள்: 119153
பெண் வாக்காளர்கள்: 124618
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 3

வேடசந்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021  

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வேடசந்தூர் தொகுதியில் சுமார் 49.97% வாக்குகள் திமுக வசமானது.

வெற்றி விவரங்கள்  

வெற்றி: எஸ். காந்திராஜன் (திமுக) - 1,06,481 வாக்குகள் (49.97%)
இரண்டாம் இடம்: வி.பி.பி. பரமசிவம் (அதிமுக) - 88,928 வாக்குகள் (41.73%) 

வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் எஸ். காந்திராஜன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-வுமான வி.பி.பி. பரமசிவத்தை 17,553 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்  

