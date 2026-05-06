வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் கோவில் விடுமுறை அறிவிப்பு

Vellore local holiday: வேலூர் மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் சிரசு திருவிழாவை முன்னிட்டு வரும் 15 ஆம் தேதி வேலூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை என மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி அறிவிப்பு

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 6, 2026, 03:04 PM IST
  • குடியாத்தம் கெங்கை அம்மன் கோவில் திருவிழா
  • மாவட்ட முழுவதும் மே 15 ஆம் தேதி விடுமுறை
  • மாவட்ட ஆட்சியர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Vellore local holiday: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் கோபாலபுரத்தில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு கெங்கையம்மன் திருக்கோயில் சிரசு திருவிழா மற்றும் அணைக்கட்டு வட்டம் வல்லண்டராமம் மதுரா வேலங்காடு கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பொற்கொடியம்மன் திருக்கோயில் புஷ்பரத ஏரித் திருவிழா ஆகியவை நடைபெற உள்ளன. இதனை முன்னிட்டு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்த அனைத்துத் துறை அலுவலர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம், வேலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுப்புலெட்சுமி தலைமையில் இன்று (06.05.2026) நடைபெற்றது. வரும் 15 ஆம் தேதி வேலூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை என மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலெட்சுமி அறிவித்தார். மேலும், திருவிழாவுக்கான வழிகாட்டுதல்களும் வெளியிடப்பட்டது.

கெங்கையம்மன் சிரசு திருவிழா - முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் கோயில் சிரசு திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களின் வசதிக்காகப் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் கோயிலின் பிரதான வாசல் வழியாகப் பொதுமக்களும், மூன்றாவது வாசல் வழியாக ஊர் பொதுமக்கள் சார்பில் மாலை கொண்டு வருபவர்களும் அனுமதிக்கப்படுவர். வெயிலின் தாக்கத்தைக் குறைக்க ஆற்றுப் பகுதியில் பந்தல்கள் அமைக்கவும், கௌண்டன்யா ஆற்றில் சவுக்கு கட்டைகள் மூலம் 100 மீட்டர் தூரத்திற்கு 'U' வடிவ வரிசை அமைப்புகளை ஏற்படுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு கருதி இம்முறை பெரிய ராட்டினங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

நகராட்சி மற்றும் தூய்மைப் பணிகள்

நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தேரோடும் வீதிகளான சிப்பாய் முனிசாமி தெரு, காந்தி ரோடு, தரணம்பேட்டை பஜார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், மரக்கிளைகளை அப்புறப்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேரோட்ட நாளான 14.05.2026 மற்றும் சிரசு ஊர்வல நாளான 15.05.2026 ஆகிய தேதிகளில் தற்காலிகக் குடிநீர் தொட்டிகள் மற்றும் நகரும் கழிப்பறைகள் (Mobile Toilets) அமைக்கப்படும். ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக மண்ணின் உறுதித்தன்மை குறைந்துள்ளதால், மக்கள் கூடும் இடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மின்சாரம் மற்றும் தீயணைப்புத் துறை

தேரோட்டத்தின் போது மின் விபத்துகளைத் தவிர்க்க, தேர் செல்லும் பாதைகளில் மின் இணைப்பு தற்காலிகமாகத் துண்டிக்கப்பட்டு, தேர் கடந்தவுடன் மீண்டும் இணைக்கப்படும். தீயணைப்புத் துறை சார்பில் தேர் செல்லும் பாதையிலும், வாணவேடிக்கை நடைபெறும் இடத்திலும் அவசர கால ஊர்திகள் மற்றும் மீட்புப் பணியாளர்கள் தயார் நிலையில் இருப்பார்கள்.

சுகாதாரம் மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகள்

சுகாதாரத் துறை சார்பில் சிரசு திருவிழா அன்று மூன்று இடங்களில் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் மற்றும் மருத்துவக் குழுக்கள் நிறுத்தப்படும். போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க ஆம்பூர், பேர்ணாம்பட்டு மற்றும் வேலூர் மார்க்கமாக வரும் பேருந்துகளுக்கு முறையே செருவங்கி, நெல்லூர் பேட்டை ஏரிக்கரை மற்றும் அரசு நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்படும். அன்னதானம் வழங்கும் இடங்களில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினர் தரப் பரிசோதனை செய்த பின்னரே உணவை விநியோகிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ பொற்கொடியம்மன் கோயில் ஏரித் திருவிழா

மே 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் வல்லண்டராமம் ஸ்ரீ பொற்கொடியம்மன் கோயில் திருவிழாவிற்கும் இதே போன்ற விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. வருவாய்த் துறை மற்றும் காவல் துறை சார்பில் சட்டம்-ஒழுங்கு பராமரிக்கக் கண்காணிப்புப் பணிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஊரக வளர்ச்சித் துறை மூலம் குடிநீர் வசதி மற்றும் திருவிழா முடிந்த 48 மணி நேரத்திற்குள் குப்பைகளை அகற்றவும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு. ந.ம.சிவராமன், இ.கா.ப., மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திரு. மா.சிவசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த விரிவான முன்னேற்பாடுகள் மூலம் பக்தர்கள் பாதுகாப்பான முறையில் திருவிழாக்களில் கலந்துகொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

