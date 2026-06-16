/மாணவர்களின் சுகாதாரத்தில் இப்படியா செயல்படுவீங்க? தலைமை ஆசிரியரை ‘லெப் ரைட்’ வாங்கிய ஆட்சியர்..!

Collector Inspection Govt School:வேலுர் மாவட்டதில் உள்ள அரசு பள்ளியில் போதைப் பொருள் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு பள்ளி வளாகத்தை சுற்றி ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் அங்கு சுகாதாரமற்ற முறையில் வெளியேறிக் கொண்டிருந்த கழிவு நீரை பார்த்த ஆட்சியர், அதனை சரி செய்யாதது குறித்து தலைமை ஆசிரியரை அழைத்து லெப்ட் ரைட் வாங்கிய சம்பவம் அங்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி செங்குட்டை பகுதியில் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இங்கு 6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை சுமார் 2000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அப்பள்ளியில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் கலந்துகொள்வதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் பள்ளிக்கு வருகை தந்திருந்தார்.
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த மேடைக்கு அருகிலேயே, மாணவர்களின் கழிவறை செப்டிக் டேங்கில் இருந்து கழிவுநீர் கசிந்து வெளியேறிக் கொண்டிருந்தது. இதில் மற்றொரு கொடுமை என்னவென்றால், மாணவர்கள் குடிக்கும் குடிநீர் குழாய்க்கு அருகிலேயே இந்தக் கழிவுநீர் தேங்கி நின்றதால் அப்பகுதி முழுவதும் கடுமையான துர்நாற்றம் வீசியது.
அதனைத் தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சி முடிந்த உடனே இதுகுறித்து அங்கிருந்த செய்தியாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரின் கவனத்திற்கு இந்த பிரச்சனையை கொண்டு சென்றனர். ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் மற்றும் முதன்மை கல்வி அலுவலர் இருவரும் துர்நாற்றம் வீசிய இடத்தை நோக்கி சென்றனர்.
குடிநீர் குழாய் அருகே, கழிவு நீர் வெளியேறி சுற்றுச்சூழலை சீரழிக்கும் விதத்திலும், மாணவர்களுக்கு சுகாதாரக் குறைப்பாட்டை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இருந்ததைக் கண்ட ஆட்சியர் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரை அழைத்து மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளி வளாகத்தை இப்படித்தான் தூய்மையாக வைத்திருப்பதா? குடிநீர் குழாய் பக்கத்திலேயே கழிவுநீர் தேங்குவதை எப்படி அனுமதிக்கலாம்? மாணவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் இவ்வளவு அலட்சியமா?" என சரமாரியாகக் கேள்விகளை எழுப்பினார்.
நான் இன்று இந்த பள்ளிக்கு வந்ததால் தான் இந்த நிலைமை தெரியவந்தது. இல்லையென்றால் இது எனக்கு தெரிய வந்திருக்குமா? இல்லை யாராவது இதனை சரி செய்திருப்பீர்களா? மாணவர்களின் சுகாதாரத்தில் இப்படி தான் அலட்சியமாக செயல்படுவதா? பள்ளி தலைமை ஆசிரியரே இதனைக் கண்டுக் கொள்ளாமல் இப்படி இருக்கலாமா என்று அடுக்கடுக்கான பல் கேள்விகளை எழுப்பினார்.
உடனடியாக இந்த சுகாதாரக் குறைபாட்டைச் சரிசெய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர், "அடுத்த முறை நான் இந்தப் பள்ளிக்கு ஆய்வுக்கு வரும்போது இதே நிலை நீடித்தால், சம்பந்தப்பட்ட அனைவர் மீதும் மிகக் கடுமையான துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என கறாராக எச்சரித்துவிட்டுச் சென்றார். கலெக்டரின் இந்த அதிரடி ‘ரைடு’ மற்றும் கண்டிப்பான உத்தரவு, காட்பாடி கல்வி வட்டாரத்திலும், அப்பகுதி மக்கள் மத்தியிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதே நேரத்தில் மாணவர்களின் நலனில் அக்கறை காட்டிய வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸின் செயலுக்குப் பொதுமக்கள் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.