/“எலே நானும் போலீஸ் தான் லே” - DSP உடையில் கோட்டையை உலா வந்த பெண்: ஆசையை நிறைவேற்றிய காதலன்.!

Vellore Fake DSP Arrest: வேலூர் மாவட்டம், வேலூர் கோட்டையில் போலி டி.எஸ்.பி உடையில் சுற்றித் திரிந்த சம்பவத்தில் பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் மீது சென்னையில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது என்பது போலீஸார் விசாரணையில் அம்பலமானது. இது குறித்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு அடுத்த ஒடுக்கத்தூர் நேமந்தபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மதியழகன் மனைவி உமா மகேஸ்வரி. இவர்களுக்கு 3 குழந்தைகள் உள்ளன. மதியழகன் அதேப் பகுதியில் விவசாயம் செய்து பிழைப்பு நடத்தி வருகிறார். இதற்கிடையில் உமாமகேஸ்வரிக்கு மேல் அரசம்பட்டை சேர்ந்த குமார் என்ற லாரி ஓட்டுநருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பழக்கம் நாளடைவில் கள்ளக்காதலாக மாறியுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து கணவர் இல்லாத இவர்கள் இருவரும் வெளியில் சுற்றி தனிமையில் சந்தித்து வந்துள்ளனர்.
உமாமகேஸ்வரிக்கு நீண்டநாளாக போலீஸ் உடை அணிய வேண்டும் என்று ஆசை இருந்து வந்துள்ளது. இதனை தனது காதலனிடமும் தெரிவித்துள்ளார். அவரும் விரைவில் நான் வாங்கித் தருவதாக கூறியுள்ளார். இந்த நிலையில் தான் குமாருக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பிறந்தநாள் வந்துள்ளது. கள்ளக்காதலியுடன் சேர்ந்து பிறந்தநாள் கொண்டாட விரும்பிய குமார், அவரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இ
தற்கு உமாமகேஸ்வரி உன்னுடன் நான் பிறந்தநாள் கொண்டாட வேண்டும் என்றால் எனக்கு போலீஸ் உடை வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். பிறந்தநாளுக்கு கேக் வெட்டும்போது போலீஸ் உடையில் தான் வெட்ட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதனைக் கேட்ட குமார் அவர் கூறியபடியே, டி.எஸ்.பி உடை வாங்கி வந்து கொடுத்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து டி.எஸ்.பி உடை அணிந்த உமா மகேஸ்வரி தனது கள்ளக்காதலன் குமாருடன் வேலூர் கோட்டையை வலம் வந்துள்ளார்.
வேலூர் கோட்டையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸார் சந்தேகத்திக்குரியவர்களிடம் விசாரணை செய்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது டி.எஸ்.பி உடையில் சந்தேகத்திற்குரியவாறு சுற்றித் திரிந்த உமா மகேஸ்வரியிடம் சென்று நீங்கள் டி.எஸ்.பியா? எந்த காவல் நிலையத்தில் வேலை செய்கிறீர்கள்? என்று கேட்டுள்ளனர். அதற்கு அந்த பெண் முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதிலளித்து, என்னை கேட்க நீங்கள் யார்? நான் DSP என்னிடமே கேள்வி கேட்கிறீர்களா? என்று அவர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அவதூறாக பேசியுள்ளார்.
இதனால் சந்தேகம் அடைந்த போலீஸார், அவர்கள் இருவரையும் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர். அவர்களது விசாரணையில் தனது காதலி டி.எஸ்.பி உடை அணிய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதாகவும், அதற்கு தான் வாங்கி வந்து கொடுத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதனை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீஸார் காதலி ஆசைப்பட்டார் என்றதுக்கெல்லாம் போலீஸ் உடையை பரிசளிப்பார்களா என்று கேட்டுள்ளனர்.
மேலும் இவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னையில் இவர் மீது திருட்டு வழக்குகள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில் சென்னை பூக்கடை, வடபழனி காவல் நிலையங்கள் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீஸார், மேலும் இது போன்று ஏதேனும் வழக்குகள் வேறு காவல் நிலையங்களில் உள்ளதா என்பது குறித்தும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.