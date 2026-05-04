தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண்: 43) தமிழ்நாட்டின் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு முக்கிய நகர்ப்புற தொகுதியாகும். இது வேலூர் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. புகழ்பெற்ற வேலூர் கோட்டை, கிறித்தவ மருத்துவக் கல்லூரி (CMC) மற்றும் தோல் தொழில்துறை ஆகியவை இத்தொகுதியின் முக்கிய அடையாளங்களாகும்
வேலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் வேலூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
வேலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ப.கார்த்திகேயன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
எஸ். ஆர். கே. அப்பு (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சோனியா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வினோத் கண்ணன்
வேலூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,98,722
ஆண் வாக்காளர்கள்: 96,500
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,02,200
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 22
வேலூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்:
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.97% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
வேலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: பி. கார்த்திகேயன் (திமுக) - 9,181 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
இரண்டாம் இடம்: எஸ். ஆர். கே. அப்பு (அதிமுக)
நாம் தமிழர் கட்சி: என். பூங்குன்றன்
வேலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் வேலூர் தொகுதியில் 73.28% வாக்குகள் பதிவாகின.
வேலூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
