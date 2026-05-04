தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Veppanapalli Election Result 2026: கிரிஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள வேப்பனஹள்ளி (Veppanapalli) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 09:06 AM IST
வேப்பனஹள்ளி (தொகுதி எண் 54) கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு முக்கிய சட்டமன்றத் தொகுதியாகும். இது 2011-ல் கிருஷ்ணகிரி தொகுதியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது. தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா ஆகிய மூன்று மாநில எல்லைகளைக் கொண்ட, பரப்பளவில் பெரிய இந்தத் தொகுதியில் ஓசூர், தேன்கனிக்கோட்டை மற்றும் கிருஷ்ணகிரி வட்டுகளின் பகுதிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. 2021-ல் அதிமுகவின் கே.பி. முனுசாமி வெற்றி பெற்றார்

வேப்பனஹள்ளி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் வேப்பனஹள்ளி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

வேப்பனஹள்ளி  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

கே.பி. முனுசாமி - அதிமுக (AIADMK)

பி.எஸ். ஸ்ரீனிவாசன் - திமுக (DMK)

சம்பங்கி - தவெக (TVK)

ஆர். நாகராஜ் - நாதக (NTK)

பிரஜாபதி விஜய் - தமக (TMK) 

குறிப்பு: இவர்களுடன் இன்னும் பல சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் களத்தில் இருந்தனர். தேர்தல் முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

வேப்பனஹள்ளி தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

இந்த தொகுதியில், 313 வாக்கு சாவடிகள் உள்ளன. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்தலில் 89.72% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,38,757

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,22,114

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,16,643 

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 0

வேப்பனஹள்ளி தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.92% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

வேப்பனஹள்ளி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: கே.பி. முனுசாமி  (அதிமுக) - 94,104 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: பி. முருகன் (திமுக) - 91,050 வாக்குகள்

வேப்பனஹள்ளி தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் 85.92%  வாக்குகள் பதிவாகின.

கிரிஷ்ணகிரி  மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ஊத்தங்கரை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பர்கூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஓசூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தளி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?​

