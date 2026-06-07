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டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு! SSC CGL தேர்வுக்கு இலவச கோச்சிங் – உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Vellore SSC CGL Free Coaching : வேலூரில் மத்திய அரசு வேலைக்கு இலவச பயிற்சி. வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 07, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:54 AM IST
டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு! SSC CGL தேர்வுக்கு இலவச கோச்சிங் – உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: Vellore SSC CGL Free Coaching

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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