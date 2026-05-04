தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Veerapandi Election Result 2026: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள வீரபாண்டி (Veerapandi) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 05:25 AM IST
  • வீரபாண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • வீரபாண்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • வீரபாண்டி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Veerapandi Election Result 2026: வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள வீரபாண்டி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்றாவது (91) தொகுதியாகும். இது சேலம் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. விவசாயம் மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் இப்பகுதியில் அதிகமாக உள்ளன.

வீரபாண்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் வீரபாண்டி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

வீரபாண்டி  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): தருண்

அஇஅதிமுக (AIADMK): டாக்டர்.பாலாஜி சுகுமார்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராஜேஷ் குமார்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம் எஸ் பழனிவேல்

வீரபாண்டி தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,50,449
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,25,720
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,24,712
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 17

வீரபாண்டி தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 93.40% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

வீரபாண்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எம்.ராஜா (அஇஅதிமுக) - 111,682வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: தருண் (திமுக) - 91,787வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: செ. ராஜேஷ்குமார் (நாம் தமிழர் கட்சி - 9,806 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: எஸ்க்ர் செல்வம் (அமமுக) - 4,986 வாக்குகள்

வீரபாண்டி தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் வீரபாண்டி தொகுதியில் 86.43% வாக்குகள் பதிவாகின.

சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

