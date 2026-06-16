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மாணவர்களின் சுகாதாரத்தில் இப்படியா செயல்படுவீங்க? தலைமை ஆசிரியரை ‘லெப் ரைட்’ வாங்கிய ஆட்சியர்..!

Collector Inspection Govt School: வேலூர் அருகே உள்ள அரசு பள்ளியில் குடிநீர் இருக்கும் இடத்தில் கழிவு நீர் கலந்திருந்ததை பார்த்த ஆட்சியர் தலைமை ஆசிரியை லெப்ட் ரைட் வாங்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 16, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:01 PM IST
மாணவர்களின் சுகாதாரத்தில் இப்படியா செயல்படுவீங்க? தலைமை ஆசிரியரை ‘லெப் ரைட்’ வாங்கிய ஆட்சியர்..!
Image Credit: Collector Inspection Govt School

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மாணவர்களின் சுகாதாரத்தில் இப்படியா செயல்படுவீங்க?
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