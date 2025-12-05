English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திமுகவில் இருந்து தவெகவுக்கு தாவிய நாஞ்சில் சம்பத்... விஜய் முன்னிலையில் இணைந்தார்!

திமுகவில் இருந்து தவெகவுக்கு தாவிய நாஞ்சில் சம்பத்... விஜய் முன்னிலையில் இணைந்தார்!

Nanjil Sampath Joins TVK: மதிமுக, அதிமுக, திமுக என பல்வேறு கட்சிகளில் பயணித்த நாஞ்சில் சம்பத், இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியில் அதன் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் இணைந்தார்.

Dec 5, 2025, 04:50 PM IST

சமீபத்தில் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்த நிலையில், தற்போது திராவிட இயக்கத்தின் சிறந்த பேச்சாளராக அறியப்பட்ட நாஞ்சில் சம்பத் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டுள்ளது அரசியல் களத்தில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

