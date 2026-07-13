/பிரபல எழுத்தாளர் பூமணி காலமானார்.. அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு - முதல்வர் விஜய் இரங்கல்

Writer Poomani Passed Away: எழுத்தாளர் பூமணி (79) காலமானார். சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாள் பூமணி காலமானது இலக்கிய உலகினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவருக்கு பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகேயுள்ள ஆண்டிப்பட்டி கிராமத்தில் 1947 மே 12ஆம் தேதி பிறந்த பூமணியின் இயற்பெயர் பூ.மாணிக்கவாசகம்.
கரிசல் மண் மக்களின் வாழ்வியல், சமூக உறவுகள், சாதி அமைப்பு, உழைப்பாளர்களின் வாழ்க்கை உள்ளிட்டவற்றை யதார்த்தமாக தனது படைப்புகளில் பதிவு செய்தவர். 'பிறகு', 'வெக்கை', 'நைவேத்யம்', 'வரப்புகள்', 'வாய்க்கால்', 'அஞ்ஞாடி' உள்ளிட்ட அவரது நாவல்கள் தமிழ் இலக்கியத்தில் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றன. 'அஞ்ஞாடி' நாவலுக்காக 2014ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டது.
பூமணியின் 'வெக்கை' நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவான 'அசுரன்' திரைப்படம் பெரும் வெற்றி பெற்றது. எழுத்தாளர் பூமணியின் மறைவு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவரின் மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், எழுத்தாளர்கள் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியருப்பதாவது, "சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற எழுத்தாளரும், தமிழ் இலக்கிய உலகின் குறிப்பிடத்தக்க படைப்பாளருமான திரு. பூலித்துரை மாணிக்கவாசகம் எனும் பூமணி அவர்கள் காலமானார் என்ற செய்தி மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. திரு. பூமணி அவர்கள் கரிசல் நிலத்தின் மண் வாசனையும், அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வின் நுட்பமான யதார்த்தங்களும், வரலாற்றின் ஆழமான சாட்சியங்களும் நிரம்பிய படைப்புகளின் மூலம் தமிழ் இலக்கியத்தை செழுமைப்படுத்திய முக்கியமான படைப்பாளி ஆவார்.
அவரது 'அஞ்ஞாடி' நாவலுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றது, அவரது இலக்கிய ஆளுமைக்கு கிடைத்த உயரிய அங்கீகாரமாகும். மேலும், அவரது 'வெக்கை' நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவான 'அசுரன்' திரைப்படம், அவரது எழுத்தின் வீச்சை உலகறியச் செய்தது. திரு. பூமணி அவர்களின் மறைவு தமிழ் இலக்கிய உலகத்திற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.
அவரது மறைவால் வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், தமிழ் இலக்கிய உலகத்தைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இலக்கியத் துறையில் திரு. பூமணி அவர்களின் பங்களிப்பைப் போற்றி அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில், அவரது இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
ரவிக்குமார் எம்பி தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, பிறகு, வெக்கை உள்ளிட்ட நாவல்களின் மூலம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய எழுத்தாளர் பூமணி மறைந்தார் என்ற செய்தி கேட்டுத் துயருற்றேன். கரிசல் காட்டுப் பகுதியில் பிற எழுத்தாளர்கள் பேசாத மக்களைப் பற்றிப் பேசியவர். எதிர்ப்பு இலக்கியத்துக்கான இலக்கணத்தைத் தனது படைப்புகளின் மூலம் உருவாக்கியவர். அவருக்கு என் அஞ்சலி” என தெரிவித்துள்ளார்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறுகையில், இலக்கிய சாதனைக்கு சாகித்ய விருது. மூன்று ஆண்டுகள் முன்பு விகடன் மேடையில் வாழ்நாள் சாதனைக்கு பெருந்தமிழர் விருது. இன்று வாழ்வு நிறைவுறும் போது தமிழக அரசின் முழு அரசு மரியாதை. இது எங்களின் கடமை.. கடன். வாசகன் என்ற முறையிலும், தொடர்ந்து கலைஞர்களுக்கு கவுரவம் தரும் மாண்புமிகு முதல்வருக்கு நன்றி” என்றார்.
மேலும், சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கூறுகையில், “பிறகு”, “வெக்கை”, “அஞ்ஞாடி” என்று தமிழின் மிகச்சிறந்த நாவல்களைத் தந்த எழுத்தாளர். வதைபடும் மனிதர்களின் மீதான கருணையின் மீதும், அவர்களின் கோபத்தின் மீதும் நின்றே வாழ்வையும் வரலாற்றையும் பார்த்தவர். சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற கரிசல்காட்டின் தனித்துவமிக்க எழுத்தாளர் பூமணிக்கு என் இதய அஞ்சலி" என தெரிவித்துள்ளார்.