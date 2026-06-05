/விசிலுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டு... இப்போ புலம்பினால் எப்படி? - கதிர் ஆனந்த் கிடுக்குபிடி கேள்வி

DMK vs TVK : வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே இருக்கும் வஞ்சூரில் கிராம சபை கூட்டம், வஞ்சூர் ஊராட்சிமன்ற தலைவர் சுந்தரி கார்த்திகேயன் தலைமையில் இன்று (ஜூன் 5) நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வேலூர் மக்களவை உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த் கலந்துகொண்டு மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களை பெற்றார். மேலும், ரூ.11 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து கட்டப்பட்ட பேருந்து நிறுத்த நிழற்குடையையும் எம்பி கதிர் ஆனந்த் திறந்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து, கிராம சபையில் கலந்துகொண்ட பொதுமக்கள், கதிர் ஆனந்திடம் பல்வேறு குறைகளை சுட்டிக்காட்டினர். நூறு நாள் வேலையில் பணி வழங்காதது, மின் வெட்டு அடிக்கடி ஏற்படுவது; மாதந்தோறும் மகளிர் உதவிதொகை ரூ.2500 வழங்குவதாக சொன்னார்கள் வழங்கவில்லை என பல்வேறு குறைகளை பெண்கள் கதிர் ஆனந்திடம் கூறினர்.
அதற்கு கதிர் ஆனந்த் கூறுகையில், "எங்களிடம் அதிகாரம் இல்லை. ஸ்டாலின் ஆட்சியில் நூறு நாள் வேலையில் நாங்கள் கைவைக்கவிடவில்லை. ஆனால் இப்போது முதல்வர்தான் கேட்க வேண்டும், அவர்கள் கேட்கவில்லை.
ஒருமாதக் காலம் மின்சாரம் இல்லை, தண்ணீர் இல்லை என சொல்கிறீர்கள். ஆனால் இவை எல்லாம் ஒருமாதமாக தான். ஆனால் ஸ்டாலினை மக்கள் தோற்கடித்தனர். மக்களுக்காக கேள்வி கேட்பவரை வீட்டில் உட்கார வைத்துவீட்டீர்கள்... என்ன செய்வது...?
பேரன் ஓட்டு போட சொன்னான், பேத்தி ஓட போட சொன்னாள் என ஓட்டு போட்டீர்கள். ஆனால் குழந்தையிடம் பட்டாசு கொடுப்பீர்களா... பாவம் புள்ள வாய்விட்டு கேட்டது பிகிலுக்கு தானே ஒரு ஓட்டு என போட்டீர்கள்... பேரன் ஆசை ஆசையாய் கேட்டான்... நீங்கள் ஓட்டு போட்டீர்கள்... இப்போது கஷ்டப்படுவது யாரு...? மக்கள் யாரு நல்லது பண்ணுவார்கள் என ஒரு நிமிடம், ஐந்து நிமிட யோசித்தால் தமிழ்நாடு எப்போதும் தப்பு செய்யாது.
இப்போது காட்பாடியில் ஒரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவருக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை. கல்லாப்பெட்டி சாவியை யாரிடம் கொடுக்க வேண்டும், அதிகாரத்தை யார் கையில் கொடுக்க வேண்டும் என யோசியுங்கள். பேரன் சொன்னான், பேத்தி சொன்னாள் என வீர வசனம் பேசி ஓட்டு போடாதீர். இது அரசியல், ஆட்சி நடத்துவது... நூறு நாள் வேலையை ரத்து செய்யபார்க்கிறார்கள். ஆனால் நான் நாடாளுமன்றத்தில் பேசினேன். ஆனால் ஆட்சி போனவுடன் மத்திய அரசு வேலையை ஆரம்பித்துவிட்டது" என மக்களிடம் ஆதங்கமாக பேசினார்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 5 தொகுதிகள் உள்ளன. காட்பாடி, வேலூர், கே.வி. குப்பம், குடியாத்தம் உள்ளிட்ட நான்கு தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளன. அணைக்கட்டு தொகுதியில் மட்டும் அதிமுக வெற்றிபெற்றது. அங்கு திமுக வெற்றிபெறவே இல்லை. தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டாலும் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்ற காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இங்கு இடம்பெற்றிருந்தனர்.