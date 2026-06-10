/உலகப் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணிகே இந்த நிலையா? புனித யாத்திரை போறீங்களா? காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி!

நாகை: உலகப் புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணியில் தடையற்ற குடிநீர் மற்றும் மின்சாரம் வழங்கக் கோரி, பொதுமக்கள் மற்றும் திமுகவினர் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்ததுடன், சுற்றுலாப் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் உலகப் புகழ்பெற்ற புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயம் அமைந்துள்ளது. இங்கு தினமும் வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் வந்து செல்கின்றனர். ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த வேளாங்கண்ணி பேரூராட்சியில் மொத்தம் 15 வார்டுகள் உள்ளன. இங்கு சுமார் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதியின் அன்றாடத் தேவைக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 15 லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த ஒரு மாத காலமாக குடிநீர் விநியோகம் சீராக வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் வேளாங்கண்ணிக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளும், உள்ளூர் பொதுமக்களும் குடிநீருக்காக அலைந்து திரியும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, குடிநீர் மற்றும் மின்சாரப் பிரச்சினையைத் தீர்க்கக் கோரி மாபெரும் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. திமுக கீழையூர் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளரும், பேரூராட்சித் துணைத் தலைவருமான தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தலைமையில், 500-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வேளாங்கண்ணி பேருந்து நிலையம் அருகே திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் குதித்தனர்.
மத்திய அரசின் 'ஜல் ஜீவன்' குடிநீர் திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, அதற்கான முதற்கட்ட நிலையம் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், 'சோதனை ஓட்டம்' என்ற பெயரிலேயே மாதக் கணக்கில் இழுத்தடித்து, மக்களுக்குத் தண்ணீர் வழங்காமல் அதிகாரிகள் ஏமாற்றி வருவதாக மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் ஆவேசமாகத் தெரிவித்தனர். இந்த போராட்டத்தில் வேளாங்கண்ணி பேரூராட்சி தலைவர் டயானா ஹர்மிளா, பேரூர் செயலாளர் மரிய சார்லஸ் மற்றும் 15 வார்டுகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்த இந்த திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தால், வேளாங்கண்ணி பகுதியில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. சாலையின் இருபுறமும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றதால் பெரும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் வெளியூர்களில் இருந்து வந்த சுற்றுலாப் பயணிகளும், பக்தர்களும் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசாரும், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகளும் போராட்டக்காரர்களுடன் அவசரப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, வேளாங்கண்ணி பேரூராட்சிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் 10 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், தடையின்றி மின்சாரம் விநியோகம் செய்ய மின்சார வாரியம் மூலம் உரிய வழிவகை செய்யப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது.
அதிகாரிகளின் இந்த சமரசப் பேச்சை ஏற்றுக்கொண்ட பொதுமக்கள் மற்றும் திமுகவினர், தங்களது மறியல் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு அமைதியாகக் கலைந்து சென்றனர். இச்சம்பவத்தால் வேளாங்கண்ணி பகுதியில் சிறிது நேரம் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.