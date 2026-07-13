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பிரபல எழுத்தாளர் பூமணி காலமானார்.. அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு - முதல்வர் விஜய் இரங்கல்

Writer Poomani Passed Away: எழுத்தாளர் பூமணி (79) காலமானார். சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாள் பூமணி காலமானது இலக்கிய உலகினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவருக்கு பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 13, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:36 AM IST
பிரபல எழுத்தாளர் பூமணி காலமானார்.. அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு - முதல்வர் விஜய் இரங்கல்
Image Credit: Writer Poomani Passed AwaySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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