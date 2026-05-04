தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Veerapandi Election Result 2026: வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வீரபாண்டி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்றாவது (91) தொகுதியாகும். இது சேலம் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. விவசாயம் மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் இப்பகுதியில் அதிகமாக உள்ளன.
வீரபாண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் வீரபாண்டி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
வீரபாண்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): தருண்
அஇஅதிமுக (AIADMK): டாக்டர்.பாலாஜி சுகுமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராஜேஷ் குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம் எஸ் பழனிவேல்
வீரபாண்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,50,449
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,25,720
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,24,712
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 17
வீரபாண்டி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 93.40% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
வீரபாண்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எம்.ராஜா (அஇஅதிமுக) - 111,682வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: தருண் (திமுக) - 91,787வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: செ. ராஜேஷ்குமார் (நாம் தமிழர் கட்சி - 9,806 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: எஸ்க்ர் செல்வம் (அமமுக) - 4,986 வாக்குகள்
வீரபாண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் வீரபாண்டி தொகுதியில் 86.43% வாக்குகள் பதிவாகின.
சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஏற்காடு (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஓமலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேட்டூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
எடப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சங்ககிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சேலம் (தெற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ