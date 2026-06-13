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“எலே நானும் போலீஸ் தான் லே” - DSP உடையில் கோட்டையை உலா வந்த பெண்: ஆசையை நிறைவேற்றிய காதலன்.!

Vellore Fake DSP Arrest: வேலூர் அருகே, தனது கள்ளக்காதலனை மகிழ்விக்க உமா மகேஸ்வரி என்ற பெண் DSP உடை அணிந்து கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து பிறந்தநாள் கொண்டாடி வேலூர் கோட்டையை வலம் வந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 13, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:44 AM IST
“எலே நானும் போலீஸ் தான் லே” - DSP உடையில் கோட்டையை உலா வந்த பெண்: ஆசையை நிறைவேற்றிய காதலன்.!
Image Credit: Vellore Fake DSP Arrest

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Mathan

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“எலே நானும் போலீஸ் தான் லே” - DSP உடையில் கோட்டையை உலா வந்த பெண்
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