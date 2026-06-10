Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /உலகப் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணிகே இந்த நிலையா? புனித யாத்திரை போறீங்களா? காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி!

உலகப் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணிகே இந்த நிலையா? புனித யாத்திரை போறீங்களா? காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி!

Velankanni Water Crisis: நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் நிலவி வரும் குடிநீர் மற்றும் மின்சாரப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண வலியுறுத்தி, திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் 500-க்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் பொதுமக்கள் பேருந்து நிலையம் அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:53 PM IST
உலகப் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணிகே இந்த நிலையா? புனித யாத்திரை போறீங்களா? காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி!
Image Credit: File (Velankanni Protest)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தொடர் விடுமுறை.. சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிப்பு
TNSTC8 min ago
2
Director Bharathiraja14 min ago
3
Bharathiraja20 min ago
4
Hardik Pandya39 min ago
5
US Iran War42 min ago