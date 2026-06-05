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விசிலுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டு... இப்போ புலம்பினால் எப்படி? - கதிர் ஆனந்த் கிடுக்குபிடி கேள்வி

DMK vs TVK : பேரன் சொன்னான், பேத்தி சொன்னாள் என பிகிலுக்கு ஓட்டு போட்டுவிட்டு இப்போது மக்கள் கரண்ட் இல்லை தண்ணீர் இல்லை என புலம்பினால் என்ன செய்வது என பொதுமக்களிடம் வேலூர் எம்.பி. கதிர் ஆனந்த் பேசியுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 05, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:43 PM IST
விசிலுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டு... இப்போ புலம்பினால் எப்படி? - கதிர் ஆனந்த் கிடுக்குபிடி கேள்வி
Image Credit: Image Credit : CM Vijay, Kadhir Anand, MK Stalin, Duraimurgan (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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