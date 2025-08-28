English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்த 2 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

இன்று (ஆகஸ்ட் 28) நீலகிரி மாவட்டத்தின் ஒரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என்றும் கோவை மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் ஒரிரு இடங்களில் கனம்ழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 28, 2025, 03:40 PM IST
  • கோவை, நீலகிரியில் மிக கனமழை பெய்யும்
  • திண்டுக்கல்லில் கனமழை பெய்யும்
  • சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

Trending Photos

iPhone 16 மலிவு.. iPhone 17 அறிமுகத்திற்கு முன்பே தரமான சலுகை
camera icon8
Iphone 16
iPhone 16 மலிவு.. iPhone 17 அறிமுகத்திற்கு முன்பே தரமான சலுகை
பிள்ளையார் சதுர்த்தி 2025: அதிசய நிகழ்வுகள், 3 ராசிகளுக்கு பண மழை, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon6
Vinayagar Chaturthi 2025
பிள்ளையார் சதுர்த்தி 2025: அதிசய நிகழ்வுகள், 3 ராசிகளுக்கு பண மழை, ஜாக்பாட் அடிக்கும்
LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon7
LCU
LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?
புதன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 30 முதல் 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்
camera icon10
Mercury transit
புதன் பெயர்ச்சி: ஆகஸ்ட் 30 முதல் 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்
இந்த 2 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், "நேற்று (27-08-2025) ஒரிசா கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று (28-08-2025) காலை 05.30 மணி அளவில் தெற்கு ஒரிசா பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவிழந்து, காலை 08.30 மணி அளவில் சத்தீஸ்கர் பகுதிகளில் நிலவுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இன்று (28-08-2025) தமிழகத்தில் ஒரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஓரிரு இடங்களில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், கோயம்புத்தூர் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

29-08-2025: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஒரிரு இடங்களில் பலத்த தரைக்காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

30-08-2025 முதல் 03-09-2025 வரை: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதலின் போக்கு: 28-08-2025 மற்றும் 29-08-2025: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் பெரிய மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: விட அதிகமாக 28-08-2025 மற்றும் 29-08-2025: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2-3" செல்சியஸ் இயல்பை இருக்கக்கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு:

இன்று (28-08-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35* செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27-28 செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (29-08-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்” என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் படிக்க: 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாதம் 1500 ரூபாய்! எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: 'அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை' எல். முருகன் பேச்சுக்கு செல்லூர் ராஜு பதிலடியா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Red AlertCoimbatoredindigulNilgirisCoimbatore heavy rain warning

Trending News