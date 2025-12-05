திமுகவில் இருந்து தவெகவுக்கு தாவிய நாஞ்சில் சம்பத்... விஜய் முன்னிலையில் இணைந்தார்!

Nanjil Sampath Joins TVK: மதிமுக, அதிமுக, திமுக என பல்வேறு கட்சிகளில் பயணித்த நாஞ்சில் சம்பத், இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியில் அதன் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் இணைந்தார்.
#JustIn | TVKவில் இணைந்தார் நாஞ்சில் சம்பத்#ZeeTamilNews | #TVKVijay | #NanjilSampath pic.twitter.com/Q4wBehV7fn
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) December 5, 2025
சமீபத்தில் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்த நிலையில், தற்போது திராவிட இயக்கத்தின் சிறந்த பேச்சாளராக அறியப்பட்ட நாஞ்சில் சம்பத் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டுள்ளது அரசியல் களத்தில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ