ஜனநாயகன் வெற்றி பெற்றால் என்ன? பண நாயகன் வெற்றி பெற்றால் என்ன? - வேல்முருகன் பளீச்!

Jana Nayagan Movie Censor Issue: கரூரில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் கரூர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனக் கூட்டம் இன்று (ஜனவரி 9) நடந்தது. இதில் கலந்துகொண்ட அக்கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் வேல்முருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
Jana Nayagan Movie Issue: திமுக கூட்டணி வலிமையாக உள்ளது
அப்போது பேசிய அவர், "எல்லா கட்சிக்கும் ஆட்சியில் பங்கு என்பதை கேட்கும் உரிமை உண்டு. காங்கிரஸ் கட்சியில் மேலிட பார்வையாளர் வருகிறார். இன்னொருவர் விஜய் குறித்து பேசுகிறார். இது தேர்தல் காலங்களில் தங்களுக்கு உரிய இடங்களை பெறுவதற்கான ஒரு யுக்தியாக இருக்கலாம். இப்போது திமுக கூட்டணி வலிமையாக உள்ளது.
Jana Nayagan Movie: இபிஎஸ் உடன் சந்திப்பு
திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் என 4 அணிகள் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது. இதனால், திமுக கூட்டணிக்கான வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. ஈபிஎஸ் உடன் ஒன்றரை மணி நேரம் தனியாக பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதிமுக ஆட்சியில் செய்யப்பட்ட சாதனைகளை பேசினார். கூட்டணி குறித்து நானும், அவரும் எதுவும் பேசவில்லை.
Jana Nayagan Movie: கட்டற்ற சுதந்திரம் கூடாது
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சிக்கு கூடுதலான இடங்களை கேட்பீர்களா என்ற கேள்விக்கு, "கொடுக்கும் இடத்தில் திமுக உள்ளது, பத்திரிகையாளர்கள் பேசி கூடுதலாக எங்கள் கட்சிக்கு சீட் வாங்கி கொடுங்கள். திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்தவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும். பாமக பிரச்னை அப்பா - மகனுக்கு உள்ள பிரச்னை. நான் கருத்து கூற விரும்பவில்லை. சினிமா, சீரியல், பிக்பாஸ் உள்ளிட்டவைகளுக்கு நான் எதிரானவன். சினிமா என்பது பொழுதுபோக்கு, அதற்கு கட்டற்ற சுதந்திரம் கூடாது" என்றார்.
Jana Nayagan Movie: ஜனநாயன் குறித்த கேள்விக்கு...
ஜனநாயகன் படத்துக்கான தணிக்கை சான்று குறித்த கேள்விக்கு, "ஜனநாயகன், வெற்றி பெற்றால் என்ன..?, பண நாயகன் வெற்றி பெற்றால் என்ன..?" என்றார். ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று வெளியாக இருந்த நிலையில், தணிக்கை சான்றிதழ் தருவதில் ஏற்பட்ட பிரச்னை காரணமாக படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போயுள்ளது. இருப்பினும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்பது தற்போது வரை அறிவிக்கப்படவில்லை.
Jana Nayagan Movie: ஜனநாயகன் ரிலீஸ் எப்போது?
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வார்த்தைகள் மற்றும் காட்சிகள் இருப்பதாக புகார் எழுந்ததை தொடர்ந்து, தணிக்கைக் குழு படத்தை மறு ஆய்வுக் குழுவுக்கு அனுப்பியது. இதற்கு எதிராக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் படக்குழு வழக்கு தொடுத்தது. இவ்வழக்கில் தனி நீதிபதி அமர்வு படத்திற்கு சென்சார் வழங்க இன்று உத்தரவு பிறப்பித்தது. இருப்பினும் சென்சார் வாரியம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அமர்வுக்கு மேல்முறையீட்டுக்குச் சென்றது. தற்போது தனிநீதிபதி அளித்த தீர்ப்புக்கு தடை விதித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்ற வழக்கை வரும் ஜன.21ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது. இதனால் ஜனநாயகன் திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகாது. வரும் பிப்ரவரி மாதம் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது என கூறப்படுகிறது.
