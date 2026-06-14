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தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு - வேலூர் சுகாதாரத்துறையில் மாதம் ரூ.63 ஆயிரம் சம்பளம்

Vellore Government Job : தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வேலூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் 43 காலிப்பணியிடங்கள். மாதச் சம்பளம் ரூ.63,000 வரை. தகுதியானவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 14, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:34 AM IST
தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு - வேலூர் சுகாதாரத்துறையில் மாதம் ரூ.63 ஆயிரம் சம்பளம்
Image Credit: Vellore Government Job

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு - வேலூர் சுகாதாரத்துறையில் மாதம் ரூ.63 ஆயிரம் சம்பளம்
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