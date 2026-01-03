"விடியல் நாயகனுக்கு நன்றி" முதலமைச்சர் அறிவிப்பால் ஜாக்டோ ஜியோ உற்சாகம்.. போராட்டம் ரத்து!

JACTTO GEO Latest News: தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் 23 ஆண்டுகால கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்துவதாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளதை ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பு முழு மனதோடு வரவேற்றுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 6 முதல் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை ரத்து செய்வதாக அந்த அமைப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் என்ன்ன கூறினார்கள்? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
முதலமைச்சருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி
ஜாக்டோ-ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் வின்சென்ட் பால்ராஜ் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசுப் பணியாளர்களின் வாழ்வாதாரக் கோரிக்கையான புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (CPS) ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை வழங்கிய முதலமைச்சருக்கு ஒட்டுமொத்த அரசுப் பணியாளர்கள் சார்பாக நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜாக்டோ-ஜியோ தனது 10-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் வேளையில், எங்களின் பிரதான கோரிக்கை நிறைவேறியிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்றார்.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் அறிவிப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்
முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ள திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சிறப்பம்சங்களை ஜாக்டோ-ஜியோ பட்டியலிட்டுள்ளது:
- பணி நிறைவு பெறுபவர்களுக்கு 50% ஓய்வூதியம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
- வெறும் ஓய்வூதியம் மட்டுமின்றி, அகவிலைப்படியும் (DA) சேர்த்து வழங்கப்படும் என்ற உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இனி அகவிலைப்படியுடன் கூடிய ஓய்வூதியம்.
- பணியின் போது உயிரிழப்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இறப்பு பணிக்கொடை 25 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
- 2003-க்குப் பின் பணி ஓய்வு பெற்ற மற்றும் இறந்த 48,000 பேருக்குக் கருணை ஊதியம் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது.
போராட்டம் ரத்து மற்றும் இதர கோரிக்கைகள்
ஓய்வூதியத் திட்ட அறிவிப்பினைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 6-ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவிருந்த காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை ஜாக்டோ-ஜியோ வாபஸ் பெற்றுள்ளது. மேலும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முண்பாடுகளைக் களைவது தொடர்பாகப் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரைச் சந்தித்துப் பேசியுள்ளதாகவும், இதற்கான தீர்வு விரைவில் எட்டப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜாக்டோ-ஜியோ முன்வைத்த 10 அம்ச கோரிக்கைகளில் எஞ்சியுள்ள கோரிக்கைகளை வரும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரிலும், தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்னதாகவும் முதலமைச்சர் நிறைவேற்றுவார் என்று 100% நம்பிக்கை உள்ளதாக வின்சென்ட் பால்ராஜ் தெரிவித்தார்.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான விதிமுறைகள் குறித்து விளக்கம்
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான விதிமுறைகள் வகுக்கப்படுவது குறித்த கேள்விக்கு, "அரசு வகுக்கும் விதிமுறைகள் ஊழியர்களுக்கு எதிராக இருக்காது என்று நம்புகிறோம். இந்த நிதியாண்டிலேயே, அதாவது மார்ச் மாதத்திற்குள்ளாகவே இந்தத் திட்டம் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது. ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருப்பின் மீண்டும் முதலமைச்சரைச் சந்தித்து முறையிட உரிமை எங்களுக்கு உள்ளது" என்று அவர் கூறினார்.
