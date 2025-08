CRPF பெண் காவலர் கண்ணீருடன் போட்ட வீடியோ... கொந்தளித்த அண்ணாமலை - காவல்துறை விளக்கம்

Vellore CRPF Woman Viral Video: வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி பொன்னை பகுதியை அடுத்த நாராயணபுரம் பகுதியில் சேர்ந்தவர் குமாரசாமி (65). இவரது மகள் கலாவதி (32). கலாவதி ஜம்மு காஷ்மீரில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையில் (CRPF) காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் கடந்த ஜூலை 27ஆம் தேதி அன்று நாராயணபுரத்தில் வசித்து வந்த குமாரசாமி அன்று அதிகாலை தனது விவசாய நிலத்தில் வேலை செய்வதற்காக சென்று விட்டு மாலை வீடு திரும்பி வந்துள்ளார். அவர் திரும்பி வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் பூட்டு மற்றும் பீரோ உடைக்கப்பட்டு அதில் இருந்த 25 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் திருடு போயிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து குமாரசாமி பொன்னை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். தொடர்ந்து பொன்னை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீரில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படைப்பிரிவில் பணியாற்றி வரும் காவலர் கலாவதி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அவர் வீடியோ முழுவதும் கண்ணீர் விட்டு அழுதபடி பேசியது பெரும் வைரலாக பரவி வருகிறது. அதில், "எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா விவசாய நிலத்திற்கு சென்ற போது யாரோ வீட்டை உடைத்து எனது திருமணத்திற்காக வைத்திருந்த 22.5 சவரன் நகைகள், பட்டு புடவை, மற்றும் 50 ஆயிரம் ரொக்க பணத்தை திருடிச் சென்றுள்ளனர்.

இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் அன்றிரவே எனது அண்ணன் புகார் அளித்தார். ஆனால், அடுத்த நாள் முதலமைச்சர் பந்தோபஸ்து இருப்பதால் ஆள் இல்லை என கூறிவிட்டார்கள். மேலும், வீட்டில் இருந்து திருடர்களின் கைரேகையை கைப்பற்றவே அடுத்த நாள் (ஜூலை 25) மதியம் 12 மணிக்குதான் வந்தார்கள். மேலும், விசாரணையை தாமதம் செய்து ஜூலை 28ஆம் தேதிதான் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதுவரை நகையை கண்டுபிடித்துக் கொடுக்கவில்லை. எனக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை, எனது திருமணத்திற்காக வாங்கி வைத்த நகைகள் போய்விட்டது. நானும் முடிந்தளவு அனைத்து தரப்பிலும் முயன்றுவிட்டேன். எனக்கு யாருமே உதவவில்லை" என சீருடையில் இருந்தவாறு அவர் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.

A CRPF jawan from Tamil Nadu, serving with honour at our nation’s borders in J&K, is forced to take to social media on police inaction on the case of jewellery theft from her residence near Katpadi in June this year.

What kind of governance forces a woman in uniform to beg for… pic.twitter.com/BnU6WtT99l

— K.Annamalai (@annamalai_k) August 4, 2025