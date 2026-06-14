/தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு - வேலூர் சுகாதாரத்துறையில் மாதம் ரூ.63 ஆயிரம் சம்பளம்

Vellore Government Job : தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வேலை செய்ய உங்களுக்காக ஒரு அருமையான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வேலூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தின் கீழ் இயங்கும் சித்த மருத்துவ அலுவலகம், காசநோய் அலுவலகம், மாநகராட்சி மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் காலியாக உள்ள 43 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகள் முற்றிலும் தற்காலிகமாக 11 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படவுள்ளன. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாள்: ஜூன் 2026
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 26.06.2026 (மாலை 5.00 மணிக்குள்)
விண்ணப்பதாரர்களின் வசதிக்காகப் பதவிகள், அதற்கான கல்வித் தகுதிகள் மற்றும் மாதச் சம்பள விவரங்கள் கீழே தனித்தனியாக வழங்கப்பட்டுள்ளன:
|பதவியின் பெயர் (Post Name)
|காலியிடங்கள்
|கல்வித் தகுதி (Qualification)
|மாதச் சம்பளம் (Salary)
|
Medical Officer
|
1
|
MBBS
|
₹63,000/-
|
Staff Nurse
|
12
|
B.Sc Nursing / DGNM
|
₹21,000/-
|
Ayush Medical Officer Siddha (NRHM)
|
1
|
BSMS (Registered with TN Board of Indian Medicine)
|
₹40,000/-
|
Urban Health Staff Nurse (ANM)
|
2
|
ANM (From Recognized institution)
|
₹17,500/-
|பதவியின் பெயர் (Post Name)
|காலியிடங்கள்
|கல்வித் தகுதி (Qualification)
|மாதச் சம்பளம் (Salary)
|
Medical Officer
|
1
|
MBBS
|
₹63,000/-
|
Staff Nurse
|
12
|
B.Sc Nursing / DGNM
|
₹21,000/-
|
Ayush Medical Officer Siddha (NRHM)
|
1
|
BSMS (Registered with TN Board of Indian Medicine)
|
₹40,000/-
|
Urban Health Staff Nurse (ANM)
|
2
|
ANM (From Recognized institution)
|
₹17,500/-
உதவியாளர் மற்றும் இதர பணியிடங்கள்
|பதவியின் பெயர் (Post Name)
|காலியிடங்கள்
|கல்வித் தகுதி (Qualification)
|மாதச் சம்பளம் (Salary)
|
Therapeutic Assistant (NAM)
|
2 (1 Male, 1 Female)
|
Nursing Therapist course - Ayush (TN Govt)
|
₹15,000/-
|
Therapeutic Assistant (NRHM)
|
3 (1 Male, 2 Female)
|
Nursing Therapist course - Ayush (TN Govt)
|
₹13,000/-
|
Driver
|
1
|
10th Pass + Driving License (LMV/HMV) + Vehicle Routine Repair knowledge
|
₹17,500/-
|
Multipurpose Hospital Worker
|
10
|
8th Standard
|
₹11,000/-
|
Sanitary Worker
|
1
|
8th Standard
|
₹11,000/-
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்கள் 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
மொழித் தகுதி: விண்ணப்பதாரர்கள் கட்டாயம் தமிழ்மொழி கற்றிருக்க வேண்டும்.
பணித்தன்மை: இப்பணிகள் முற்றிலும் 11 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையிலானது. பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட மாட்டாது.
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்துடன், தேவையான அனைத்து கல்வி மற்றும் சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரிலோ அல்லது பதிவஞ்சல் மூலமாகவோ வரும் 26.06.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
செயற்செயலாளர், மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் மற்றும் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், "B" பிளாக், 2-வது மாடி, மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், சத்துவாச்சாரி, வேலூர் மாவட்டம், வேலூர் - 632 009. தொலைபேசி எண்: 0416-2252025
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: Vellore District Official Website
விண்ணப்பப் படிவம் பதிவிறக்கம் செய்ய: https://vellore.nic.in
மேலும் விவரங்களை அறிய விரும்புவோர் வேலை நாட்களில் வேலூர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.