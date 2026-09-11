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பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்! 90 வயதில் வயது மூப்பு காரணமாக மரணம்..

Solomon Pappaiah: பேராசிரியரும், பட்டிமன்ற நடுவருமான சாலமன் பாப்பையா வயது முதிர்வு காரணமாக காலமானார்; இந்த செய்தி, மக்களை கலங்க வைத்துள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Sep 11, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:37 PM IST
பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்! 90 வயதில் வயது மூப்பு காரணமாக மரணம்..
Image Credit: Solomon Pappaiah | X page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்! 90 வயதில் வயது மூப்பு காரணமாக மரணம்..
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