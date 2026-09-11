/பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா காலமானார்! 90 வயதில் வயது மூப்பு காரணமாக மரணம்..

Solomon Pappaiah : ’அன்பு பெரியோர்களே..அன்பு தாய்மார்களே..’ என்கிற வார்த்தையை படித்தவுடன் உங்களுக்கு சாலமன் பாப்பையாவின் குரல் நினைவிற்கு வந்திருக்கும். இத்தனை அண்டுகளாக நாம் இப்படி கேட்டு வளர்ந்த ஒரு குரல், இப்போது மன்னுலகை விட்டு நீங்கி இருக்கிறது. வயது மூப்பு காரணமாக, பேராசிரியரும், பட்டிமன்ற பேச்சாளருமான சாலமன் பாப்பையா காலமானார்.
90களில் பிறந்த குழந்தைகளின் சிறுவயது நினைவுகளில், அலையாய் அடிக்கும் ஒரு முகம்தான், சாலமன் பாப்பையாவின் முகம். வழக்கமாக, ஏதேனும் பண்டிகை மற்றும் விசேஷ தினங்களில், பிரபலமான தொலைக்காட்சி சேனலாக இருக்கும் சன் டிவியில், பட்டிமன்றம் போடுவது வழக்கம். அந்த பட்டிமன்றங்களில், பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா நடுவராக இருப்பதும் வழக்கம். பேச்சாளர்கள், தங்கள் கைகளில் ஸ்கிரிப்டை வைத்துக்கொண்டு பேசுவார்கள். அப்படி பேசும் போது, “நடுவர் அவர்களே..” என சாலமன் பாப்பையாவை எதிலாவது கோர்த்து விடுவார்கள். அவர் கையில் ஸ்கிரிப்ட் எதுவும் இருக்காது. ஆனால், பட்டிமன்ற மேடையில், அனைவரையும் சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைக்கும் அளவிற்கு பேச்சாளரின் கேள்விக்கு ஒரு பதிலை கொடுப்பது இவரது ஸ்பெஷாலிட்டியாக இருந்தது.
பல ஆண்டுகளாக பேராசிரியராகவும், பட்டிமன்ற பேச்சாளராகவும் இருந்த சாலமன் பாப்பையாவுக்கு 90 வயது ஆகிறது. இவர், வயது மூப்பு காரணமாக சென்னையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இதையடுத்து சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார். இவரது மறைவு, இவருடைய குடும்பத்தினர் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பட்டிமன்ற பேச்சாளர் சாலமன் பாப்பையா, கடந்த 5ஆம் தேதி சிவகாசியில் நடந்த சன் டிவி சிறப்பு பட்டிமன்றத்தில் நடுவராக பங்கேற்று சிறப்பித்திருந்தார்.
சாலமன் பாப்பையா, சினிமாவிலும் பல கௌரவ தோற்றங்களில் வந்திருக்கிறார். ஷங்கர் இயக்கத்தில் வெளிவந்த ‘பாய்ஸ்’ திரைப்படத்தில் சாலமன் பாப்பையா, நீதிமன்ற நீதிபதியாக வருவார். அதே போல சிவாஜி திரைப்படத்தில் ‘அங்கவை-சங்கவை’யின் தந்தையாக வந்திருப்பார்.
தமிழ் மீது அளவற்ற பற்று கொண்ட சாலமன் பாப்பையா, மதுரையில் உள்ள அமெரிக்கன் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறை தலைவராக செயலாற்றியிருக்கிறார். இவர் உலகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட 12,000க்கும் மேற்பட்ட பட்டிமன்றங்களையும் நடத்தி இருக்கிறார். தமிழ் அறிஞராக இருந்த இவர், திருக்குறள், கம்பராமாயணத்துக்கு உரை எழுதியிருக்கிறார். இவருக்கு 2021ஆம் ஆண்டில் குடிமகனுக்கான 4வது உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருது கிடைத்துள்ளது. தமிழ் மொழிக்காக, தன் வாழ்நாளின் 60 வருடத்தை அர்ப்பணித்த சாலமன் பாப்பையா, செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியான இன்று, இவ்வுலகை விட்டு மறைந்திருக்கிறார்.
சாலமன் பாப்பையா மறைவிற்கு, நடிகர் ரஜினிகாந்த், வைரமுத்து உள்ளிட்ட பல பேர் அவருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
படித்தவரிடையே இலக்கியத் தரத்தில் இருந்த பட்டிமன்றத்தை பாமரர்களிடமும் ஜனரஞ்சகமாகக் கொண்டு சென்ற மாபெரும் தமிழ் ஆளுமை பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையாவின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்.#SolomonPappaiah— Rajinikanth (@rajinikanth) September 11, 2026
இவரது மறைவால் திரையுலகமே சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது.