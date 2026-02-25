முதுபெரும் தலைவர் தோழர் நல்லகண்ணு காலமானார்

Nallakannu Passed Away: உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முதுபெரும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ஆர். நல்லகண்ணு, இன்று (பிப். 25) காலமானார். அவருக்கு வயது 101. 1992ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2005ஆம் ஆண்டு வரை சுமார் 13 ஆண்டுகள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளராக பணியாற்றி உள்ளார்.
கடந்த பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி நல்லகண்ணு, உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். கடந்த 24 நாள்களாக சிகிச்சையில் இருந்த நிலையில், அவரது உடல்நிலை கடுமையான ஏற்றதாழ்வுகளை சந்தித்ததாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து பல்துறை மருத்துவக்குழு தீவிர சிகிச்சையையும், அதிதீவிர கண்காணிப்பையும் தொடர்ந்து வந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை முதல் மருந்துகளை ஏற்கும் தன்மை படிப்படியாக குறைந்து, அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்தது என மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.
#BreakingNews | செவ்வணக்கம் தோழர் நல்லகண்ணு#Nallakannu | #CPI | #RIP | #ZeeTamilNews pic.twitter.com/6I1fJe6Qxz
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) February 25, 2026
தற்போது ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், அதிதீவிர சிகிச்சையில் இருந்தபோதும் முக்கிய உடலுறுப்புகள் அனைத்தும் செயல் இழந்ததால், இன்று (பிப். 25) பிற்பகல் 1.55 மணிக்கு நல்லக்கண்ணு மறைந்தார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவரை இழந்துவாடும் குடும்பத்தார்க்கும், உறவினர்களுக்கும் இராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளது. அவரது சிகிச்சைக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து மருத்துவக்குழுக்களுக்கும், தமிழக அரசுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ