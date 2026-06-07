/டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு! SSC CGL தேர்வுக்கு இலவச கோச்சிங் – உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Vellore SSC CGL Free Coaching : மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் (SSC) நடத்தப்படவுள்ள SSC CGL (Combined Graduate Level) போட்டித் தேர்விற்கு, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையின் சார்பில் நடத்தப்படும் கட்டணமில்லா இலவச பயிற்சி வகுப்பில் வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த படித்த இளைஞர்கள் அதிக அளவில் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி. பி.எஸ்.கீதா அலக்ஸ், இ.ஆ.ப., அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையங்களில் செயல்படும் "தன்னார்வ பயிலும் வட்டம்" வாயிலாக TNPSC, TNUSRB, TRB, SSC, RRB மற்றும் IBPS போன்ற பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 12,256 காலிப்பணியிடங்களுக்கான SSC CGL தேர்விற்கு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை பட்டம் (Any Degree) பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
இத்தேர்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் சிறந்த பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு வருகிற 10.06.2026 முதல் நடத்தப்படவுள்ளன. இப்பயிற்சியில் அதிக அளவிலான மாதிரித் தேர்வுகளும், மாநில அளவிலான வினாத்தாள் பயிற்சிகளும் நடத்தப்பட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் விபரங்களுக்கு, வேலூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை வேலை நாட்களில் நேரில் அணுகலாம் அல்லது 0416-2290042, 9499055896 ஆகிய எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு வேலையற்ற இளைஞர்கள் தங்களின் அரசுப் பணி கனவை நனவாக்கிக் கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேள்வி 1: இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்பு எந்த தேர்விற்காக நடத்தப்படுகிறது?
பதில்: மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படவுள்ள SSC CGL (Combined Graduate Level) தேர்விற்காக இப்பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது.
கேள்வி 2: இந்த SSC CGL தேர்விற்கு எத்தனை காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன?
பதில்: இத்தேர்விற்காக மொத்தம் 12,256 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேள்வி 3: இந்த இலவசப் பயிற்சியில் சேர என்ன கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்?
பதில்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டம் (Degree) பெற்றவர்கள் இப்பயிற்சியில் சேர தகுதியானவர்கள்.
கேள்வி 4: இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் எப்போது முதல் தொடங்குகின்றன?
பதில்: சிறந்த பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு வருகிற ஜூன் 10, 2026 (10.06.2026) முதல் இந்த வகுப்புகள் தொடங்குகின்றன.
கேள்வி 5: கூடுதல் விபரங்களை அறிய எந்தெந்த எண்களைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்?
பதில்: கூடுதல் தகவல்களுக்கு 0416-2290042 மற்றும் 9499055896 ஆகிய தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.